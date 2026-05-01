Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen

Corbett, känd för The Corbett Report, är en av vår tids skarpaste dissidenter. I nästan 20 års tid har han granskat maktstrukturer och publicerat sina rön i böcker, poddar och doku­mentärer. Han vänder på perspektivet: Tänk om det inte är de som ifrågasätter som tappat greppet om verkligheten, utan i stället det System som kallar dem för galna? Och tänk om Systemets ledare som diagnostiserar kritiker som psykiskt sjuka, själva uppvi­sar patologiska psykopatiska drag?

Dokumentären är konstruerad som en politisk thril­ler, där intervjuer, historiska arkivbilder och moderna fallstudier vävs samman. Med sin karaktäristiska stil – torr humor, snabba klipp och undertryckt frustration går Corbett igenom allt från diagnosmanualer till varför vissa konspirationsteorier visat sig ligga nära sanningen. Det är inte rädsla som driver fram berättelsen, utan nog­grant presenterade exempel som leder till ett obekvämt budskap: Psykiatrin används ibland inte för att bota, vi­sar det sig, utan för att neutralisera avvikande och för Makten obekväma röster.

Historien som speglar nutiden: Från Sovjet till västerländsk vetenskap

Inledningen, ”The Bad Old Days”, skildrar psykiatrins mest brutala kapitel. Corbett tar oss till Sovjetunionen, där regimkritiker stämplades med så kallad ”smygande schizofreni” – en diagnos specialutvecklad för att oskad­liggöra oppositionella. Solzjenitsyn beskrev detta som ett andligt avrättande, och som en grymmare variant av de fysiska straffen.

Sedan flyttas fokus till Nazitysklands dåvarande eugenikprogram, influerat av amerikanska steriliseringslagar, och Corbett nämner även 1700-talsläkaren (”fadern av amerikansk psykiatri” och en av USA:s grundande fä­der) Benjamin Rushs föregångsarbete gällande politisk psykiatri, med sitt begrepp ”anarchia”, ett slags diagnos avsedd för personer med överdriven kärlek till frihet. Vi ser hur psykiatrins historia många gånger inte handlar om botande – den handlar om kontroll och nedtystande, pacificerande och dylikt.

Corbett lyfter även fram mer absurda exempel, som psykiatern Samuel Cartwrights ”drapetomani” från 1800-talet, där slavars flyktlust definierades som en men­tal störning som kunde ”behandlas”. Dessa övergrepp är inte enbart historiska kuriosa utan de reflekteras i modern tid, exempelvis i diagnosen ODD (Oppositional Defiant Disorder), som idag ofta behandlas med antipsy­kotiska läkemedel som Risperidon. Psykologen Bruce E. Levine kallar detta för en medicinering mot uppror och självständighet, och menar att det blir en diagnos som medicinerar egenskaper som kännetecknat frihetstän­kare och satiriker i århundraden.

Levine varnar för att sjukdomsstämplingen av frihets­tänkande är ett sätt att hindra framtidens anti-auktori­tära tänkare. Med en av sex vuxna amerikaner på psy­kiatriska läkemedel och kraftigt ökande medicinering av barn väcks frågan: Vem gynnas? Corbett pekar på läke­medelsindustrins inflytande, inte minst genom koppling­arna (och dubbla stolar) mellan de stora läkemedelsbola­gen och majoriteten av experterna bakom amerikanska psykiatrikerförbundets diagnosmanual.

Nutidens arsenal: MKUltra, konspirationsteorier och psykiatrins gränsposteringar

I delen ”The Bad New Days” skärps tonen. Corbett går igenom CIA:s ökända illegala projekt för tankekontroll, MKUltra, med experiment under ledning av den ökände amerikansk-israelen Sidney Gottlieb och Ewen Cameron, där bland annat LSD, elektrochocker, tortyr av olika slag och sensorisk isolering användes för att bryta ned och ”omprogrammera” människor (se ”Den dolda historien bakom psyops” i NyT nr.4/2026). Därefter visar han hur idéer från psykologen Martin Seligmans forskning om så kallad ”inlärd hjälplöshet” applicerades i de tortyr-liknande förhörsmetoderna som kom efter 9/11 i Guan­tanamofängelset.

Men det mest chockerande är avsnittet om ”Patholo­gizing Conspiracy”. Corbett visar hur media och akade­miker rutinmässigt stämplar konspirationstroende som emotionellt instabila. Richard Hofstadters bok The Para­noid Style in American Politics från 1964 lånar kliniska termer för att diskreditera och misstänkliggöra JFK-skeptiker, något popkulturen förstärker med de ständigt återkommande ”foliehatts”-skämten. Efter terrordåden 9/11 eskalerade det: President Bush kallade så kallade ”truthers” – människor skeptiska till överhögheten och som krävde att få veta sanningen – för galna, och tv-per­sonligheten och politiske kommentatorn Bill Maher ut­tryckte halvt skämtsamt men ändå halvt allvarlig, i TV, att de borde medicineras med den starka panikångest­dämpande psykofarmakan Paxil/Paroxetin.

Corbett tar upp fall som Claire Swinney i Nya Zeeland år 2006, som hölls tvångsintagen på psykiatrisk avdel­ning i elva dagar och tvingades ta medicin för sina åsik­ter om 9/11, och Thomas Binder i Schweiz år 2020, som greps av 60 poliser för att driva en blogg kritisk till ned­stängningarna som då rådde, och fick välja mellan neu­roleptika eller sex veckors sjukhusvistelse för vad man kallade för ”corona insanity”.

Corbett radar upp fall efter fall där systemkritiska per­soner frihetsberövats eller tvångsmedicinerats. Han vi­sar dessutom hur dessa personer används som avskräck­ande exempel – hotet räcker ofta för att få människor att hålla tyst. Patologisering av oliktänkande fungerar där­med som ett tyst vapen för att tysta kritiska röster.

Psykopati i kostym: Ledarskapets mörka spegel

Mitt i allt detta ställer sig Corbett frågan: Vem laddade vapnet? Svaret leder till ”Our (mis-)leaders are psycho­paths”, på svenska: ”Våra (vilse-)ledare är psykopater”. Med hjälp av psykologer som Martha Stout och Robert Hare målar han upp en bild av politiker som samvetslösa manipulatörer av högsta rang – grandiosa, parasitiska, utan någon ånger, och så vidare.

Nuvarande president Donald Trump exemplifieras med PCL-R-checklistan (Psycopathy Checklist-Revised – den mest använda psykodiagnostisk listan med utmär­kande drag för psykopati), Biden med parasitism. Han berättar vidare att det finns studier som visar att Wash­ington D.C. har högre psykopatprevalens än fängelser. Det visar sig att Hare ångrar att han studerade fångar i stället för ”de som ruinerar ekonomier”.

Avsnittet om ”Projections of the Psychopaths” är briljant: Psykopater projicerar sina drag på Systemet. Stanford-fängelseexperimentet, genomfört av psykologiprofessorn Philip Zimbardo, och erfarenheter från det amerikanska Abu Ghraib-fängelset i Irak, visar hur nor­mala människor blir grymma i auktoritära strukturer. USA:s försvarsminister Donald Rumsfelds tortyrpolicyer, som praktiserades bland annat i det ökända Abu Ghraib under USA:s ockupation av Irak, så kallade ”Enhanced in­terrogation techniques”, speglar hans egna psykopatiska drag, så som lögnaktighet, avsaknad av empati, känslolöshet och så vidare. Det leder till ”patokrati” – psykia­tern Andrzej Łobaczewskis term för när psykopater styr samhället, belönar likasinnade och framkallar sekundär psykopati hos andra (vanliga) människor, genom att om­dana systemet efter sin patologiska personlighet.

Corbett presenterar motmedlet: Olydnadens förebild. Precis som i psykologen Stanley Milgrams berömda lyd­nadsexperiment där en enda vägran minskade följsam­heten dramatiskt hos övriga deltagare, så menar Corbett att modiga individer som sticker ut, kan bryta kollektiva mönster. Den franske humanistiske författaren Étienne de La Boéties tanke om att tyranni bygger på frivillig underkastelse är också återkommande i dokumentären. Historiska exempel, som den rumänske kommunistdik­tatorn Ceaușescus fall, pekar på hur snabbt system kan kollapsa när människor slutar lyda.