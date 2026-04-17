Dödligt våld minskar för andra året i rad

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut