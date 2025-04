Dömdes till fängelse – för uppmaning att stoppa massinvandringen

Efter en lång tid av okontrollerat inflöde av illegala migranter, där omkring 10 000 under bara två dagar under 2021 lyckades storma gränsen till den spanska enklaven Ceuta och därefter tilläts söka asyl och komma in i Europa, var det många spanjorer som blev upprörda.

En av dessa var den etnonationalistiska aktivisten Isabel Peralta, 22, som hamnade i hetluften med etablissemanget efter ett tal hon höll vid en demonstration utanför den marockanska ambassaden i Madrid samma månad.

I talet kritiserade hon den spanska regeringen som tillåtit den muslimska massinvandringen till Spanien. Hon drog bland annat direkta paralleller till händelser 1975 när hundratusentals marockaner invaderade spanska enklaver vilka därefter införlivades i Marocko och menade att den spanska regeringen tillåter samma sak ske nu igen. Hon talade vidare om den omedelbara effekten av en ohejdad massinvandring till Europa där muslimerna i sinom tid kommer ta över – vilket rent demografiskt är den utveckling allt fler länder faktiskt ser ske.

Den kritiken och orden ”Vi kommer att stå upp emot dem, död åt de som invaderar!” som hon sade till hundratals åhörare i sitt tal var enligt rätten ämnat att ”undergräva värdigheten hos marockanska invandrare” samt ”tydligt med intentionen att underblåsa fientlighet”.

Den statlige åklagaren yrkade på 3 och ett halvt års fängelse, men hon dömdes slutligen den 13 april till ett års fängelse samt böter på motsvarande 12 000 kronor. Själv står hon på sig och säger att hon inte ångrar sig och att tiden kommer visa att hon hade rätt.

Historiska paralleller – massinvandring används för att erövra mark

I flera systemmedier kallas Peralta för ”ledaren” av NS Bastión Frontal, en nationalsocialistisk organisation som grundades 2020 för att kämpa för spanjorerna genom politisk aktivism. Gruppen har gjort sig känd både för hjälparbete för utsatta spanjorer och för politiska aktioner mot spansk massinvandringspolitik. Peralta har dock, enligt henne själv och NS Bastión Frontal, aldrig haft någon formell ledarskapsroll utan främst varit en aktivist som verkat via tal och sociala medier för att sprida gruppens budskap. Det var även det som hon gjorde i talet framför Marockos ambassad i maj 2021.

NS Bastión Frontal hade då genomfört en demonstration utanför ambassaden som en direkt följd av omfattande illegal migration till den spanska enklaven Ceuta vid den nordafrikanska Medelhavskusten. Under två dagar i samma månad stormade cirka 10 000 illegala migranter, nära nog samtliga arabiska och afrikanska män, den lilla enklaven via havet från Marocko. Nya Tider har flera gånger uppmärksammat hur illegala migranter stormar de spanska enklaverna som en väg in i Europa och beskrivit problemen detta för med sig.

I talet tog Peralta upp de specifika händelserna som skedde 1975 under den ”Gröna marschen” 6 november 1975. Den marockanska staten organiserade då en migrationsinvasion in i områden söder om dåvarande Marocko, ett territorium som hette Spanska Sahara och som fortfarande tillhörde Spanien. Detta skedde mitt under den påbörjade spanska de-koloniseringsprocessen och gav Marocko en möjlighet att erövra området som annars skulle bli självständigt. Hela 350 000 marockanska män, med tiotusentals förklädda marockanska soldater i leden, tog sig över gränsen där de spanska soldaterna gavs ordern att inte göra motstånd och därefter inte längre hade möjligheten att varken försvara eller återta marken. Spanien skrev sedan under Madrid-ackorden där Marocko helt enkelt fick de tidigare spanska territorierna.

Detta sågs av många spanjorer som ett politiskt förräderi och Peralta drog i sitt tal direkta paralleller till hur Marocko, som fortfarande vill åt de sista spanska enklaverna, ofta hotar Spanien och Europa med att de kan vrida på kranen med illegal migration – allt för att få till politiska och ekonomiska eftergifter.

Dömdes till fängelse för tal mot islamism

I den fällande domen som meddelades den 13 april klargör domaren att hennes uttalanden om att kämpa emot islamiseringen av Spanien inte faller under den allt mer begränsade yttrandefriheten utan var ”hetsande mot utsatta grupper”.

”Det här handlar inte om åsiktsskillnader, utan om den medvetna nedvärderingen av en utsatt grupp,” skrev rätten. Vidare menade man att det inte är legitim kritik av migrationsfrågor utan ett hatfullt budskap som rätten tolkade som ”militant, våldsamt och hotfullt” att varna för islamistisk massinvandring. Trots sammanhanget och de historiska paralleller Peralta tog upp menade rätten att orden ”död åt de som invaderar” inte var ”annat än att underblåsa ett redan växande klimat av aggressivt motstånd mot marockanska invandrare”.

Att det finns ett motstånd i Spanien mot marockanska invandrare är inte så oväntat. De har nämligen flera gånger varit i rampljuset i Spanien och andra europeiska länder för inblandning i en lång rad av fall rörande grovt våld, våldtäkter och mord – men har även haft en framträdande roll i islamsk terrorism.

Bland annat var flera av terroristerna som utförde bombdåden i Madrid 2004 marockaner. Då mördades 193 spanjorer och över 2 000 skadades när en serie bomber sprängdes på tre passagerartåg i rusningstrafiken. De islamistiska terrorattackerna i Barcelona 2017, där 13 personer mördades av en islamistisk terrorcell, hade även den direkt koppling till illegal migration av just marockaner. Es Satty, 44, var en marockansk illegal invandrare som något år tidigare överklagat en utvisning för narkotikabrott och därefter lyckades stanna kvar i Spanien där han fick asyl. Som tack genomförde han sedan ett terrordåd med andra muslimer.

Peralta har själv uttalat sig till spansk media under rättegången och på sociala medier och sagt att hon inte ångrar sina ord utan står för dem och att tiden kommer visa att hon hade rätt. Hon har även förnekat att hon står för något hat mot andra folkslag utan att hon enbart älskar och vill skydda sitt eget folk från det hot hon ser den islamistiska massinvandringen som.

Den statliga åklagaren yrkade på tre och ett halvt års fängelse, men hon dömdes slutligen till ett års fängelse samt böter på motsvarande 12 000 kronor. Hon kommer enligt uppgifter i spansk media att överklaga domen.