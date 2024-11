Donald Trumps ekonomiska politik kritiseras, men mest av ideologiska skäl

Utvecklingen, såväl i USA som i resten av västvärlden, har i en allt snabbare takt kom­mit att spegla de globalis­tiska intressena på bekostnad av den egna befolkningen och det är där vi nu börjar se en antydan till en annan inriktning, inte bara i USA.

Efter valet i USA är därför förvänt­ningarna uppskruvade på vilka ef­fekter Donald Trumps ekonomiska politik skall komma att få på den ekonomiska utvecklingen, både för den amerikanska medelklassen och för USA som nation. Inriktningen på förväntningarna skiftar, bero­ende på vem man lyssnar på. Ur ett svenskt perspektiv kan man konsta­tera att en stor majoritet av det eko­nomiska etablissemanget utgår från att Donald Trumps ekonomiska politik kommer att leda till ekonomisk tillbakagång. Det grundas i att man förväntar sig att höjda tulltariffer kommer att leda till en ökad inflation i USA, när importpriserna stiger.

Här tar de svenska debattörerna rygg på de amerikanska, som riktar in sin kritik mot ökade tulltariffer och menar att det skulle skapa han­delshinder. Debattörerna utelämnar dock den flora av subventioner och statsstöd som används i olika länder för att hålla sin egen industri om ryg­gen, och som Trump pekar ut som oärlig konkurrens. De omfattande subventioner som etablerades av Världspostunionen (UPU), numera ett organ inom FN, som syftar till att minska utvecklingsländers kost­nader för att sälja sina produkter i andra länder, spelar här en stor roll. Inte minst Kina och dess e-handels­företag har använt möjligheten att få subventionerade fraktkostnader till att ta stora marknadsandelar i såväl USA som Europa. Många har kanske undrat hur varor från Kina kan vara så billiga, och det är till stor del häri förklaringen ligger. Det märkliga förhållandet att det blev billigare att skicka ett mindre paket från Kina till en adress i EU eller USA än att skicka samma vara med post mellan två orter i samma land skapade omfat­tande problem för många handelsföretag i Väst.

År 2018 hade denna utveck­ling gått så långt att en lång rad e-handelsföretag gick i konkurs och andra fick stora ekonomiska problem, när den billiga Kinaimporten svämmade över marknaden. Dåva­rande presidenten, Donald Trump, satte då ned foten och hotade UPU med att USA skulle lämna unionen om man inte löste detta problem. På kort tid lyckades då postunionen enas om nya regler som innebar att subventionerna till kinesiska före­tags paketbefordran minskade kraf­tigt efter justeringar som började genomföras 2019.

I denna mekanism kan vi härleda en viktig del av den principiella logik som ligger bakom Trumps förslag om särskilt kraftiga tullar på alla varor från Kina. När man belägger import med tull bör det framför allt handla om att kompensera för stora skill­nader i produktions- och transport­kostnader mellan två handelspart­ner. Om man följer den principen får man en styrning mot att de som producerar de bästa produkterna får sälja, i stället för att, som nu, enbart låta priset avgöra.

Den tänkta dynamiska effekten av ökade tullar är, i Trumps politik, att det skall leda till en snabb och kraftig återindustrialisering av USA och att det skall minska behovet av importe­rade varor. En sådan utveckling bru­kar dock ta tid och många misstror att det ens är möjligt. Donald Trump har däremot sagt att man relativt snabbt skall kunna se en effekt i den rikt­ningen. Exakt hur man skall agera för att uppnå syftena med en snabb höjning av tulltarifferna är inte klar­lagt. Däremot kan man anta att den kommande Trumpadministrationen kommer att använda tullfrågan som ett offensivt förhandlingsverktyg gentemot andra länder.

De planerade tulltarifferna inne­bär en generell tull på 10 procent av importvärdet samt 60 procent för va­ror från Kina. En sammanställning av olika bedömares syn på effekten av en sådan ordning, som presente­ras av policyinstitutet Tax Founda­tion, visar att förväntningen är re­lativt samstämmig för en minskning av USA:s BNP med upp till 1,5 pro­cent inom 3 år.

Man skall också komma ihåg, när Trumpmotståndarna kritiserar idén som sådan, att andra länder också använder tulltariffer aktivt för att påverka flödet av varor och tjänster över sina gränser och därmed skyd­da inhemska intressen. Inte minst EU, vars företrädare generellt har varit emot Trumps politik på alla om­råden, inte minst ekonomin, agerar själva tämligen kraftfullt med höga tulltariffer för att påverka inflödet av prispressade varor och produk­ter från Asien, inte minst Kina. Till exempel har EU relativt höga tull­tariffer på stål och aluminium, som infördes som ett svar på USA:s stål­tullar från 2018. EU beslutade i år att förlänga just ståltarifferna till 2026.

Under sina kampanjmöten inför presidentvalet lyfte Donald Trump ofta fram både bilindustrin och till­verkningen av jordbruksmaskiner som exempel på områden där han avser att belägga import av färdiga produkter med höga tullar. Åtgärden förklaras med att företag gärna flyt­tar produktionen dit den är billigast att genomföra. Det har lett till en om­fattande industriell flytt från USA, inte minst till Mexiko och flera asia­tiska länder, bland annat Kina.

I fallet med jordbruksmaskiner riktade sig Donald Trump direkt till en av USA:s ledande producenter av sådana, John Deere, vid ett kampanj­möte i Pennsylvania den 23 septem­ber. Han sade då att om John Deere fullföljer sina långt framskridna pla­ner på att flytta mer produktion till Mexiko, så kommer de att drabbas av mycket höga tulltariffer för allt de säljer till USA från dessa anlägg­ningar.

– Om ni gör det kommer vi att in­föra en tvåhundraprocentig tull på allt ni vill sälja in i USA, sade han.

Trump har också vänt sig till stål­industrin, som varit utsatt för hård priskonkurrens från bland annat kinesiska stålexportörer med kraf­tigt dumpade priser. Frågan var hög­aktuell redan under Trumps första presidentperiod. Då, 2018, införde Trump tilläggstullar med 25 procent på stål och 10 procent på aluminium. Ståltullarna ledde till att EU också höjde sina tulltariffer till 25 procent för importvolymer av stål som över­stiger beviljade importkvoter. Att frågan om ståltullar kom upp just vid valmötet i Pennsylvania är ingen tillfällighet, eftersom USA:s största stålproducent, US Steel Corporation, har sitt huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania. Företaget annonsera­de i december 2023 att man skulle bli uppköpt av den japanska ståljätten Nippon Steel, men affären har än så länge blockerats av den amerikanska staten. Här kan man förvänta sig nå­gon form av agerande från Trump­administrationen ganska direkt efter tillträdet i slutet av januari nästa år.

Även bilindustrin har genomgått en kraftig omstöpning under flera decennier och importerade bilar har hela tiden tagit marknadsande­lar. Exporten av amerikanska bilar har stagnerat och uppvisat en svag minskning, medan importen av bi­lar är väsentligt större än exporten, drygt tre gånger så stor värdemäs­sigt. Om Trumpregimen kommer att fullfölja kraftigt höjda tulltariffer, som delvis triggas av den skeva han­delsbalansen avseende bilar, kom­mer det att drabba även Sverige. USA stod för 28,5 procent av den svenska bilexporten 2022 och var därmed den i särklass största marknaden för svensktillverkade personbilar, det vill säga Volvo, Polestar och Koenig­segg. Både Volvo och Polestar har för övrigt redan en fot som lokal produ­cent, genom att de båda har var sin fabrik i USA. Volvo Cars aviserade 2023 att man hade planer på ytterli­gare minst en fabrik i USA, vilket kan indikera att det finns en risk för min­dre export från Sverige framöver.

Trump var mycket tydlig med att han avsåg att verka för en omfat­tande återetablering av bilfabriker i USA, och då särskilt i Detroit, under sitt sista framträdande på ett valmöte i Michigan. Han formulerade sig så här:

– Vi kommer att återföra bilindu­strin till Michigan. Vi kommer att göra Detroit ännu större än det nå­gonsin var.

Det kan finnas en poäng i Trumps besked om nya bilfabriker i USA is­tället för att bilföretagen importerar från utlokaliserade fabriker i låglöneländer i Mellanamerika. Hoten om höga tullar för importerade varor har redan fått en aktör att ändra pla­nerna på att bygga ytterligare en rik­tigt stor bilfabrik i Mexiko, med syfte att exportera till USA-marknaden.

Man kan alltså förvänta sig att den amerikanska industriproduktionen, där bilföretagen är stora aktörer, kommer att expandera de närmaste åren. Det kommer också att påver­ka sysselsättningen i USA, liksom handelsbalansen. Hur andra länder kommer att agera när skyddstullar­na börjar resas kan man bara vänta och se, men det bör bli en rejäl mot­reaktion som innebär att amerikan­ska produkter blir dyrare för konsu­menterna i många länder framöver. Det kommer i sin tur också att påver­ka den amerikanska ekonomin, men i negativ riktning.