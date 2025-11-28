Donald Trumps nya plan – stoppa invandring från tredje världen

Det är i ett inlägg på sin sociala mediekanal Truth Social som den amerikanske presidenten Donald Trump lägger fram planer på att permanent stoppa migrationen från tredje världen, för att ”låta det amerikanska systemet återhämta sig fullt ut.”

Hans ”remigrationsplan”, som han kallar det för, ska förutom ett omedelbart invandringsstopp även inkludera ett massivt repatrieringsprogram för invandrare från Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som Trump hävdar godkänts av den tidigare presidenten Joe Biden.

”Jag kommer permanent att stoppa all migration från tredje världen-länder för att låta det amerikanska systemet återhämta sig fullt ut, avbryta alla de miljontals olagliga inresor som Biden-regimen tillåtit – inklusive de som signerats med Sleepy Joe Bidens automatiska penna – och avlägsna alla som inte är en nettofördel för USA eller som inte kan älska vårt land, avsluta alla federala bidrag och subventioner till icke-medborgare, frånta medborgarskap från migranter som stör den inre friden, samt deportera alla utländska medborgare som är en samhällsbörda, säkerhetsrisk eller oförenliga med västerländsk civilisation”, skriver han i sitt inlägg.

Afghansk flykting sköt nationalgardister – politisk motreaktion

Presidentens beslut under fredagen kommer efter att han redan beordrat migrationsmyndigheten USCIS att granska alla visum från ”vissa länder”. Det är en politisk motreaktion som kommer efter mordet på Sarah Beckstrom, 20, och mordförsöket på Andrew Wolfe, 24, i Washington DC i onsdags eftermiddag. De båda sköts på nära håll av den afghanske flyktingen Rahmanullah Lakanwal, 29, när de i egenskap av nationalgardister understödde lokal polis.

Attacken ska ha inletts med ett bakhåll där Lakanwal låg på lur och väntade på en grupp ned nationalgardister innan han gick till angrepp. Under attacken ska afghanen vrålat det muslimska stridsropet ”Allahu Akbar” och skjutit de båda nationalgardisterna på nära håll innan han försökte fly.