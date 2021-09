Drama under norsk rösträkning!

Idag var det val i Norge. Arbeiderpartiet fick sitt lägsta stöd någonsin, vid 22.30 konstaterades att Ap tappat ungefär en procentenhet sedan 2017. Ändå firade man på Folkets hus i Oslo. Kommunistiska Rödt kom över fyraprocentsspärren med tydlig marginal – ett stort problem för dem som önskar bilda ett röd-grönt styre. Rödt höll ett triumferande tal vid 22-tiden. Sosialistisk Venstre var också glada. Men Senterpartiet, som gick fram till 14 procent, är faktiskt i praktiken vågmästare, om de vill. Höyre föll som väntat ner till 20 procent. Sylvi Listhaug i FrP hade lyckats begränsa förlusterna och hamnar på cirka 12 procent. Miljöpartiet de Grønne MDG misslyckades, de gick endast fram marginellt, 3,8 procent ungefär. Om Venstre och KrF klarar fyraprocentsspärren var ännu vid 22-tiden oklart.

Skatteval och klimatval – FN-rapport skrämde väljare vänsterut

Den röd-gröna vågen ledde till ett skatteval, men också till alltför stora skillnader inom den röd-gröna sidan. Flera partier ställer ultimatum om att stoppa olje- och gasproduktionen för att stödja en Ap-ledd regering. Man kan även kalla detta för ett ”klimatval”. Här en översikt av de norska partierna.

Allt var osäkert in i det sista och partiledarna visade upp sig när de gick för att rösta under måndagens solsken. Kanske de lyckades att mobilisera väljarna som avgör valet?

– Jag hade gärna haft en ytterligare kampanjvecka, förklarade förlusttippade statsminister Erna Solberg, Høyre, för norska statstelevisionen NRK, efter att hon på förmiddagen röstat i hemstaden Bergen.

Flera miljardärer öste under sommaren in extra pengar i Høyre och FrP. Om en Arbeiderpartiledd regering tillträder ökas förmögenhetsskatten och andra skatter, plus klimatanpassningar och tilltagande regelverkskrångel. Man räknar också med att de minsta eftergifter till MDG, SV och Rødt kan förstöra särskilt för de stora näringarna olja, gas, vindkraft och fiskodling, men också för hela finanssektorn och småföretagen.

En klimatrapport från FN skrämde upp de norska väljarna i juni. När norska media i somras citerade FN:s generalsekreterare António Guterres så lossnade det fullständigt: ”Vi är nu på kod röd för mänskligheten”, varnade Guterres och mittenväljarna skrämdes vänsterut. Det uppges vara den direkta förklaringen till det stora tappet för Senterpartiet som vid just samma tidpunkt meddelat att de kan samarbeta med borgliga i frågor som olje- och gaspolitiken, försvarspolitiken och invandringspolitiken. Därmed förefaller också stad-mot –land-konflikten blivit något underordnad klimatfrågorna.

Men, kan man i Sverige undra, kommer Miljøpartiet De Grønne, MDG över fyraprocentsspärren till Stortingsvalet när de ställt ultimatum att den välfärdsbärande olje- och gas utvinningen ska avvecklas? Opinionsmätningar har under sommaren dock visat att skandalen, där partiprofilen Lan-Marie Berg sölade bort flera extra miljarder i Oslos nya vattenförsörjnings utbyggnad, inte påverkades negativt alls. MDG har också genom sin ledande position i Oslo Bystyre förstört Oslos bilparkeringsutrymmen för handeln och räddat kvar vägtullarna i huvudstaden. Här en genomgång av partiernas olika förehavanden och politiska inriktningar. Ikväll serveras valresultatet och det kan bli verkligt spännande.