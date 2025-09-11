Förlagsbutiken
Det skadade huset i byn nära gränsen. Stillbild TRWM

Drönare över Polen inför den rysk/vitryska övningen ZAPAD

  • , 12:52
UTRIKES
Mellan den 12 och 16 september kommer ryska och vitryska trupper att genomföra en militär höstövning under namnet Zapad, ryska för ”Väst”. Denna övning följs noga inte bara av grannlandet Polen utan även av andra Natoländer. Polens inrikesminister meddelade i helgen att gränsövergångarna mellan Polen och Vitryssland kommer att stängas helt natten mellan torsdag och fredag och hållas stängda under en obestämd tid. Det inträffade dock en eskalation i de redan spända relationerna till grannarna i öster natten mellan tisdag och onsdag.

Mellan klockan 23.30 och 06.30 passerade 19 drönare över polskt territorium. Deras närvaro i det polska luftrummet larmade övervakningsenheter. Två nederländska F 35 startade direkt från flygbasen Krzesiny utanför Poznan och även Patriot-systemet aktiverades. I en polsk by nära den farliga triangeln på gränsen mellan Polen, Vitryssland och Ukraina träffades ett hus. Det äldre paret hade änglavakt när de lämnade sovrummet på övre våningen strax efter klockan sex. Drönaren slog in i husets tak och övre våning innan halv sju.

Drönarrester på polsk mark. Stillbild TRWM.

Pavel Muraweiko från den vitryska generalstaben förnekar att de vitryska stridskrafterna skulle vara inblandade. Vissa av dessa drönare uppges vara av typen Gerbera, andra är under analys. Enligt ryska källor är deras räckvidd mindre än 700 kilometer, således borde de komma från närmare håll.

Polens president Karol Nawrocki, chefen för Polens Nationella Säkerhetsbyrå (BBN) professor Slawomir Cenckiewicz och general Adam Rzeczkowski, också från BBN, klargjorde Polens bedömning och åtgärder i den uppkomna situationen. Den polska militära operativa delen är på plats i alla berörda platser. Man kommer att noga analysera drönarnas ursprung och de luftvägar de tog mot sitt mål i Polen. En teori är att det är ett test av det polska luftförsvaret och Natos reaktioner. Man ställde in all flygtrafik från flygplatserna i Warszawa, Lublin och Rzeszów. Den sist nämnda flygplatsen, Jasionka är en viktig försörjningslinje till Ukraina. Via denna flygplats transporteras allt landet behöver till Ukraina, framför allt vapen. Jasionka-flygplatsen säkras av flera tusen amerikanska soldater.

  • , 12:52

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

september 11, 2025

