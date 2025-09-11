Drönare över Polen inför den rysk/vitryska övningen ZAPAD

Mellan klockan 23.30 och 06.30 passerade 19 drönare över polskt territorium. Deras närvaro i det polska luftrummet larmade övervakningsenheter. Två nederländska F 35 startade direkt från flygbasen Krzesiny utanför Poznan och även Patriot-systemet aktiverades. I en polsk by nära den farliga triangeln på gränsen mellan Polen, Vitryssland och Ukraina träffades ett hus. Det äldre paret hade änglavakt när de lämnade sovrummet på övre våningen strax efter klockan sex. Drönaren slog in i husets tak och övre våning innan halv sju.

Pavel Muraweiko från den vitryska generalstaben förnekar att de vitryska stridskrafterna skulle vara inblandade. Vissa av dessa drönare uppges vara av typen Gerbera, andra är under analys. Enligt ryska källor är deras räckvidd mindre än 700 kilometer, således borde de komma från närmare håll.

Polens president Karol Nawrocki, chefen för Polens Nationella Säkerhetsbyrå (BBN) professor Slawomir Cenckiewicz och general Adam Rzeczkowski, också från BBN, klargjorde Polens bedömning och åtgärder i den uppkomna situationen. Den polska militära operativa delen är på plats i alla berörda platser. Man kommer att noga analysera drönarnas ursprung och de luftvägar de tog mot sitt mål i Polen. En teori är att det är ett test av det polska luftförsvaret och Natos reaktioner. Man ställde in all flygtrafik från flygplatserna i Warszawa, Lublin och Rzeszów. Den sist nämnda flygplatsen, Jasionka är en viktig försörjningslinje till Ukraina. Via denna flygplats transporteras allt landet behöver till Ukraina, framför allt vapen. Jasionka-flygplatsen säkras av flera tusen amerikanska soldater.