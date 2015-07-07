Logga in
ISRAELISKA DRUSER demonstrerar i Majdal Shams på Golanhöjderna med egna och syriska flaggor. De kräver att Israel drar in sitt stöd till Nusrafronten. Stillbild från AFP news.

Druserna: Israels senaste spelpjäs i Syrien

  • , 07:32
Den drusiska folkgruppen i Israel har den sista tiden demonstrerat mot att Israel ger vård åt al-Qaidamän. Protesterna utlöstes av att druser massakrerats av al-Qaida i Syrien och kulminerade i ett angrepp på israeliska ambulanser som transporterade ”syriska rebeller”. Massakern på druserna skedde i kölvattnet av framgångsrika rebelloffensiver som möjliggjorts av vapenleveranser från Turkiet. Israel försöker via en hemlig ledningscentral i Jordanien att neutralisera de syriska druserna, som hittills till övervägande del varit regeringstrogna. Artikeln bygger till stora delar på Nya Tiders egna källor i regionen.

KUNG ABDULLAH II (t.v.) skakar hand med den libanesiske drus­ledaren Walid Jumblatt, partiledare för det libanesiska Progressiva socialistpartiet (PSP), vars milis var allierade med Hizbollah under det libanesiska inbördeskriget. Han var pro-syrisk fram till att Bashar Assad blev Syriens president. Efter att kriget i Syrien startade 2011 har drusledaren visat sig öppet fientlig till den syriska regeringen, men PSP försöker i Libanon att balansera mellan det västvänliga politiska blocket ”14 Mars-alliansen” och ”8 Mars-alliansen” där Hizbollah ingår. Jumblatt gav den svenske spionen Stig Bergling beskydd i Libanon (1990-1994), där paret Bergling inledningsvis fick bo i hans bergsresidens. Foto: Petra News

Måndagen den 22 juni gick hundratals rasande människor ur den drusiska minoritetsgruppen i de av Israel ockuperade Golanhöjderna till attack mot två israeliska ambulanser. Enligt druserna transporterade ambulanserna, som tillhör den israeliska militären IDF, skadade jihadister från Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), vilka är al-Qaida i Syrien.

Inuti ambulanserna fanns mycket riktigt så kallade syriska rebeller. En dödades och en skadades allvarligt av folkmassan. Den israeliska nyhetsbyrån JTA benämner männen i ambulanserna som ”syriska krigare”, medan israeliska myndigheter genomgående kallar dem ”skadade syrier”, som man menar Israel av humanitära skäl måste hjälpa.

Det har dock redan tidigare framkommit att Israel ger jihadister som sårats i Syrien sjukhusvård i Israel, vilket Nya Tider var bland de första västerländska medier att rapportera i september 2013 (NyT v 36/2013).

Tidigt dagen efter fördömde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu attacken som ”extremt allvarlig” och varnade människor för ”att ta lagen i egna händer eller störa IDF:s arbetsuppgifter”.

Israels försvarsminister Moshe Yaalon lovade att spåra upp de inblandade.

– Vi kommer inte att kunna ignorera det, de brottsbekämpande myndigheterna kommer att ta itu med det hårdhänt, sade han i ett uttalande.

På onsdagen skedde de första gripandena av druser i Israel.

ISRAELISKA DRUSER BLOCKERAR med sina fordon vägen till ett israeliskt sjukhus. De israeliska druserna försökte även ta sig in i sjukhus för att leta efter krigare tillhörande al-Qaida. På bilden syns israeliska gränspoliser (gråa uniformer) och IDF-soldater som tittar på. Protesterna utlöstes efter att jihadister genomfört en massaker på minst 23 drusiska bybor i nordvästra Syrien. Foto: Filmat med mobilkamera av okänd drus

Efter attacken. Israeliska soldater ger vård till de skadade arabiska männen som ligger på marken, varav en konstateras vara död. De misstänkte al-Qaidamännen misshandlades av en rasande drusisk folkmassa efter att ha slitits ut ur den israeliska ambulansen (t.v.) som transporterat dem från den syriska gränsen. Filmer har de senaste dagarna visat att transporterna till israeliska sjukhus av skadade ”syriska rebeller” återupptagits, nu hårdbevakade av israeliska soldater. Foto: Mashregh News

NUSRAFRONTEN är al-Qaida i Syrien. Här syns de utanför ett av sina träningsläger i Quneitra, som ligger i de syriska Golanhöjderna mycket nära den israeliska gränsen. När israeliskt stridsflyg bombat i området har målen flera gånger varit syriska regeringsförband som befunnit sig i strid med Nusrafrontens krigare. Foto: Nusrafrontens mediabolag ”Den vita minareten, Södern”

Israeliskt sjukhus. När Vice News i december besökte Ziv Medical Center i Israel bedyrade läkarna att man inte längre vårdade krigare från Syrien, bara civila. En lögn som snabbt avslöjades när mannen till vänster berättade att han stred för Fria Syriska Armén, FSA. Han prisade vapenbröderna i Nusrafronten/al-Qaida. Filmteamet kommenterade att män med långt hår och skägg typiskt för jihadister gömde sig under täckena medan intervjun pågick, bland annat männen till höger. Sillbild från Vice News.

  • , 07:32

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Christer Ericsson

juli 7, 2015

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Satsa på ett eget örtapotek i år!
Hälsa
Marie Edberg:

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

av Marie Edberg
mars 25, 2022

