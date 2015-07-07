Druserna: Israels senaste spelpjäs i Syrien

Måndagen den 22 juni gick hundratals rasande människor ur den drusiska minoritetsgruppen i de av Israel ockuperade Golanhöjderna till attack mot två israeliska ambulanser. Enligt druserna transporterade ambulanserna, som tillhör den israeliska militären IDF, skadade jihadister från Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), vilka är al-Qaida i Syrien.

Inuti ambulanserna fanns mycket riktigt så kallade syriska rebeller. En dödades och en skadades allvarligt av folkmassan. Den israeliska nyhetsbyrån JTA benämner männen i ambulanserna som ”syriska krigare”, medan israeliska myndigheter genomgående kallar dem ”skadade syrier”, som man menar Israel av humanitära skäl måste hjälpa.

Det har dock redan tidigare framkommit att Israel ger jihadister som sårats i Syrien sjukhusvård i Israel, vilket Nya Tider var bland de första västerländska medier att rapportera i september 2013 (NyT v 36/2013).

Tidigt dagen efter fördömde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu attacken som ”extremt allvarlig” och varnade människor för ”att ta lagen i egna händer eller störa IDF:s arbetsuppgifter”.

Israels försvarsminister Moshe Yaalon lovade att spåra upp de inblandade.

– Vi kommer inte att kunna ignorera det, de brottsbekämpande myndigheterna kommer att ta itu med det hårdhänt, sade han i ett uttalande.

På onsdagen skedde de första gripandena av druser i Israel.