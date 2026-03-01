”Dundees Braveheart” fick rätt – invandrarparet åtalas för att ha attackerat flickorna

Den 23 augusti 2025 spreds en video från stadsdelen Lochee i Dundee där en uppenbart skrämd flicka höll upp en kniv och en yxa mot en man som filmade henne. Hon skrek saker som ”Rör mig inte för helvete, jag är 12!” och andra saker som tydde på att de blivit utsatta för någonting från mannens sida. Mannen bakom kameran uppmanade henne att visa vapnen.
Videon fick enorm spridning. Inom tre dagar hade den visats 23 miljoner gånger. Flickan döptes till ”Dundee’s Braveheart” och hyllades som en hjälte som vågat försvara sig. En insamling till familjen drog in motsvarande en miljon kronor. Elon Musk lyfte fallet på X: ”Vad för slags myndigheter griper småflickor som försöker försvara sig?” Tommy Robinson och ett stort antal andra profiler kommenterade.
Enligt uppgifter från mamman till en av flickorna, publicerade av medborgarjournalistkontot Aesthetica, hade mannen först följt efter flickorna och fällt sexuella kommentarer till den yngsta. Därefter ska mannens kvinnliga kumpan ha attackerat en av flickornas äldre syster: dragit henne i håret, släpat ner henne på marken och sparkat henne i huvudet. Systern lades in på sjukhus med svår hjärnskakning. Det var då 12-åringen först drog fram vapnen för att försvara henne.
Polis och medier vände på rollerna
Den skotska polisens reaktion var att gripa 12-åringen för olaga vapeninnehav. Än mer anmärkningsvärd var polisledningens reaktion: Polischefen Nicola Russell gick ut med ett uttalande där hon varnade allmänheten för att sprida ”desinformation” om händelsen. Polisens beskrivning ramade in det hela som att ”ett bulgariskt par blev antastat av ungdomar”. The Guardian publicerade en artikel under rubriken att polisen varnade för desinformation. Nadia El-Nakla, politiker för Scottish National Party (SNP) och gift med försteministern Humza Yousaf, förklarade att ”element inom ytterhögern försöker kapa denna incident för att sprida en rasistisk, invandringsfientlig agenda”.
Systemmedierna spelade med. Daily Mail publicerade en lång artikel där den filmande mannen, som kallade sig Fatos Ali Dumana, fick lägga ut texten om hur han i själva verket var offret – utan att flickornas sida presenterades. Den man som i videon uppmanade en vettskrämd 12-åring att ”visa kniven” framför kameran framställdes som den oskyldiga parten.
Privata grävare hittade dock mannens sociala medier där han odlade en image som ”Gypsy gangster man”, ”zigenargangstern”, poserade med högar av kontanter och skrev till kvinnor på ett sätt som stämde betydligt bättre med flickornas berättelse än med hans egen.
Åtalet som bekräftar flickornas version
Nu, i februari 2026, inleds det rättsliga efterspelet – och det är inte flickan som står åtalad. Ilia Belov, 22, och Nadjedzha Belova, 20, båda bulgariska medborgare och enligt egen uppgift alltså zigenare, har åtalats vid Dundee Sheriff Court. Enligt åtalet ska Belov ha närmat sig och följt efter fyra flickor i åldrarna 12–14, kommit med sexuella kommentarer och sedan tagit tag i en av dem och knuffat ner henne på marken. Belova åtalas för att ha gripit tag i en annan flicka, dragit henne i håret, släpat ner henne och slagit henne i huvudet så att hon skadades. En förberedande förhandling är planerad till den 6 mars.
Åtalspunkterna överensstämmer nästan exakt med vad mamman berättade för Aesthetica redan i augusti, och med vad flickorna själva skrek i videon. Den ”desinformation” som polisledningen varnade för ser alltså ut att vara sanningen. I alla händelser beljuger åtalet polisledningens bedyranden att det fanns ”inga belägg” för att invandrarna utgjort den aggressiva parten.