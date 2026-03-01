”Dundees Braveheart” fick rätt – invandrarparet åtalas för att ha attackerat flickorna

Den 23 augusti 2025 spreds en video från stadsdelen Lochee i Dundee där en uppenbart skrämd flicka höll upp en kniv och en yxa mot en man som filmade henne. Hon skrek saker som ”Rör mig inte för helvete, jag är 12!” och andra sa­ker som tydde på att de blivit utsatta för någonting från mannens sida. Mannen bakom kameran uppmana­de henne att visa vapnen.

Videon fick enorm spridning. Inom tre dagar hade den visats 23 miljoner gånger. Flickan döptes till ”Dundee’s Braveheart” och hyllades som en hjälte som vågat försvara sig. En insamling till familjen drog in motsvarande en miljon kronor. Elon Musk lyfte fallet på X: ”Vad för slags myndigheter griper småflickor som försöker försvara sig?” Tommy Ro­binson och ett stort antal andra pro­filer kommenterade.

Enligt uppgifter från mamman till en av flickorna, publicerade av med­borgarjournalistkontot Aesthetica, hade mannen först följt efter flick­orna och fällt sexuella kommentarer till den yngsta. Därefter ska mannens kvinnliga kumpan ha attack­erat en av flickornas äldre syster: dragit henne i håret, släpat ner hen­ne på marken och sparkat henne i huvudet. Systern lades in på sjukhus med svår hjärnskakning. Det var då 12-åringen först drog fram vapnen för att försvara henne.

Polis och medier vände på rollerna

Den skotska polisens reaktion var att gripa 12-åringen för olaga vapeninnehav. Än mer anmärkningsvärd var polisledningens reaktion: Polis­chefen Nicola Russell gick ut med ett uttalande där hon varnade allmän­heten för att sprida ”desinformation” om händelsen. Polisens beskrivning ramade in det hela som att ”ett bul­gariskt par blev antastat av ungdo­mar”. The Guardian publicerade en artikel under rubriken att polisen varnade för desinformation. Nadia El-Nakla, politiker för Scottish Natio­nal Party (SNP) och gift med försteministern Humza Yousaf, förklarade att ”element inom ytterhögern försö­ker kapa denna incident för att spri­da en rasistisk, invandringsfientlig agenda”.

Systemmedierna spelade med. Daily Mail publicerade en lång arti­kel där den filmande mannen, som kallade sig Fatos Ali Dumana, fick lägga ut texten om hur han i själva verket var offret – utan att flickornas sida presenterades. Den man som i videon uppmanade en vettskrämd 12-åring att ”visa kniven” fram­för kameran framställdes som den oskyldiga parten.

Privata grävare hittade dock man­nens sociala medier där han odlade en image som ”Gypsy gangster man”, ”zigenargangstern”, poserade med högar av kontanter och skrev till kvinnor på ett sätt som stämde be­tydligt bättre med flickornas berät­telse än med hans egen.

Åtalet som bekräftar flickornas version

Nu, i februari 2026, inleds det rätts­liga efterspelet – och det är inte flickan som står åtalad. Ilia Belov, 22, och Nadjedzha Belova, 20, båda bul­gariska medborgare och enligt egen uppgift alltså zigenare, har åtalats vid Dundee Sheriff Court. Enligt åta­let ska Belov ha närmat sig och följt efter fyra flickor i åldrarna 12–14, kommit med sexuella kommentarer och sedan tagit tag i en av dem och knuffat ner henne på marken. Be­lova åtalas för att ha gripit tag i en annan flicka, dragit henne i håret, släpat ner henne och slagit henne i huvudet så att hon skadades. En för­beredande förhandling är planerad till den 6 mars.

Åtalspunkterna överensstämmer nästan exakt med vad mamman be­rättade för Aesthetica redan i augus­ti, och med vad flickorna själva skrek i videon. Den ”desinformation” som polisledningen varnade för ser alltså ut att vara sanningen. I alla händel­ser beljuger åtalet polisledningens bedyranden att det fanns ”inga be­lägg” för att invandrarna utgjort den aggressiva parten.