Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
”Desinformationen” visade sig vara sanning. Den 12-åriga flicka, som hyllades som en hjälte i sociala medier för att hon stod upp mot en trakasserande rom från Bulgarien, utmålades av polismyndigheten som den aggressiva parten och romen som offer. Nu visar åtalet att flickans uppgifter styrks av bevisning. Skärmavbilder: X

”Dundees Braveheart” fick rätt – invandrarparet åtalas för att ha attackerat flickorna

  • , 22:45
UTRIKES
I augusti 2025 greps en 12-årig flicka i Dundee, Skottland, för att hon försvarade sig och sin syster med kniv och yxa mot en invandrare som trakasserade dem. Polis och medier utmålade flickan som förövare och varnade för ”desinformation”. Nu, ett halvt år senare, åtalas i stället mannen och hans kvinnliga kumpan för misshandel och sexuella trakasserier mot flickorna – men tystnad härskar hos de medier, polischefer och politiker som fördömde flickorna och deras försvarare.

Den 23 augusti 2025 spreds en video från stadsdelen Lochee i Dundee där en uppenbart skrämd flicka höll upp en kniv och en yxa mot en man som filmade henne. Hon skrek saker som ”Rör mig inte för helvete, jag är 12!” och andra sa­ker som tydde på att de blivit utsatta för någonting från mannens sida. Mannen bakom kameran uppmana­de henne att visa vapnen.

Videon fick enorm spridning. Inom tre dagar hade den visats 23 miljoner gånger. Flickan döptes till ”Dundee’s Braveheart” och hyllades som en hjälte som vågat försvara sig. En insamling till familjen drog in motsvarande en miljon kronor. Elon Musk lyfte fallet på X: ”Vad för slags myndigheter griper småflickor som försöker försvara sig?” Tommy Ro­binson och ett stort antal andra pro­filer kommenterade.

Enligt uppgifter från mamman till en av flickorna, publicerade av med­borgarjournalistkontot Aesthetica, hade mannen först följt efter flick­orna och fällt sexuella kommentarer till den yngsta. Därefter ska mannens kvinnliga kumpan ha attack­erat en av flickornas äldre syster: dragit henne i håret, släpat ner hen­ne på marken och sparkat henne i huvudet. Systern lades in på sjukhus med svår hjärnskakning. Det var då 12-åringen först drog fram vapnen för att försvara henne.

Polis och medier vände på rollerna

Den skotska polisens reaktion var att gripa 12-åringen för olaga vapeninnehav. Än mer anmärkningsvärd var polisledningens reaktion: Polis­chefen Nicola Russell gick ut med ett uttalande där hon varnade allmän­heten för att sprida ”desinformation” om händelsen. Polisens beskrivning ramade in det hela som att ”ett bul­gariskt par blev antastat av ungdo­mar”. The Guardian publicerade en artikel under rubriken att polisen varnade för desinformation. Nadia El-Nakla, politiker för Scottish Natio­nal Party (SNP) och gift med försteministern Humza Yousaf, förklarade att ”element inom ytterhögern försö­ker kapa denna incident för att spri­da en rasistisk, invandringsfientlig agenda”.

Systemmedierna spelade med. Daily Mail publicerade en lång arti­kel där den filmande mannen, som kallade sig Fatos Ali Dumana, fick lägga ut texten om hur han i själva verket var offret – utan att flickornas sida presenterades. Den man som i videon uppmanade en vettskrämd 12-åring att ”visa kniven” fram­för kameran framställdes som den oskyldiga parten.

Privata grävare hittade dock man­nens sociala medier där han odlade en image som ”Gypsy gangster man”, ”zigenargangstern”, poserade med högar av kontanter och skrev till kvinnor på ett sätt som stämde be­tydligt bättre med flickornas berät­telse än med hans egen.

Åtalet som bekräftar flickornas version

”Zigenargangster”. Medan brittisk systemmedia gjorde sitt bästa för att framställa den bulgariske medborgaren som en skötsam ung man, beskriver han sig själv annorlunda på sociala medier. Skärmavbild: X

Nu, i februari 2026, inleds det rätts­liga efterspelet – och det är inte flickan som står åtalad. Ilia Belov, 22, och Nadjedzha Belova, 20, båda bul­gariska medborgare och enligt egen uppgift alltså zigenare, har åtalats vid Dundee Sheriff Court. Enligt åta­let ska Belov ha närmat sig och följt efter fyra flickor i åldrarna 12–14, kommit med sexuella kommentarer och sedan tagit tag i en av dem och knuffat ner henne på marken. Be­lova åtalas för att ha gripit tag i en annan flicka, dragit henne i håret, släpat ner henne och slagit henne i huvudet så att hon skadades. En för­beredande förhandling är planerad till den 6 mars.

Åtalspunkterna överensstämmer nästan exakt med vad mamman be­rättade för Aesthetica redan i augus­ti, och med vad flickorna själva skrek i videon. Den ”desinformation” som polisledningen varnade för ser alltså ut att vara sanningen. I alla händel­ser beljuger åtalet polisledningens bedyranden att det fanns ”inga be­lägg” för att invandrarna utgjort den aggressiva parten.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 22:45

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

mars 1, 2026

Relaterat

Läs även:

Studie: Nästan var tredje hispanic-brottsling registreras som ”vit” i USA

Studie: Nästan var tredje hispanic-brottsling registreras som ”vit” i USA

av Gunnar Hellgren
februari 25, 2026

🟠 AI-analys av 1,5 miljoner brottsregister avslöjar systematisk felklassificering som blåser upp vitas brottsstatistik En storskalig undersökning av 1,5 miljoner amerikanska brottsregister visar att 29 procent av de brottslingar som enligt ansiktsigenkänning och namnanalys borde klassificeras som hispanics i stället registreras som vita av amerikanska kriminalvårdsmyndigheter.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister
Recensioner
Sophie Kielbowska:

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT03web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
Ludvig Aspling (SD): ”Vi kommer se en total kollaps av asylindustrin i Sverige”
SVT försöker sudda ut svenskarna

Free West Media

The Battle for Vienna’s Memory
Saudi Arabia picks Syria as New Transit State for Data Corridor
Scorched-Earth Tax: The War on Private Wealth

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.