Särskilt inte jämfört med priset. Medelpriset per bil var 407 200 kronor. För en småbil! Lika små bensin- eller dieselbilar kostar högst hälften. Pengar kostar energi. Att tillverka små elbilar kräver mer energi och resurser.

Men köppriset subventioneras med 70 000 kronor och blir för köparen 337 200 kronor. Resten betalar vi alla via skattsedeln. Med 3-4 procent ränta blir kapitalkostnaden årligen 10 000-13 500 kronor. På tre år blir det 30-40 000 kronor och 5-7 kronor per körd mil med 2 000 mil per år.

Av sitt nypris beräknas de små elbilarna i Vi Bilägares jämförelsetest tappa drygt hälften (221 380 kronor per bil) i värde på tre år med 6 000 körda mil. Det är 37 kronor per körd mil. Men 70 000 kronor subvention minskar värdeminskningen till 151 380 kronor – eller drygt 25 kronor per mil.