En gul dimma omsveper hela Wellhaven, en ständig påminnelse om hur akut klimatläget är. På ett ställe i boken framkommer dock att dimman skapats av makthavarna själva i syfte att blockera solljuset och hindra det från att påverka klimatet. Foto: Pixabay

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

Wellhaven är en stad, eller kanske ett land, som fastnat i en hysterisk klimatalarmism. Invånarna har stängts av från kommunikation med omvärlden, för att de ska leva kvar i en socialistisk, totalitär, kli­mathysteribubbla. En svaveldimma hänger tung över staden och påminner ständigt människorna som går runt i den om hur akut klimatläget är – men dimman genereras i själva verket av regimen. Denna dimma är en ganska bra symbol för hur en regim förblindar sina medborgare. Makthavarna vill ha ett samhälle ”renat från orättvisor”. Den utopi som beskrivs har lite svenskt 70-tal över sig: det är en tro på att allt går att beräkna och planera, och att byråkratin kan skapa perfektion.

Wellhaven: Svavlet och lögnen av Per Johan Persson. Lava förlag, 2026, 172 sidor

Vi får följa hur några dissidenter bygger upp en mot­ståndsrörelse. Det antyds alltmer att regimen styr genom fabricerade hot, för att avleda uppmärksamhet och för att kontrollera människors känslor. Ibland proklameras lockdown mot något virus. Jag ska inte avslöja för myck­et av handlingen, men det är skrämmande att se vilken hög teknisk nivå dissidenterna måste arbeta på. De byg­ger maskiner, gör tunnlar under staden och hackar sta­tens datasystem. Det är lite skrämmande om det blir så i framtiden, att bara de mest teknikkunniga ska kunna göra något mot statens förtryck. Boken har massor av tekniska tips för aspirerande diktatorer i vår tid: regimen beslutar sig bland annat för att avsluta all kommunika­tion med omvärlden, och ersätter denna med textgenere­ring och deepfakes. Den framtiden är vi ju redan halvvägs inne i.

AI har förstås en viktig roll i romanen. Jag gör re­flektionen att det inte är någon slump att AI mark­nadsförs så hårt nuförtiden. Syftet är uppenbar­ligen att vi ska lära oss tro på och älska AI, för det är ju den som ska styra oss i framtiden, om den inte redan gör det. Vi ska lära oss älska och dyrka vår förtryckare.

I George Orwells 1984 är det krig hela tiden, och befolkningen drillas att hata skiftande motstån­dare. I Wellhaven mani­puleras invånarna med bland annat klimathysteri. Makthavare, till exempel medier, vill ju gärna mata oss med känslor som rädsla och hat, för att stänga av vårt tänkande och avleda vår uppmärksamhet. I Sverige hetsas som bekant ungdomar till våld mot dissidenter sedan lång tid. Vi har haft marx­ismen, den så kallade antirasismen, klimatalarmism och sedan 2022 lever vi i krigshysteri.

Mot slutet av boken förutspår författaren ett nytt sätt att begå mord. Hembotar, robotar som sköter hushållsarbete, har ju nyligen lanserats. I denna roman hackar en makthavare en persons hembot, och får den att mörda sin ägare. Det är en dystopisk förutsägelse som nog snart kommer att bli sann! Snart inträffar det första hackade-hembots-mordet någonstans i världen.

Hushållsroboten Neo från 1X Technologies kan idag hyras för 500 dollar i månaden. Skulle den kunna hackas för att strypa sin ägare i sömnen med dammsugarsladden? Foto: 1X Technologies/Eli Russell Linnetz

 

Den här boken går igenom många av de förtrycks- och kontrolltendenser vi ser i världen idag, och uppdaterar gamla dystopier med nya tekniska verktyg. Det står ”Del 1” på framsidan av boken, så vi får anta att det kommer en eller flera delar till. Bokens språk och stil är långt ifrån fullutvecklade, till exempel saknas helt dialog, vilket an­nars är ett bra verktyg för en författare att skapa verk­lighetsillusion och utveckla karaktärerna. Sådant som gestaltning, miljöskildring och karaktärsbyggande är verkligen rudimentärt i denna bok. Men författaren har något att säga. Därför blir det intressant att se hur han kan utveckla både handlingen och sin stil i kommande delar.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Hans-Olof Andersson

april 16, 2026

Relaterat

Tio år efter polisreformen: Så (illa) gick det

av Ingemar Ramell
mars 23, 2026

🟠 BOKRECENSION Hanne Kjöller kom 2025 ut med en ny bok om den svenska polisen: Så funkar det! (inte). En omorganisation, 10 år och 100 miljarder senare. Polismyndigheten vill utåt ge en bild av att allt är under kontroll, eller åtminstone av att det snart blir bättre, men verkligheten är ofta den motsatta. När Kjöller vill få svar möts hon av ett nät av byråkrati och styrningsdokument.

Läs även:

Halvhjärtat och hetlevrat

av Hans-Olof Andersson
mars 9, 2026

🟠 BOKRECENSION I den här boken får vi följa med på en resa genom Magdalena Anderssons vardag, arbete och fritid. Riktigt vad hon vill säga är lite oklart, men tanken har antagligen varit att ge en bild av sig själv som människa och politiker. Det är ju svårt att veta hur sann en sådan bild blir, men är det en sak som politiker kan, så är det ju att sälja illusioner och förhoppningar. Detta görs med hjälp av retoriska verktyg, till exempel intränade associationer. Boken är också full av tillbakablickar på folkhemsidyllen i ett försök att få oss att tro att Socialdemokraterna är de som ska återskapa den. Vem vet, kanske finner boken någon läsare så drabbad av minnesförlust och förmåga till förträngning att denne tror på detta?

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

