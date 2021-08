Ecuador drar tillbaka Julian Assanges medborgarskap

NEDERLÄNDERNAUnder en frågestund ställs Nederländernas statschef, som tvingat befolkningen till hårda covid-restriktioner, mot väggen av den nationalistiske parlamentarikern Gideon van Meijeren (FvD). Den amerikanska konservativa nyhetssidan Breitbart beskriver i en opinionstext honom som en ”hjältepolitiker” som ”skoningslöst förgör” den nederländske premiärministern. Therry Baudet, partiledaren för FvD, presenterade videon från händelsen med orden ”TITTA! Gideon van Meijeren avslöjar LÖGNAREN Rutte”. Premiärministern, som går under öknamnet ”Teflon-Mark”, förnekar under utfrågningen att han har någon kännedom om globalist­handboken COVID-19: The Great Reset. Detta trots att han är en flitig besökare i globalistsammanhang. Rutte skänker också miljarder av folkets skatte­pengar till den nu mest aktuella delen av globalist­agendan, att få hela världens befolkning injicerad.