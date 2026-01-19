Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Massdemonstrationer till försvar av den nationella valutan lev har vid flera tillfällen helt blockerat området runt Bulgariens parlament i centrala Sofia. Fotot är från den 10 december förra året. En majoritet av befolkningen vill inte ha euron, visar opinionsundersökningar, men trots det tillät inte parlamentet en folkomröstning i frågan och införde euron över huvudet på medborgarna. Foto: Facebook/Iassen Djabirov

Efter åratal av strider: Bulgarien har anslutit sig till euron

  • , 23:41
UTRIKES
Vid årsskiftet blev Bulgarien det 21:a EU-landet att överge sin nationella valuta – i detta fall den bulgariska lev – och i stället ersätta den med euron. Därmed överförs också makten över landets penningpolitik till Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt.

Bulgarien är unionens fat­tigaste land, med återkom­mande korruptionsskan­daler och politiska kriser – de senaste fem åren har hela sju parlamentsval behövt hållas på grund av återkommande reger­ingskriser. Under de första tio åren som EU-medlem tilläts landet inte vara med i Schengensamarbetet. De släpptes dock in förra året.

När det gäller landets euro-anslut­ning har EU-kommissionen och ECB dock bedömt att landet uppfyller alla krav för att gå med i det gemen­samma valutasamarbetet. Det gäller de fyra konvergenskriterierna pris­stabilitet, sunda offentliga finanser, växelkursstabilitet (via ERM II) och stabila långsiktiga räntor.

Bulgariens riksbank. Foto: Wikipedia/Bjoertvedt

 

Frågan har dock varit mycket om­stridd, och orsakat massdemonstra­tioner i flera års tid i Sofia och i andra städer i Bulgarien. En stor andel av bulgarerna är synnerligen kritiska till politikernas västliga orientering, och vill att landet i stället hittar till­baka till sin traditionella roll mellan öst och väst. Opinionsundersökning­ar – även de som gjorts av EU:s eget institut Eurobarometer – har visat att 53 procent av befolkningen är emot euron, medan 45 procent påstås vara för. I alla andra opinionsundersök­ningar är andelen som är emot klart större än andelen som är för.

Folkomröstning avvisades

I flera års tid har landets nationa­listparti Vazrazhdane kampanjat emot euro-anslutningen, och samlat in över 600 000 underskrifter för att begära folkomröstning. Parlamen­tet har dock vägrat att ta i frågan, med hänvisning till att parlamentet redan lovade EU – i samband med Bulgariens anslutning till unionen 2007 – att landet ska införa euron i framtiden, och att en folkomröstning därmed är otillåten.

Protester vid riksbanken. Foto: Facebook/Iassen Djabirov

 

Till slut blev protesterna och splitt­ringen i landet så stor att landets pre­sident, Rumen Radev, själv skickade ett förslag till parlamentet där han vädjade om en folkomröstning. Det­ta för att försöka få ett folkligt och mer legitimt avgörande i frågan. Så sent som i december tvingade han därmed parlamentet att rösta om en folkomröstning, men det avslogs med rösterna 135 mot 81. Under ses­sionen protesterade Vazrazhdane med banderoller samt högljudda för­dömanden och bu-rop. Senare under månaden samlades tiotusentals på gatorna i Sofia för att kräva regering­ens avgång.

Sex länder har kvar egen valuta

Därmed kvarstår situationen att inget land någonsin gått med i eu­ron efter en folkomröstning, endast efter beslut av parlamenten. De enda länder som tidigare folkomröstat om euron är Sverige och Danmark, som båda röstade nej.

De sex EU-länder som står utanför euron är Tjeckien, Danmark, Ung­ern, Polen, Rumänien och Sverige.

I Sverige har eurostödet succes­sivt ökat från bottennivåerna på 10 procent för drygt 10 år sedan. I den senaste mätningen från Statistiska centralbyrån var 32 procent för, 49,5 procent emot, och 18,5 procent sva­rade vet ej.

Dela artikeln
  • , 23:41

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

januari 19, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SD om Malmö Pride: ”Orimligt att skattemedel läggs på vänsterpolitisk propaganda”
Hon misshandlade svensk man – får nu statliga bidrag för att ”forska” om rasism
M-toppens pik mot MP-ledaren: ”Det skulle ju aldrig snöa mer sa ni”

Free West Media

What is left of America?
Dismantling the International Order
Trump’s Stunning Reset: US Breaks Free from 66 Global Bureaucracies

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.