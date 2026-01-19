Efter åratal av strider: Bulgarien har anslutit sig till euron

Bulgarien är unionens fat­tigaste land, med återkom­mande korruptionsskan­daler och politiska kriser – de senaste fem åren har hela sju parlamentsval behövt hållas på grund av återkommande reger­ingskriser. Under de första tio åren som EU-medlem tilläts landet inte vara med i Schengensamarbetet. De släpptes dock in förra året.

När det gäller landets euro-anslut­ning har EU-kommissionen och ECB dock bedömt att landet uppfyller alla krav för att gå med i det gemen­samma valutasamarbetet. Det gäller de fyra konvergenskriterierna pris­stabilitet, sunda offentliga finanser, växelkursstabilitet (via ERM II) och stabila långsiktiga räntor.

Frågan har dock varit mycket om­stridd, och orsakat massdemonstra­tioner i flera års tid i Sofia och i andra städer i Bulgarien. En stor andel av bulgarerna är synnerligen kritiska till politikernas västliga orientering, och vill att landet i stället hittar till­baka till sin traditionella roll mellan öst och väst. Opinionsundersökning­ar – även de som gjorts av EU:s eget institut Eurobarometer – har visat att 53 procent av befolkningen är emot euron, medan 45 procent påstås vara för. I alla andra opinionsundersök­ningar är andelen som är emot klart större än andelen som är för.

Folkomröstning avvisades

I flera års tid har landets nationa­listparti Vazrazhdane kampanjat emot euro-anslutningen, och samlat in över 600 000 underskrifter för att begära folkomröstning. Parlamen­tet har dock vägrat att ta i frågan, med hänvisning till att parlamentet redan lovade EU – i samband med Bulgariens anslutning till unionen 2007 – att landet ska införa euron i framtiden, och att en folkomröstning därmed är otillåten.

Till slut blev protesterna och splitt­ringen i landet så stor att landets pre­sident, Rumen Radev, själv skickade ett förslag till parlamentet där han vädjade om en folkomröstning. Det­ta för att försöka få ett folkligt och mer legitimt avgörande i frågan. Så sent som i december tvingade han därmed parlamentet att rösta om en folkomröstning, men det avslogs med rösterna 135 mot 81. Under ses­sionen protesterade Vazrazhdane med banderoller samt högljudda för­dömanden och bu-rop. Senare under månaden samlades tiotusentals på gatorna i Sofia för att kräva regering­ens avgång.

Sex länder har kvar egen valuta

Därmed kvarstår situationen att inget land någonsin gått med i eu­ron efter en folkomröstning, endast efter beslut av parlamenten. De enda länder som tidigare folkomröstat om euron är Sverige och Danmark, som båda röstade nej.

De sex EU-länder som står utanför euron är Tjeckien, Danmark, Ung­ern, Polen, Rumänien och Sverige.

I Sverige har eurostödet succes­sivt ökat från bottennivåerna på 10 procent för drygt 10 år sedan. I den senaste mätningen från Statistiska centralbyrån var 32 procent för, 49,5 procent emot, och 18,5 procent sva­rade vet ej.