Efter de muslimska upploppen – SD presenterar hårt åtgärdspaket

Under ett besök i stadsdelen Skäggetorp i Linköping presenterade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ett åtgärdspaket som partiet menar på sikt ska motverka framtida muslimska upplopp. Att man valde att besöka just Skäggetorp är ingen slump. Stadsdelen drabbades av omfattande upplopp under påsken efter att den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan annonserat att han skulle bränna ett exemplar av koranen där.

Framför en mindre skara personer och flankerad av flera poliser meddelade Åkesson att Sverigedemokraterna nu satt samman ett ”stenhårt åtgärdspaket”. Han säger själv att förslaget på åtgärderna är drastiska, för att situationen är drastisk.