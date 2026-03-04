Efter drönarattackerna: Proiranska protester i Bahrain

”Var är Washington nu, när det förtryckta folket i ett land gör uppror mot diktaturen?” undrar många sarkastiskt på sociala medier, sedan den shiamuslimska majoriteten återigen börjat protestera mot kungahuset Khalifa som styr kungadömet med järnhand. Skillnaden är att Bahrain är hemmabas åt USA:s femte flotta, beläget strategiskt i det lilla arabiska öriket i Persiska viken.

Den amerikanska flottbasen NSA Bahrain är en av de många militärbaser som Iran har slagit till mot som svar på de amerikanska och israeliska angreppen mot landet.

I ett uttalande uppger Revolutionsgardet att 20 drönare och tre robotar avfyrades, ”vilket förstörde basens huvudsakliga högkvarter”. Enligt amerikanerna begränsades skadorna till ”bara” radarutrustning, men enligt militära analytiker var det en radaranläggning för tidig förvarning som det bara finns ett fåtal av i världen, även om det är oklart exakt vilken typ av radar USA hade på denna bas. Efter att bilder på den brinnande flottbasen blivit virala kom också en evakueringsorder av all amerikansk personal, då området inte längre bedöms vara säkert.

Parallellt med evakueringen av NSA Bahrain kom rapporter om våldsamma protester, framför allt på ön Sitrah i huvudstadsprovinsen. Enligt uppgifter rör det sig om shiamuslimska demonstranter som visar sitt stöd för Iran. På sociala medier sprids även vittnesmål om jubel på Bahrains gator i samband med explosioner kopplade till de iranska attackerna.

Trots att Bahrain är ett litet kungadöme rymmer de små öarna en rad olika etniciteter, där shiamuslimska araber och perser utgör de största enskilda grupperna. Shiamuslimerna har historiskt utgjort en majoritet i landet – ett spår av att Bahrain en gång tillhörde Persien. Men med hjälp av det sunnimuslimska styret har invandring från närliggande sunniländer lett till att dessa alltmer tryckts undan, vilket skapat återkommande spänningar inom de olika befolkningsgrupperna.

I ett uttalande från Bahrains inrikesministerium, som citeras av Türkiye Today, står det att flera personer som begått ”allvarliga brott som hotar den allmänna säkerheten” har frihetsberövats. Bland dessa finns personer som anklagas för att ”i en viral video uttryckt stöd för Irans beskjutning mot Konungariket Bahrain”.

Flera personer anklagas även för att ha framställt AI-videor med desinformation i syfte att skrämma upp befolkningen. Inrikesministeriet uppger vidare att man inte kommer att tolerera ”förräderi” eller försök att utnyttja situationen i samband med att landet är under angrepp.

Inrikesministern Rashid bin Abdullah Al Khalifa uppmanade också demonstranterna att lämna landet.

– Alla som är mer lojala till Iran än Bahrain borde flytta dit i stället, sade ministern under en pressträff.

Det finns också uppgifter om att Bahrain tagit hjälp av saudiska säkerhetsstyrkor i syfte att ta kontroll över situationen, vilket inte är första gången.