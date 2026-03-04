Förlagsbutiken
Proiranska demonstranter kastar brinnande föremål mot poliser och säkerhetsstyrkor i Bahrain – en av USA:s viktigaste allierade i Mellanöstern. Källa: https://x.com/SprinterPress/status/2028352310364021218

Efter drönarattackerna: Proiranska protester i Bahrain

UTRIKES
Det kan bli ett regimskifte i Mellanöstern, men inte det som Israel och USA tänkt sig. I Bahrain, som har en shiamuslimsk majoritetsbefolkning men styrs av ett kungahus lojalt till det sunnitiska Saudiarabien, har människor på gatorna setts jubla när amerikanska baser träffats av iranska robotar. Oppositionen har också setts kasta sten och brandbomber mot polisfordon och nu skickar Saudiarabien bepansrade militärfordon för att kväsa ett möjligt folkuppror.

”Var är Washington nu, när det förtryckta folket i ett land gör uppror mot diktaturen?” undrar många sarkastiskt på sociala medier, sedan den shiamuslimska majoriteten återigen börjat protestera mot kungahuset Khalifa som styr kungadömet med järnhand. Skillnaden är att Bahrain är hemmabas åt USA:s femte flotta, beläget strategiskt i det lilla arabiska öriket i Persiska viken.

Den amerikanska flottbasen NSA Bahrain är en av de många militärbaser som Iran har slagit till mot som svar på de amerikanska och israeliska angreppen mot landet.

Skärmbilder av videor som visar hur en missil respektive drönare slår ned på den amerikanska flottbasen NSA Bahrain. I basen fanns kommandocentralen för USA:s femte flotta och har därmed varit själva ryggraden i amerikanernas sjömakt i regionen. Källa: https://youtu.be/U2bXP5Kt64M

 

I ett uttalande uppger Revolutionsgardet att 20 drönare och tre robotar avfyrades, ”vilket förstörde basens huvudsakliga högkvarter”. Enligt amerikanerna begränsades skadorna till ”bara” radarutrustning, men enligt militära analytiker var det en radaranläggning för tidig förvarning som det bara finns ett fåtal av i världen, även om det är oklart exakt vilken typ av radar USA hade på denna bas. Efter att bilder på den brinnande flottbasen blivit virala kom också en evakueringsorder av all amerikansk personal, då området inte längre bedöms vara säkert.

Parallellt med evakueringen av NSA Bahrain kom rapporter om våldsamma protester, framför allt på ön Sitrah i huvudstadsprovinsen. Enligt uppgifter rör det sig om shiamuslimska demonstranter som visar sitt stöd för Iran. På sociala medier sprids även vittnesmål om jubel på Bahrains gator i samband med explosioner kopplade till de iranska attackerna.

Bahrainska säkerhetsstyrkor försöker återta kontrollen över gatorna efter Irans attacker, som tycks ha vänt befolkningen mot regimen. Källa: https://x.com/jacksonhinklle/status/2028631469568987352

 

Trots att Bahrain är ett litet kungadöme rymmer de små öarna en rad olika etniciteter, där shiamuslimska araber och perser utgör de största enskilda grupperna. Shiamuslimerna har historiskt utgjort en majoritet i landet – ett spår av att Bahrain en gång tillhörde Persien. Men med hjälp av det sunnimuslimska styret har invandring från närliggande sunniländer lett till att dessa alltmer tryckts undan, vilket skapat återkommande spänningar inom de olika befolkningsgrupperna.

I ett uttalande från Bahrains inrikesministerium, som citeras av Türkiye Today, står det att flera personer som begått ”allvarliga brott som hotar den allmänna säkerheten” har frihetsberövats. Bland dessa finns personer som anklagas för att ”i en viral video uttryckt stöd för Irans beskjutning mot Konungariket Bahrain”.

Arresteringsfoton på två män som anklagas för att ha publicerat videor som uttryckte sympati för iransk aggression på sociala medieplattformar i Bahrain. Källa: https://x.com/azizbh7r/status/2028933327248371786

 

Flera personer anklagas även för att ha framställt AI-videor med desinformation i syfte att skrämma upp befolkningen. Inrikesministeriet uppger vidare att man inte kommer att tolerera ”förräderi” eller försök att utnyttja situationen i samband med att landet är under angrepp.

Inrikesministern Rashid bin Abdullah Al Khalifa uppmanade också demonstranterna att lämna landet.

– Alla som är mer lojala till Iran än Bahrain borde flytta dit i stället, sade ministern under en pressträff.

Det finns också uppgifter om att Bahrain tagit hjälp av saudiska säkerhetsstyrkor i syfte att ta kontroll över situationen, vilket inte är första gången.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 4, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
