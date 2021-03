Angela Merkel drog tillbaka sitt beslut och bad om ursäkt. Foto: Stillbild Youtube

UTRIKES

Efter kritikstorm: Merkel backar om nedstängning över påsken

Onsdagen den 24 mars kom ett något oväntat besked från Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Den närmast hermetiska nedstängningen av Tyskland som i all hast planerats gälla under påskdagarna dras nu tillbaka och läggs på hyllan. Detta rapporterar flera medier under dagen. Merkel drar tillbaka beslutet efter massiv kritik från näringslivet men också från tunga företrädare inom hennes eget parti.

Tyskland har sedan ett drygt år befunnit sig i ett tillstånd av mer eller mindre nedstängt samhällsliv. Från att ha varit totalt nedstängt i början av krisen öppnades samhället gradvis, bara för att någon månad senare stängas ner igen, och så vidare. Måndagen den 22 mars hade den tyska förbundsregeringen tänkt presentera en plan för hur landet nu skulle börja en stegvis återöppning av samhället, men istället blev det tvärtom. Med hänvisning till att smittotalen påstods öka lavinartat meddelade förbundskansler Merkel efter ett möte med förbundsländernas regeringschefer att det skulle bli en hermetisk nedstängning av hela samhället från och med skärtorsdagen över påskhelgen. Under dessa dagar skulle ingenting, inte ens livsmedelsbutiker få ha öppet, och kyrkorna förbjöds att hålla gudstjänster annat än i digital form. Utöver det skulle bara högst fem vuxna samtidigt få träffas från två olika hushåll samtidigt. Artikeln fortsätter Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn Lösenord Kom ihåg mig Jag har glömt bort mitt lösenord

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.