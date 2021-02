Efter raskravallerna – nu måste man anställa fler poliser

Efter att den kriminelle missbrukaren George Floyd avlidit under ett polisingripande i Minneapolis förra året blev reaktionerna starka. Flera omfattande raskravaller kom att drabba staden och bland annat sattes en polisstation i brand, något som även skedde med många affärer som dessutom plundrades av svarta demonstranter i allt blodigare upplopp. Under stor press från en högljudd BLM-rörelse valde det vänsterliberala styret i staden att gå extremisterna till mötes i ett försök att lugna ner stämningen. Stadsfullmäktige i Minneapolis samlades därför slutligen bakom en plan att helt avskaffa Minneapolis poliskår och ersätta den med obeväpnade civilister som skulle rycka ut under omständigheter som normalt involverar polis, som psykiska hälsoproblem och hushållstvister.

Detta var planen för att få stopp på den eskalerande kriminaliteten – eftersom de högljudda vänsterextremisterna i BLM och Antifa deklarerade att det var den mestadels vita poliskåren som låg bakom stadens höga brottsstatistik, vilket gjort staden till en av de farligaste i hela USA. Utan poliser som ”förtryckte” de svarta, vilka utgör 19,3 procent av stadens befolkning på 425 000 invånare, men som ändå står för majoriteten av brotten, så skulle staden bli en utopi utlovades det. Så blev det inte. En kraftigt ökande brottslighet har gjort att invånare i staden nu tvingat stadsfullmäktige att göra en helomvändning och anställa fler poliser.

Men en vänsterextrem organisation, sponsrad av den judiske miljardären George Soros, har planer på att påverka invånarna i staden och avskaffa polisen ändå.

Polisfri utopi gav en massiv ökning av brott

Stadsfullmäktige i Minneapolis inledde arbetet i somras för att uppnå den ”polisfria staden” genom att meddela att man skulle flytta motsvarande 75 miljoner kronor från polisens budget till ”hälsorelaterade insatser” där tanken var att ”ambulerande terapeuter” skulle tala aggressiva människor tillrätta så att de inte begick brott. Detta var tänkt som ett första steg i en process som skulle leda till en stad ”fri” från poliser. Det visade sig vara en minst sagt misslyckad strategi att försöka minska på antalet poliser i en så våldsdrabbad stad.