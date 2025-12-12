I snart fyra år har Sverige ma­tats med en bild av kriget i Ukraina som reduceras till ett moraliskt drama: en irratio­nell rysk diktator angriper ett oskyldigt grannland, medan NATO och EU enbart reagerar. Men i denna berättelse saknas ett avgöran­de perspektiv – den historiska och geopolitiska bakgrunden. Utan den blir det omöjligt att förstå varför kri­get bröt ut och varför det fortsätter.

Det är därför rimligt att ställa frå­gan: varför får svenska folket inte ta del av en fullständig, saklig och histo­riskt informerad analys av Europas farligaste konflikt?

En ensidig berättelse dominerar medierna

I svensk nyhetsrapportering upp­repas frasen ”Rysslands fullskaliga invasion” nästan rituellt, som ett känslomässigt påslag snarare än en analytisk beskrivning. Samtidigt granskas sällan Ukrainas, EU:s eller USA:s roll i konfliktens upptrapp­ning. Resultatet blir en berättelse som saknar både proportioner och djup.

Det är anmärkningsvärt hur lite utrymme som ges åt de faktorer som amerikanska professorer, tidigare diplomater och flera västliga ledare i efterhand pekat ut som centrala för att förstå kriget. I Sverige presenteras en konflikt som ”började 24 februari 2022”, trots att historien är betydligt längre och mer komplex.

Den bortglömda bakgrunden

Fakta som är självklara i internatio­nell forskning men nästan osynliga i svensk press inkluderar:

Löftena till Gorbatjov 1990–91 om att NATO inte skulle expandera österut.

USA:s militära samarbete med Ukraina från 1993 och framåt.

NATO-beslutet i Bukarest 2008 om att Ukraina ”ska bli medlem”.

Den väststödda Majdanrevolu­tionen 2014 där USA:s vice utrikes­minister Victoria Nuland öppet dis­kuterade regeringsbildningen.

Minskavtalen 2015, som av Mer­kel och Porosjenko i efterhand be­skrivits som ett sätt att ”köpa tid” för ukrainsk upprustning.

De avbrutna fredssamtalen vå­ren 2022, som medlare från Israel, Turkiet och Tyskland hävdar stoppa­des efter västligt tryck.

Dessa fakta är inte kontroversiella globalt – bara i Sverige.

Säkerhetsintressen, inte imperialism

Det mest centrala – och det mest ig­norerade – är att Rysslands huvud­krav i över 20 år varit att Ukraina inte ska bli NATO-medlem. Detta har upprepats konsekvent i diplomati, dokument och offentliga uttalanden. Kravet handlar om säkerhetsintres­sen, inte om ett mål att erövra Centraleuropa.

Trots detta har svenska medier byggt ett narrativ där Ryssland sägs vilja inta hela Ukraina, därefter Bal­tikum, Polen och till sist ”stå vid Sve­riges gräns”. Detta saknar stöd i rysk militärdoktrin, akademisk forskning och i internationella bedömares analyser. Det är en skräckbild som ersät­ter historisk och geopolitisk förstå­else.

Trumps fredsplan visar hur skevt Sverige informeras

Ett aktuellt exempel är Trumps 28-punktsplan, som Al Jazeera rap­porterat om. Oavsett vad man anser om planen bygger den på samma tre grundelement som Ryssland drivit i 20 år:

Ett neutralt Ukraina utanför NATO.

Beaktande av ryska säkerhetsintressen.

Territoriella frågor som avgörs genom förhandling.

Att dessa frågor nu diskuteras di­rekt mellan USA och Ryssland – utan EU och ofta utan Ukraina – är i sig en dramatisk förändring av Europas sä­kerhetspolitiska landskap. Men detta faktum nämns knappast alls i Sveri­ge, eftersom det inte passar in i den invanda berättelsen om kriget.