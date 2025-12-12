Förlagsbutiken
Europa bortkollrat. Varför är det bara stormakterna som diskuterar en uppgörelse kring Ukraina, frågar sig skribenterna, och besvarar det med att kriget hela tiden varit ett ombudskrig. Stillbild: Sky News

Efterlyses: En seriös och balanserad rapportering om kriget i Ukraina

  • , 20:40
OPINION: ANDREAS SIDKVIST OCH MATS OLSSON
Europa riskerar att dras in i ett krig utan att européerna förstår varför. I de svenska systemmedierna lyfts aldrig fakta fram om bakgrunden till konflikten, trots att de är internationellt välkända. Det menar Andreas Sidkvist och Mats Olsson från partiet MoD, som anser att det är farligt när komplexa säkerhetsfrågor i systemmedias rapportering reduceras till personliga karaktärsbedömningar av Putin.

I snart fyra år har Sverige ma­tats med en bild av kriget i Ukraina som reduceras till ett moraliskt drama: en irratio­nell rysk diktator angriper ett oskyldigt grannland, medan NATO och EU enbart reagerar. Men i denna berättelse saknas ett avgöran­de perspektiv – den historiska och geopolitiska bakgrunden. Utan den blir det omöjligt att förstå varför kri­get bröt ut och varför det fortsätter.

Det är därför rimligt att ställa frå­gan: varför får svenska folket inte ta del av en fullständig, saklig och histo­riskt informerad analys av Europas farligaste konflikt?

En ensidig berättelse dominerar medierna

I svensk nyhetsrapportering upp­repas frasen ”Rysslands fullskaliga invasion” nästan rituellt, som ett känslomässigt påslag snarare än en analytisk beskrivning. Samtidigt granskas sällan Ukrainas, EU:s eller USA:s roll i konfliktens upptrapp­ning. Resultatet blir en berättelse som saknar både proportioner och djup.

Det är anmärkningsvärt hur lite utrymme som ges åt de faktorer som amerikanska professorer, tidigare diplomater och flera västliga ledare i efterhand pekat ut som centrala för att förstå kriget. I Sverige presenteras en konflikt som ”började 24 februari 2022”, trots att historien är betydligt längre och mer komplex.

Den bortglömda bakgrunden

Fakta som är självklara i internatio­nell forskning men nästan osynliga i svensk press inkluderar:

  • Löftena till Gorbatjov 1990–91 om att NATO inte skulle expandera österut.
  • USA:s militära samarbete med Ukraina från 1993 och framåt.
  • NATO-beslutet i Bukarest 2008 om att Ukraina ”ska bli medlem”.
  • Den väststödda Majdanrevolu­tionen 2014 där USA:s vice utrikes­minister Victoria Nuland öppet dis­kuterade regeringsbildningen.
  • Minskavtalen 2015, som av Mer­kel och Porosjenko i efterhand be­skrivits som ett sätt att ”köpa tid” för ukrainsk upprustning.
  • De avbrutna fredssamtalen vå­ren 2022, som medlare från Israel, Turkiet och Tyskland hävdar stoppa­des efter västligt tryck.

Dessa fakta är inte kontroversiella globalt – bara i Sverige.

Säkerhetsintressen, inte imperialism

Det mest centrala – och det mest ig­norerade – är att Rysslands huvud­krav i över 20 år varit att Ukraina inte ska bli NATO-medlem. Detta har upprepats konsekvent i diplomati, dokument och offentliga uttalanden. Kravet handlar om säkerhetsintres­sen, inte om ett mål att erövra Centraleuropa.

Trots detta har svenska medier byggt ett narrativ där Ryssland sägs vilja inta hela Ukraina, därefter Bal­tikum, Polen och till sist ”stå vid Sve­riges gräns”. Detta saknar stöd i rysk militärdoktrin, akademisk forskning och i internationella bedömares analyser. Det är en skräckbild som ersät­ter historisk och geopolitisk förstå­else.

Trumps fredsplan visar hur skevt Sverige informeras

Ett aktuellt exempel är Trumps 28-punktsplan, som Al Jazeera rap­porterat om. Oavsett vad man anser om planen bygger den på samma tre grundelement som Ryssland drivit i 20 år:

  • Ett neutralt Ukraina utanför NATO.
  • Beaktande av ryska säkerhetsintressen.
  • Territoriella frågor som avgörs genom förhandling.

Att dessa frågor nu diskuteras di­rekt mellan USA och Ryssland – utan EU och ofta utan Ukraina – är i sig en dramatisk förändring av Europas sä­kerhetspolitiska landskap. Men detta faktum nämns knappast alls i Sveri­ge, eftersom det inte passar in i den invanda berättelsen om kriget.

Artikeln fortsätter

  • , 20:40

Mats Olsson

december 12, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
