Eketorps borg, en återuppbygd äkta fornborg

På Öland finns Sveriges enda återuppbyggda fornborg. Den heter Eketorps borg och uppfördes på 300-talet e.Kr. för att skydda befolkningen från anfall. Eketorp blev senare en plats för offerriter och idag är det ett fascinerande besöksmål som har öppet under både sommaren och hösten.

Den som beger sig till Stora alvaret på Öland möts av en mäktig ringmur i sten som inger respekt, men som också väcker nyfikenhet och fascination. Man tänker på alla människor som både vandrat till och levt på denna plats, och som sedan försvunnit in i historiens dimmor, som så många andra genom årtusendena, och man frågar sig hur de levde.

Tack vare den noggranna rekonstruktionen av Eketorps fornborg, som enligt museets Facebooksida genomfördes år 1978 under ledning av Riksantikvarieämbetet, kan man få en del av sina frågor besvarade. Att se fornborgen och husen som finns innanför ringmuren är som att flyttas tillbaka till järnåldern eller medeltiden.

Idag är platsen ett museum som i hög grad håller historien levande, men låt oss först vrida klockan tillbaka till hur ölänningarna levde på Romarrikets tid.

Borgen byggdes ut och blev permanent bebodd

Borgen uppfördes cirka år 300 e.Kr. under den tid då ölänningarna hade mycket kontakt med Romarriket. De bedrev handel med varandra och en del ölänningar trädde till och med i tjänst som legosoldater i den romerska armén. Handeln med romarna gjorde att ölänningarna kunde leva i rikedom och välstånd. Det finns dock inget gott som inte kan föra ont med sig och välståndet och rikedomarna lockade våldsamma plundrare till Öland.

För att skydda sig mot detta yttre hot byggdes en borg med ringmur på en udde i våtmarken. Vid konstruktionen användes romerskt alnmått, vilket avslöjar att ölänningar inte bara fört med sig materiella ting från Romarriket utan även räknekunskaper.

Oroligheterna i Europa som orsakades av folkvandringarna, som pågick under perioden 375-550, ledde till att borgen gjordes större. Ringmuren utökades från 23 till 80 meter i diameter. Denna konstruktionsfas, som varade under perioden 400-650 e.Kr., definieras som Eketorp II. Den färdiga muren var 4,8 meter hög och 5 meter bred, och 53 hus hade uppförts.

Fynd på platsen avslöjar att människorna som levde i bondesamhället på Eketorp från år 400 var välbärgade, då många smycken har hittats. Man har även funnit så kal­la­de guldgubbar, avbildningar av män och kvinnor i guldbleck. Vardagsföremålen har däremot inte bevarats lika väl.

Under den första fasen, Eketorp I (300-400 e.Kr.), tycks ingen permanent bosättning funnits innanför borgmuren, utan den utgjorde endast en tillflyktsort när fara hotade. Detta kom att ändras under Eketorp II då folk flyttade in från bygdens gårdar och bosättningar etablerades. En samlingsplats fanns och i brunnen har spår efter blot hittats.

Tillflykt under våldsam medeltid

År 650 började dock folket att flytta ut från borgen och istället bosätta sig på gårdarna i bygden. Orsaken till detta är oklar, men en intressant teori som läggs fram på museets hemsida – där man även kan finna den historiska informationen som förts vidare här – är att Västroms fall år 476 sannolikt ledde till att kontakten med romarna upphörde. Därmed avstannade flödet av rikedomar till Öland och det fanns inget som lockade plundrare.



Offrandet av hästar och svin i våtmarken vid Eketorp fortsatte dock, och människoskelett som daterats till tiden efter utflyttningarna har hittats på borgens område.

År 1170 inleddes ett nytt skede i borgens historia. Järnåldern hade övergått i medeltid och det var inte lugnt i Sverige då sverkerska ätten utkämpade en lång och våldsam kamp mot den erikska om makten i landet.

Sannolikt var det på grund av oroligheterna och våldsamheterna som folk åter bosatte sig på Eketorp. Denna fas, som är känd som Eketorp III, varade fram till 1240. Muren, som blivit en ruin, återuppbyggdes, förstärktes, försågs med porttorn och blev en militär garnison. Järnåldershusen i sten ersattes med trähus. Det är dock järnåldershusen som är återuppbyggda idag.

När det gäller medeltidsmänniskornas liv på Eketorps Borg har flera fynd gjorts. Detta var inget bondesamhälle, utan handel och hantverk var viktigare än jordbruk. Några av de många fynd som hittats är spelpjäser, vapen, keramik och detaljer från rustningar.

År 1222 utslocknade sverkerska ätten på svärdssidan och handeln började koncentreras till större städer. Detta ledde till att folk åter flyttade ut från Eketorp och borgen förföll så småningom.

Eketorps borg idag

Järnålderns Eketorp restaurerades och återuppbyggdes i slutet av 1970-talet för att visa hur borgen kunde se ut på vikingatiden. Platsen är idag ett museum. Här kan man få se och lära sig mer om hur järnålderns och medeltidens människor levde. De rekonstruerade husen är byggda i kalksten och har grästorvstak, där man försökt använda den tidens teknik. Även det medeltida porttornet från 1200-talet och trähusen har rekonstruerats.

På Eketorp kan besökarna prova på brödbakning och bågskytte samt gå på tipspromenader och konstutställning. Här finns även ett särskilt museum för barn.

Här hålls verkligen en del av Sveriges historia vid liv och man kan uppleva den på ett konkret och oförglömligt sätt.

Museet har öppet från juni till november. Det anordnas olika event, aktiviteter och musikframträdanden, se www.eketorpsborg.se för aktuell kalender. Just nu pågår utställningen Hästen i Ölandskonsten.