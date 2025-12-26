Ellison-familjen siktar på Hollywoods kronjuvel – kan bli största medieägaren i USA

Den 20 november läm­nade Paramount Sky­dance, Ellisons medie­bolag, sitt nya bud på Warner Bros Discovery (WBD). Budgivningen har sedan trissats upp i konkurrens med Netflix och Comcast.

I skrivande stund är det senaste draget ett så kallat fientligt bud från Paramount, vilket betyder att de rik­tar sig direkt till aktieägarna i stället för till bolaget, med ett bud på 30 dollar per aktie – vilket överträffar Netflix senaste bud på 27,75 dollar. Med WBD:s skulder inräknade vore affären värd 108,4 miljarder dollar, drygt en biljon kronor.

Larry Ellisons förmögenhet upp­skattas just nu till drygt 248 miljar­der dollar, vilket gör honom till värl­dens tredje rikaste man.

Vem som lyckas ro hem affären beror inte enbart på vem som lägger det högsta budet. Det handlar också om att få myndigheterna att godkän­na sammanslagningen, som kan tän­ja på gränserna för USA:s lagar kring kartellbildning och konkurrens. Och här kan Ellisons ha en strategisk för­del genom sina nära kontakter inom president Trumps innersta krets, in­klusive med presidenten själv, rap­porterar bland andra Business Insi­der.

– Paramount är den mest logiska budgivaren på WBD eftersom det har de tydligaste lösningarna på fi­nansierings-och lagstiftningssidan, och är mest motiverade att göra af­fär, säger medieanalytikern Ric Pen­tiss.

Om affären går igenom skulle Elli­son-familjen kontrollera omkring en fjärdedel av hela den amerikanska mediesektorn – från strömmande media och film till nyheter och sport. Affären markerar en ny fas i famil­jens medieexpansion, som började med att deras mediebolag Skydance, dittills en medelstor aktör i filmbran­schen, köpte upp Paramount tidigare i år.

Och detta kan få konsekvenser för innehållet. Rapporter antyder att Larry Ellison själv redan disku­terat möjliga förändringar i nyhets­innehåll och nya programledare på CNN. Hans son David har redan gjort kontroversiella förändringar på Pa­ramount, där han blev vd och ordfö­rande efter uppköpet. Det är tydligt att kampen om kontrollen över någ­ra av världens mest inflytelserika medier inte bara handlar om pengar – utan också om politisk och kultu­rell makt. Hur Ellisons kommer att använda den makten står däremot inte klart, utom på två punkter: Israel och massövervakning av medborgare, som de är varma an­hängare av.

Samtidigt hål­ler Ellisons flagg­skepp Oracle på att ta kontroll över den kinesis­ka sociala medie­appen TikToks fi­lial i USA. Affären har tvingats fram genom en ”sälj el­ler bli förbjudna”-lag som klubba­des igenom 2024, till stor del moti­verad av pro-pa­lestinskt innehåll på TikTok. Affä­ren förväntas bli klar tidigt under 2026. Redan i juli tillsattes Erica Min­del, en tidigare instruktör inom den israeliska försvarsmakten och ”stolt sionist” enligt egen utsago, som ny chef för TikToks censur av ”hatpro­paganda” (se ”IDF-kvinna ny censur­chef på TikTok – nu ändras reglerna” i NyT nr.17/2025).

I början av oktober, bara två måna­der efter fusionen med Paramount, förvärvade det nyblivna Paramount Skydance nyhets-och opinionssaj­ten The Free Press för 150 miljoner dollar, och satte dess grundare Bari Weiss som chefredaktör för CBS News. I ett uttalande sade Paramount att landet ”längtar efter ny­heter som är balanserade och faktabaserade”. Weiss har gjort sig känd som stark förkämpe för Israel, tydlig motståndare till så kallad wokeness, och i övrigt i den politiska mittfåran.

Var står Ellisons politiskt?

Familjen Ellisons politiska åsikter i frågor som inte rör Israel eller över­vakning är otydliga. Både Larry El­lison och hans son David har skänkt pengar till såväl demokratiska som republikanska kandidater. Även de­ras firma Oracles donationer har gått åt båda hållen och tycks främst vara inriktade på att skaffa sig vän­ner hos den vinnande sidan snarare än att driva en politisk agenda. 1996 gick tre fjärdedelar av donationerna till demokrater då Bill Clinton vann valet. År 2000 gick tre fjärdedelar till republikaner då George Bush vann valet.

– Jag tror inte att [Larry] Ellison har några egna politiska övertygel­ser. Hans enda konvention är att vin­na affärer, säger journalisten Mike Wilson som skrivit en biografi om Larry Ellison.

Larry Ellison har beskrivit sig som tillhörande den politiska mittfåran, bland annat i en intervju med Fox Business år 2018. Han beskrev då Bill Clinton, Tony Blair, Marco Rubio och Mitt Romney som andra personer i samma mittfåra. Under denna tid var Rubio och Romney konkurren­ter till Donald Trumps MAGA-linje och betraktades som neokonserva­tiva – enkelt uttryckt utrikespolitiska hökar, men samtidigt socialliberala och anhängare till ökad invandring. Trumps kärnväljare betraktar neo­konservativa som ”RINO’s” (Republican In Name Only, republikaner endast till namnet); deras inflytande har minskat väsentligt och Rubio har numera distanserat sig från neokon­servatismen.

Två år tidigare, under Donald Trumps valkampanj 2016, ingick Larry Ellison i en grupp miljar­därer – tillsammans med bland andra George Soros, Rupert Murdoch, Bill Gates och Mark Zuckerberg – som kritiserade Donald Trumps invandringskritiska retorik. I stället förordade de ökad invandring och en ”väg till medborgarskap” för illegala invandrare.

Under de senaste åren har dock Larry Ellison alltmer närmat sig det republi­kanska lägret och president Trump själv. Han stödde Elon Musks uppköp av Twitter och hans politiska donationer efter 2019 har uteslutande gått till republika­ner, bland annat till Trump själv som bjöds in att hålla en insamlingsmid­dag på Ellisons gods i Kalifornien.

Av uppenbara orsaker är det många av MAGA-lägrets gräsrötter som tvivlar på Larry Ellisons ärliga avsikter och tror att han bara stryker det vinnande laget medhårs, för att uppnå finansiella fördelar eller för att kunna driva de frågor han anser viktiga, i utbyte mot läpparnas be­kännelse i andra frågor. Detsamma gäller i än högre grad för sonen David – så sent som under valkampanjen 2024 skänkte han nästan en miljon dollar till en politisk kommitté som stödde Joe Biden i presidentvalet.

Biografiförfattaren Mike Wilsons bedömning att Ellison saknar egna politiska övertygelser tycks alltså ha en viss bäring – när det gäller inri­kesfrågor. En fråga där de däremot har en stark övertygelse som inte ändrats med tiden, är Israel.

Israel – ”vårt hem”

År 2017 donerade Larry Ellison 16,6 miljoner dollar till Friends of the Is­rael Defense Forces (FIDF), en orga­nisation som gör insamlingar till stöd för anställda inom den israeliska krigsmakten. Det är fortfarande den största enskilda donationen i FIDF:s historia. I samband med det höll han ett passionerat tal där han kallade Israel ”vårt hem” med syftning på sin judiska identitet, uppger bland andra Jewish Telegraphic Agency. Han hade även gett en donation på tio miljoner dollar tre år tidigare. Det kan påpekas att Larry Ellisons bio­logiska far var en kristen italiensk-amerikan och att han inte är religiös, trots att han fick en judisk uppfost­ran hos sin mosters familj. Sonen Da­vid är tekniskt sett inte ens jude, då hans mor inte är det. Likväl har både far och son ett starkt engagemang för den judiska staten.

Larry Ellison har odlat nära band till Israels premiärminister Benja­min Netanyahu. År 2021, ungefär samtidigt som Netanyahu besökte Ellison på hans privata ö i Hawaii, övertygade Ellison den israeliske af­färsmogulen Arnon Milchan att av­skeda en advokat så att Netanyahu kunde anlita denne som försvarare i ett av sina korruptionsåtal.

Allt som allt, tycks Ellisons alltså vara politiska kameleonter i de flesta frågor. Detsamma kan åtminstone delvis sägas om Bari Weiss som de gjort till chefredaktör på CBS. Hon beskrivs ofta som ”anti-woke” av amerikanska medier, men har inte konservativa övertygelser utan kriti­serar endast de värsta excesser som vänstern ägnat sig åt de senaste åren, som cancel-kulturen och trans-agen­dan. Så sent som den 20 november förra året gjorde hon reklam för en artikel publicerad på The Free Press där en bangladeshisk invandrare ar­gumenterade för en invandringspoli­tik med ytterst måttliga restriktioner, där man skulle komma till rätta med ”kaoset” under Biden men fortsätta att ”välkomna nykomlingar”.

Övervakning

Ifall det finns något intresse som överträffar Israel för Ellisons, är det övervakning. Deras flaggskepp Ora­cle, som grundlade deras förmögen­het, byggdes upp med pengar från CIA som beställde ett relationellt databasprogram 1977. Senare blev även flygvapnet en storkund. Först 1986 släpptes programmet på den kommersiella marknaden.

Efter attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 fick övervakningsbranschen ett enormt uppsving. Ellison själv föreslog i New York Times i januari 2002 något som gick helt i linje med hans kommersi­ella intressen:

”Det största enskilda steget vi amerikaner kunde ta för att göra li­vet svårare för terrorister vore att se till att all information i myndigheter­nas myriader av databaser kopiera­des till en enda, sammanhängande nationell säkerhetsdatabas.”

Han föreslog vidare att denna databas skulle kombineras med ”bio­metrik, tumavtryck, handavtryck, iris-mönster eller vadhelst som bäst kan användas för att upptäcka män­niskor med falska identiteter”.

År 2013, efter att visselblåsaren Edward Snowden avslöjat NSA:s kontroversiella spionage och över­vakning av USA:s egna medborgare, kallade Larry Ellison övervaknings­programmet ”storslaget” och ”nöd­vändigt” i en intervju med CBS.

Och under ett möte med analyti­ker för Oracle 2024 beskrev han en framtid där artificiell intelligens (AI) och kamera-/drönarteknik används för att övervaka både medborgare och polis i realtid.

– Medborgarna kommer att upp­föra sig exemplariskt, eftersom vi ständigt spelar in och rapporterar allt som händer, sade han bland an­nat.

Han tillade även att ”varje polis kommer att övervakas ständigt, och om det uppstår problem kommer AI att rapportera problemet”.