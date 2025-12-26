Ellison-familjen siktar på Hollywoods kronjuvel – kan bli största medieägaren i USA

Den 20 november lämnade Paramount Skydance, Ellisons mediebolag, sitt nya bud på Warner Bros Discovery (WBD). Budgivningen har sedan trissats upp i konkurrens med Netflix och Comcast.
I skrivande stund är det senaste draget ett så kallat fientligt bud från Paramount, vilket betyder att de riktar sig direkt till aktieägarna i stället för till bolaget, med ett bud på 30 dollar per aktie – vilket överträffar Netflix senaste bud på 27,75 dollar. Med WBD:s skulder inräknade vore affären värd 108,4 miljarder dollar, drygt en biljon kronor.
Larry Ellisons förmögenhet uppskattas just nu till drygt 248 miljarder dollar, vilket gör honom till världens tredje rikaste man.
Vem som lyckas ro hem affären beror inte enbart på vem som lägger det högsta budet. Det handlar också om att få myndigheterna att godkänna sammanslagningen, som kan tänja på gränserna för USA:s lagar kring kartellbildning och konkurrens. Och här kan Ellisons ha en strategisk fördel genom sina nära kontakter inom president Trumps innersta krets, inklusive med presidenten själv, rapporterar bland andra Business Insider.
– Paramount är den mest logiska budgivaren på WBD eftersom det har de tydligaste lösningarna på finansierings-och lagstiftningssidan, och är mest motiverade att göra affär, säger medieanalytikern Ric Pentiss.
Om affären går igenom skulle Ellison-familjen kontrollera omkring en fjärdedel av hela den amerikanska mediesektorn – från strömmande media och film till nyheter och sport. Affären markerar en ny fas i familjens medieexpansion, som började med att deras mediebolag Skydance, dittills en medelstor aktör i filmbranschen, köpte upp Paramount tidigare i år.
Och detta kan få konsekvenser för innehållet. Rapporter antyder att Larry Ellison själv redan diskuterat möjliga förändringar i nyhetsinnehåll och nya programledare på CNN. Hans son David har redan gjort kontroversiella förändringar på Paramount, där han blev vd och ordförande efter uppköpet. Det är tydligt att kampen om kontrollen över några av världens mest inflytelserika medier inte bara handlar om pengar – utan också om politisk och kulturell makt. Hur Ellisons kommer att använda den makten står däremot inte klart, utom på två punkter: Israel och massövervakning av medborgare, som de är varma anhängare av.
Samtidigt håller Ellisons flaggskepp Oracle på att ta kontroll över den kinesiska sociala medieappen TikToks filial i USA. Affären har tvingats fram genom en ”sälj eller bli förbjudna”-lag som klubbades igenom 2024, till stor del motiverad av pro-palestinskt innehåll på TikTok. Affären förväntas bli klar tidigt under 2026. Redan i juli tillsattes Erica Mindel, en tidigare instruktör inom den israeliska försvarsmakten och ”stolt sionist” enligt egen utsago, som ny chef för TikToks censur av ”hatpropaganda” (se ”IDF-kvinna ny censurchef på TikTok – nu ändras reglerna” i NyT nr.17/2025).
I början av oktober, bara två månader efter fusionen med Paramount, förvärvade det nyblivna Paramount Skydance nyhets-och opinionssajten The Free Press för 150 miljoner dollar, och satte dess grundare Bari Weiss som chefredaktör för CBS News. I ett uttalande sade Paramount att landet ”längtar efter nyheter som är balanserade och faktabaserade”. Weiss har gjort sig känd som stark förkämpe för Israel, tydlig motståndare till så kallad wokeness, och i övrigt i den politiska mittfåran.
Var står Ellisons politiskt?
Familjen Ellisons politiska åsikter i frågor som inte rör Israel eller övervakning är otydliga. Både Larry Ellison och hans son David har skänkt pengar till såväl demokratiska som republikanska kandidater. Även deras firma Oracles donationer har gått åt båda hållen och tycks främst vara inriktade på att skaffa sig vänner hos den vinnande sidan snarare än att driva en politisk agenda. 1996 gick tre fjärdedelar av donationerna till demokrater då Bill Clinton vann valet. År 2000 gick tre fjärdedelar till republikaner då George Bush vann valet.
– Jag tror inte att [Larry] Ellison har några egna politiska övertygelser. Hans enda konvention är att vinna affärer, säger journalisten Mike Wilson som skrivit en biografi om Larry Ellison.
Larry Ellison har beskrivit sig som tillhörande den politiska mittfåran, bland annat i en intervju med Fox Business år 2018. Han beskrev då Bill Clinton, Tony Blair, Marco Rubio och Mitt Romney som andra personer i samma mittfåra. Under denna tid var Rubio och Romney konkurrenter till Donald Trumps MAGA-linje och betraktades som neokonservativa – enkelt uttryckt utrikespolitiska hökar, men samtidigt socialliberala och anhängare till ökad invandring. Trumps kärnväljare betraktar neokonservativa som ”RINO’s” (Republican In Name Only, republikaner endast till namnet); deras inflytande har minskat väsentligt och Rubio har numera distanserat sig från neokonservatismen.
Två år tidigare, under Donald Trumps valkampanj 2016, ingick Larry Ellison i en grupp miljardärer – tillsammans med bland andra George Soros, Rupert Murdoch, Bill Gates och Mark Zuckerberg – som kritiserade Donald Trumps invandringskritiska retorik. I stället förordade de ökad invandring och en ”väg till medborgarskap” för illegala invandrare.
Under de senaste åren har dock Larry Ellison alltmer närmat sig det republikanska lägret och president Trump själv. Han stödde Elon Musks uppköp av Twitter och hans politiska donationer efter 2019 har uteslutande gått till republikaner, bland annat till Trump själv som bjöds in att hålla en insamlingsmiddag på Ellisons gods i Kalifornien.
Av uppenbara orsaker är det många av MAGA-lägrets gräsrötter som tvivlar på Larry Ellisons ärliga avsikter och tror att han bara stryker det vinnande laget medhårs, för att uppnå finansiella fördelar eller för att kunna driva de frågor han anser viktiga, i utbyte mot läpparnas bekännelse i andra frågor. Detsamma gäller i än högre grad för sonen David – så sent som under valkampanjen 2024 skänkte han nästan en miljon dollar till en politisk kommitté som stödde Joe Biden i presidentvalet.
Biografiförfattaren Mike Wilsons bedömning att Ellison saknar egna politiska övertygelser tycks alltså ha en viss bäring – när det gäller inrikesfrågor. En fråga där de däremot har en stark övertygelse som inte ändrats med tiden, är Israel.
Israel – ”vårt hem”
År 2017 donerade Larry Ellison 16,6 miljoner dollar till Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), en organisation som gör insamlingar till stöd för anställda inom den israeliska krigsmakten. Det är fortfarande den största enskilda donationen i FIDF:s historia. I samband med det höll han ett passionerat tal där han kallade Israel ”vårt hem” med syftning på sin judiska identitet, uppger bland andra Jewish Telegraphic Agency. Han hade även gett en donation på tio miljoner dollar tre år tidigare. Det kan påpekas att Larry Ellisons biologiska far var en kristen italiensk-amerikan och att han inte är religiös, trots att han fick en judisk uppfostran hos sin mosters familj. Sonen David är tekniskt sett inte ens jude, då hans mor inte är det. Likväl har både far och son ett starkt engagemang för den judiska staten.
Larry Ellison har odlat nära band till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. År 2021, ungefär samtidigt som Netanyahu besökte Ellison på hans privata ö i Hawaii, övertygade Ellison den israeliske affärsmogulen Arnon Milchan att avskeda en advokat så att Netanyahu kunde anlita denne som försvarare i ett av sina korruptionsåtal.
Allt som allt, tycks Ellisons alltså vara politiska kameleonter i de flesta frågor. Detsamma kan åtminstone delvis sägas om Bari Weiss som de gjort till chefredaktör på CBS. Hon beskrivs ofta som ”anti-woke” av amerikanska medier, men har inte konservativa övertygelser utan kritiserar endast de värsta excesser som vänstern ägnat sig åt de senaste åren, som cancel-kulturen och trans-agendan. Så sent som den 20 november förra året gjorde hon reklam för en artikel publicerad på The Free Press där en bangladeshisk invandrare argumenterade för en invandringspolitik med ytterst måttliga restriktioner, där man skulle komma till rätta med ”kaoset” under Biden men fortsätta att ”välkomna nykomlingar”.
Övervakning
Ifall det finns något intresse som överträffar Israel för Ellisons, är det övervakning. Deras flaggskepp Oracle, som grundlade deras förmögenhet, byggdes upp med pengar från CIA som beställde ett relationellt databasprogram 1977. Senare blev även flygvapnet en storkund. Först 1986 släpptes programmet på den kommersiella marknaden.
Efter attacken mot World Trade Center den 11 september 2001 fick övervakningsbranschen ett enormt uppsving. Ellison själv föreslog i New York Times i januari 2002 något som gick helt i linje med hans kommersiella intressen:
”Det största enskilda steget vi amerikaner kunde ta för att göra livet svårare för terrorister vore att se till att all information i myndigheternas myriader av databaser kopierades till en enda, sammanhängande nationell säkerhetsdatabas.”
Han föreslog vidare att denna databas skulle kombineras med ”biometrik, tumavtryck, handavtryck, iris-mönster eller vadhelst som bäst kan användas för att upptäcka människor med falska identiteter”.
År 2013, efter att visselblåsaren Edward Snowden avslöjat NSA:s kontroversiella spionage och övervakning av USA:s egna medborgare, kallade Larry Ellison övervakningsprogrammet ”storslaget” och ”nödvändigt” i en intervju med CBS.
Och under ett möte med analytiker för Oracle 2024 beskrev han en framtid där artificiell intelligens (AI) och kamera-/drönarteknik används för att övervaka både medborgare och polis i realtid.
– Medborgarna kommer att uppföra sig exemplariskt, eftersom vi ständigt spelar in och rapporterar allt som händer, sade han bland annat.
Han tillade även att ”varje polis kommer att övervakas ständigt, och om det uppstår problem kommer AI att rapportera problemet”.