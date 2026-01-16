Förlagsbutiken
Elon Musk öppnar upp X:s algoritm. Foto: Wikipedia/Steve Jurvetson

Elon Musk offentliggör X:s algoritm

UTRIKES
I en värld där transparens ofta efterfrågas men sällan praktiseras, har Elon Musk just gjort ett nytt inspel. Miljardären, som äger plattformen X (tidigare Twitter), meddelar att han kommer att offentliggöra hela källkoden till plattformens rekommendationsalgoritm den 17 januari 2026. Detta beslut, som inkluderar all kod som avgör vilka användar- och reklaminlägg som visas för användare, kommer att följas av uppdateringar var fjärde vecka, tillsammans med detaljerade utvecklarnotiser för att påvisa vad koden gör.

Detta tillkännagivande är signifikativt. Det sker mitt i en eskalerande konflikt mellan Musk och Europeiska unionen, som utövar regulatoriskt tryck på stora tech-bolag för att få tillgång till deras algoritmer. Frankrike har till exempel klassificerat X som en ”kriminell organisation” för att rättfärdiga avlyssning och sin begäran om tillgång till koden, medan EU bötfällde plattformen med 140 miljoner euro härom månaden och inledde utredningar gällande ”algoritmiskt missbruk”. Den senaste veckan har även Storbritanniens premiärminister öppnat upp för sanktioner eller rent av ett förbud för X, under förevändning att företagets AI, Grok, har använts för att generera ”bikinibilder” från foton av påklädda personer. Att andra AI-tjänster använts för samma sak verkar dock inte leda till samma krav på censur.

Musk sparkar nu undan benen på de europeiska tillsynsmyndigheterna genom att göra algoritmen tillgänglig för alla – konkurrenter, forskare och regeringar inkluderat.

I stället för potentiellt manipulerbar privat åtkomst för dessa statliga aktörer är det alltså ett offentliggörande som förhindrar alla dolda påtryckningar för att censurera eller ändra innehållet, något som Musk hävdar att EU gjort, och att han som enda aktör inom sociala medier vägrat.

Detta initiativ är inte det första i sitt slag. Redan 2023 öppnande Musk en del av X:s algoritmkod på GitHub, men utan regelbundna uppdateringar. Den här gången lovar de fortsatt transparens och tar en liknande strategi som Teslas mjukvaruuppdateringar.

Kritiker påpekar dock att tidigare löften inte alltid har hållits, och att detta löfte lika gärna kan vara en kommunikationsstrategi som ett uppriktigt åtagande.

Ironin i det hela är dock tänkvärd: EU:s medlemsländer kommer knappast att inspireras av denna åtgärd att öka sin egen transparens. Trots att X:s kod är privatfinansierad och legitimt skulle kunna gynnas av intellektuellt skydd, väljer Musk att avslöja allt. Å andra sidan håller regeringar och myndigheter, finansierade av offentliga medel, ofta hemliga beslut och dokument som borde vara tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.

Ett exempel är EU:s COVID-19-vaccinavtal, framförhandlade av EU och finansierade av skattebetalarna. Avtalen har aldrig fullt ut offentliggjorts trots upprepade krav på transparens. På liknande sätt delades aldrig de textmeddelanden som utbyttes mellan Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, och Pfizer-chefer under dessa förhandlingar, vilket väckt misstankar om intressekonflikter. Data om dödlighet av alla orsaker, uppdelade efter vaccinationsstatus, är ofta ofullständiga eller undanhålls av hälsomyndigheterna, vilket berövar allmänheten möjligheten till oberoende analyser.

Artikeln fortsätter

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

januari 16, 2026

