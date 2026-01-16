Elon Musk offentliggör X:s algoritm

Detta tillkännagivande är signifikativt. Det sker mitt i en eskalerande konflikt mellan Musk och Europeiska unionen, som utövar regulatoriskt tryck på stora tech-bolag för att få tillgång till deras algoritmer. Frankrike har till exempel klassificerat X som en ”kriminell organisation” för att rättfärdiga avlyssning och sin begäran om tillgång till koden, medan EU bötfällde plattformen med 140 miljoner euro härom månaden och inledde utredningar gällande ”algoritmiskt missbruk”. Den senaste veckan har även Storbritanniens premiärminister öppnat upp för sanktioner eller rent av ett förbud för X, under förevändning att företagets AI, Grok, har använts för att generera ”bikinibilder” från foton av påklädda personer. Att andra AI-tjänster använts för samma sak verkar dock inte leda till samma krav på censur.

We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days. This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Musk sparkar nu undan benen på de europeiska tillsynsmyndigheterna genom att göra algoritmen tillgänglig för alla – konkurrenter, forskare och regeringar inkluderat.

I stället för potentiellt manipulerbar privat åtkomst för dessa statliga aktörer är det alltså ett offentliggörande som förhindrar alla dolda påtryckningar för att censurera eller ändra innehållet, något som Musk hävdar att EU gjort, och att han som enda aktör inom sociala medier vägrat.

Detta initiativ är inte det första i sitt slag. Redan 2023 öppnande Musk en del av X:s algoritmkod på GitHub, men utan regelbundna uppdateringar. Den här gången lovar de fortsatt transparens och tar en liknande strategi som Teslas mjukvaruuppdateringar.

Kritiker påpekar dock att tidigare löften inte alltid har hållits, och att detta löfte lika gärna kan vara en kommunikationsstrategi som ett uppriktigt åtagande.

Ironin i det hela är dock tänkvärd: EU:s medlemsländer kommer knappast att inspireras av denna åtgärd att öka sin egen transparens. Trots att X:s kod är privatfinansierad och legitimt skulle kunna gynnas av intellektuellt skydd, väljer Musk att avslöja allt. Å andra sidan håller regeringar och myndigheter, finansierade av offentliga medel, ofta hemliga beslut och dokument som borde vara tillgängliga enligt offentlighetsprincipen.

Ett exempel är EU:s COVID-19-vaccinavtal, framförhandlade av EU och finansierade av skattebetalarna. Avtalen har aldrig fullt ut offentliggjorts trots upprepade krav på transparens. På liknande sätt delades aldrig de textmeddelanden som utbyttes mellan Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande, och Pfizer-chefer under dessa förhandlingar, vilket väckt misstankar om intressekonflikter. Data om dödlighet av alla orsaker, uppdelade efter vaccinationsstatus, är ofta ofullständiga eller undanhålls av hälsomyndigheterna, vilket berövar allmänheten möjligheten till oberoende analyser.