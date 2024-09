🟠 UTRIKES En strid ström av bombdåd och flygattacker mot shiamilisen Hizbollah i Libanon under förra veckan har visat att Israel inte längre räds sin fiende i norr. Inte ens bunkrar långt under marken i huvudstaden Beirut visar sig varar säkra – något som blev tydligt när Hizbollahs högsta ledare Hassan Nasrallah dödades i en attack under fredagen.