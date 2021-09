Elvis in Vegas av Richard Zoglin (2019)

Jag börjar med detta fantastiska citat:

“That rich, heaving baritone, emanating from deep in the chest cavity, a voice that seems to come with its own echo chamber.”

Sällan har Elvis röst beskrivits bättre.

För många är Elvis namn förknippat med Las Vegas. Detta beror på två saker.

Ett: dokumentärfilmen That’s the Way It Is, där ett filmteam för­evigade Elvis vid repetitioner och konserter under hans tredje sejour i Las Vegas, i augusti 1970. Filmen är unik för att den fångade Elvis på film när han stod på toppen av sin förmåga, i klassiska scenkläder, med en varierad och spännande repertoar. Det skadade heller inte att Mannen såg oförskämt bra ut. Filmen kom i en ny, restaurerad version år 2001, som fick bra kritik. På YouTube finns massor av filmklipp med Elvis från augusti 1970, som inte släppts officiellt. De har setts av miljontals människor.

Två: Elvis skivbolag RCA spelade in ett stort antal föreställningar 1969-1970 och gav ut på LP. Skivomslagen blev ikoniska, med Elvis iklädd jumpsuit på scenen mot svart bakgrund. Frasen ”Elvis live in Las Vegas” blev ett känt uttryck. Tyvärr ska också sägas att Vegasåren omges av en hel del mytbildning och rena lögner: ”Elvis stod i Las Vegas och sjöng ’My Way’ hela sjuttiotalet”. Ingen rättvisande beskrivning av verkligheten, kan jag försäkra.