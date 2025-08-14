En av världens mest avskydda influenser riskerar långt fängelsestraff

Amerikanen Ramsey Khalid Ismael, som går under ”artistnamnet” Johnny Somali, är känd som en av världens mest avskydda influensers. Trots en mycket mager publik där vanligtvis bara ett fåtal tusen personer ser videoklippen som Ismael lägger upp har ”Johnny Somali” blivit något av en kändis online.

Inte för något han gjort som är bra eller uppskattat, utan för att han blivit ansiktet för ett fenomen som kallas för ”nuisance streamers” vilket kan översättas med ”obehagstreamers”. Det är personer som sänder live när de i offentliga miljöer beter sig djupt opassande och störande mot omgivningen.

I ”Johnny Somalis” fall har han valt att besöka andra länder för detta ändamål. Först åkte han till Israel, där han sexuellt trakasserade en israelisk soldat, vilket ledde till att han blev utvisad ur landet.

Därefter var han en längre tid i Japan, där de artiga japanerna tvingades utstå hans närvaro och tilltag där han spelade hög musik, skrek okvädningsord och allmänt betedde sig som en clown på allt från tunnelbanetåg till gator och torg. Efter att ha hotats med ett åtal valde han att lämna Japan för att åka till Sydkorea och där fortsatte han med sitt opassande beteende.

Men här tog historien en vändning. Förutom att misshandlas av arga sydkoreaner greps han även av polisen. Nu riskerar den hatade internetprofilen ett långt fängelsestraff på 31 år.

Jagades och misshandlades på öppen gata

Att han filmat när han utfört sexuella handlingar mot statyer ägnade åt kvinnliga krigsoffer som våldtagits av de japanska ockupationstrupperna under andra världskriget sågs som ett av de värsta utspelen han legat bakom under sin tid i Sydkorea och sydkoreanerna fick nog.

Belöningar utfästes för att han skulle misshandlas och grupper med sydkoreaner började aktivt förfölja och leta efter honom, vilket även ledde till att han blev konfronterad och misshandlad när man lyckades hitta honom. Han blev slutligen även gripen efter att flera anmälningar gjorts mot honom och hans fall uppmärksammats av politiker och kändisar. För att förhindra att han flydde landet, så som han gjorde i Japan, valde den sydkoreanska polisen att beslagta hans pass samma dag som ett åtal väcktes mot honom för ett flertal brott motsvarande ärekränkning, ofredande och ”vanhelgande av krigsoffer”.