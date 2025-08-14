Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Johnny Somali under en av sina många brott mot sydkoreansk lag där han trakasserade koreaner i en matvaruaffär - för uppmärksamhet online. Stillbild YouTube

En av världens mest avskydda influenser riskerar långt fängelsestraff

  • , 16:37
UTRIKES
Efter att ha filmat när han ofredade lokalbefolkningen i Sydkorea riskerar en amerikansk medborgare som går under ”artistnamnet” Johnny Somali upp till 31 års fängelse.

Amerikanen Ramsey Khalid Ismael, som går under ”artistnamnet” Johnny Somali, är känd som en av världens mest avskydda influensers. Trots en mycket mager publik där vanligtvis bara ett fåtal tusen personer ser videoklippen som Ismael lägger upp har ”Johnny Somali” blivit något av en kändis online.

Inte för något han gjort som är bra eller uppskattat, utan för att han blivit ansiktet för ett fenomen som kallas för ”nuisance streamers” vilket kan översättas med ”obehagstreamers”. Det är personer som sänder live när de i offentliga miljöer beter sig djupt opassande och störande mot omgivningen.

I ”Johnny Somalis” fall har han valt att besöka andra länder för detta ändamål. Först åkte han till Israel, där han sexuellt trakasserade en israelisk soldat, vilket ledde till att han blev utvisad ur landet.

Därefter var han en längre tid i Japan, där de artiga japanerna tvingades utstå hans närvaro och tilltag där han spelade hög musik, skrek okvädningsord och allmänt betedde sig som en clown på allt från tunnelbanetåg till gator och torg. Efter att ha hotats med ett åtal valde han att lämna Japan för att åka till Sydkorea och där fortsatte han med sitt opassande beteende.

Men här tog historien en vändning. Förutom att misshandlas av arga sydkoreaner greps han även av polisen. Nu riskerar den hatade internetprofilen ett långt fängelsestraff på 31 år.

Jagades och misshandlades på öppen gata

Att han filmat när han utfört sexuella handlingar mot statyer ägnade åt kvinnliga krigsoffer som våldtagits av de japanska ockupationstrupperna under andra världskriget sågs som ett av de värsta utspelen han legat bakom under sin tid i Sydkorea och sydkoreanerna fick nog.

Johnny Somali i färd med att bryta mot sydkoreansk lag genom att håna de kvinnliga offren för den japanska ockupationen under andra världskriget. Stillbild YouTube

 

Belöningar utfästes för att han skulle misshandlas och grupper med sydkoreaner började aktivt förfölja och leta efter honom, vilket även ledde till att han blev konfronterad och misshandlad när man lyckades hitta honom. Han blev slutligen även gripen efter att flera anmälningar gjorts mot honom och hans fall uppmärksammats av politiker och kändisar. För att förhindra att han flydde landet, så som han gjorde i Japan, valde den sydkoreanska polisen att beslagta hans pass samma dag som ett åtal väcktes mot honom för ett flertal brott motsvarande ärekränkning, ofredande och ”vanhelgande av krigsoffer”.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 16:37

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

augusti 14, 2025

Relaterat

Rysk påverkansoperation betalade alternativmediaprofilers löner

Rysk påverkansoperation betalade alternativmediaprofilers löner

av Karl Björkman
september 7, 2024

🟠 UTRIKES Ett flertal välkända amerikanska alternativmedieprofiler med en konservativ och etablissemangskritisk inriktning vars podcasts och videoklipp når miljontals tittare varje vecka, som Tim Pool, Dave Rubin och Benny Johnson har hamnat i hetluften. Detta efter att ett åtal avslöjat att de arbetar för ett alternativmediaföretag som i sin tur mottagit cirka 100 miljoner kronor från Ryssland – för att sprida rysk propaganda och desinformation.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?
Kultur
Johannes Berg:

Bytt är bytt och kommer aldrig åter?

🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.

av Johannes Berg
juli 30, 2025
Det Konstmuseet inte vill se
Kultur
Johannes Berg:

Det Konstmuseet inte vill se

🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.

av Johannes Berg
juni 8, 2025

Vetenskap och teknik

Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Hälsa

Satsa på ett eget örtapotek i år!
Hälsa
Marie Edberg:

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

av Marie Edberg
mars 25, 2022

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT14web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.