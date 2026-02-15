Förlagsbutiken
Om vi vill bevara den svenska värdegrunden måste vi snarast sluta vara toleranta mot islam. Foto: Pixabay

En del gamla sanningar står sig än idag

  18:12
KRÖNIKA
Filosofen och författaren Lars Gustafsson publicerade år 2007 ett tänkvärt inlägg i Svenska Dagbladet med rubriken ”Tolerans mot intolerans ger intolerans”. Han konstaterar i inlägget att alla ”kulturers” anspråk inte är förenliga.

Som ett tydligt exempel på detta säger han att sharialagar och västerländsk demokrati defini­tivt inte är förenliga. Mot slutet av inlägget formulerar han ett par sen­tenser som måste ses som allmängil­tiga axiom:

Tolerans mot intolerans fram­bringar intolerans.
Intolerans mot intolerans fram­bringar tolerans.

Dagens politiker och journalister borde ta till sig och reflektera över dessa rader som idag är mer aktuel­la än någonsin. Skälet är inte minst att islam, världens mest intoleranta och repressiva ideologi, tyvärr vin­ner allt större inflytande i vårt land och i Europa.

Omdömet ovan om islam kan tyckas vara svepande och katego­riskt men är i själva verket väl belagt i islams egna skrifter som Koranen och sharia. En väl belagd samman­fattning om islam som totalitär ideologi finns i min blogg nilsdacke. blogspot.com.

I oktober 2009 publicerades en debattartikel av Jimmie Åkesson i Aftonbladet med en rubrik som be­traktades som kontroversiell: ”Mus­limerna är vårt största utländska hot sedan andra världskriget”. Nu är att notera att rubriken formulerats av Aftonbladets redaktion genom att byta ut ordet ”islam” mot ”musli­mer”. I sak är skillnaden inte särskilt stor eftersom islam är en repres­siv ideologi som i sharia stipulerar dödsstraff för att lämna eller avvika från islam.

Jimmie talar sakligt och insikts­fullt om farorna med islam och isla­misering. Det han anför är högst re­levant och än mer idag efter många år av fortgående islamisering.

Det är intressant att se att den eta­blerade filosofen och den då unge politikern gör samma konstateran­de.

Läget i Sverige och delar av Eu­ropa börjar nu bli akut som följd av den rådande demografiska utveck­lingen med en starkt ökande mus­limsk befolkning. Denna kommer inte att låta sig integreras då sharia är starkt repressiv och just intole­rant.

Om vi vill bevara den svenska värdegrunden måste vi snarast sluta vara toleranta mot islam.

  18:12

Bertil Malmberg

februari 15, 2026

Relaterat

Islam är oförenlig med demokrati

Islam är oförenlig med demokrati

av Staffan Mörner
augusti 20, 2025

🟠 KRÖNIKA Vänstern gullar med islam, utan att inse att det är en religion som är fundamentalt oförenlig med den västerländska upplysningstraditionen, och utgör ett existentiellt hot mot den demokratiska samhällsordningen. Inte främst på grund av våldsbejakande extremism, utan på grund av islams inbyggda teokratiska ideologi. Det menar religionsläraren Staffan Mörner.

Är islam problemet?

Är islam problemet?

av Vávra Suk
augusti 19, 2025

🟠 LEDARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.

Läs även:

Folkomflyttningar

Folkomflyttningar

av Per Ossmer
februari 13, 2026

🟠 OPINION: PER OSSMER I riksdagen ställdes för en tid sedan frågan till en ledamot: ”Ska du ta hit hela världen?” En berättigad fråga som världen ser ut nu och förmodligen ännu mer i framtiden. Eftersom vi talar om politik fick frågan som vanligt inget svar.

Reflektioner kring AI, pandemier, eutanasi och de överflödiga

Reflektioner kring AI, pandemier, eutanasi och de överflödiga

av Harriet Larsson
februari 12, 2026

🟠 OPINION: HARRIET LARSSON Genom historien har alltid arbeten försvunnit och ersatts av nya genom teknikutveckling. Den mekaniska vävmaskinen ”Spinning Jenny” och ångmaskinen fick initialt arbetare att protestera av rädsla för förlorad försörjning. Grunden till denna utveckling från 1700-talets senare hälft var att fossila bränslen kunde driva maskiner och ersatte därigenom händernas energiförmåga.

Rasism – när ordet förlorar sin mening

Rasism – när ordet förlorar sin mening

av Olle Larsson
februari 11, 2026

🟠 OPINION: OLLE LARSSON Begreppet rasism används i dag så slarvigt att verklig, institutionaliserad rasism riskerar att försvinna ur den offentliga debatten. När människor som vill värna svensk kultur, svenska traditioner och nationell sammanhållning rutinmässigt stämplas som rasister, urholkas ordet och tappar sitt innehåll. Resultatet blir inte ökad jämlikhet, utan tvärtom ett samtalsklimat där verkliga orättvisor skyddas från granskning.

Alternativmedia behövs nu mer än någonsin

Alternativmedia behövs nu mer än någonsin

av Vávra Suk
februari 10, 2026

🟠 LEDARE En del anser att alternativmedia spelat ut sin roll, när systemmedia nu tvingats till att rapportera om invandringens baksidor och undvika de värsta lögnerna. Men mångkulturen är bara ett av flera redskap för att söndra och härska. Nya Tider avslöjar och analyserar den ljusskygga maktelitens planer och verktyg.

Äpplen och päron i energidebatten

Äpplen och päron i energidebatten

av Tege Tornvall
februari 1, 2026

🟠 KRÖNIKA Nyligen spreds i media att förnybar energi i år skulle ha passerat kolbaserad energi. Men det är att blanda äpplen med päron. Det gäller nämligen hur mycket effekt som installerats, inte hur mycket energi som faktiskt producerats.

