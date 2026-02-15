En del gamla sanningar står sig än idag

Som ett tydligt exempel på detta säger han att sharialagar och västerländsk demokrati definitivt inte är förenliga. Mot slutet av inlägget formulerar han ett par sentenser som måste ses som allmängiltiga axiom:
Tolerans mot intolerans frambringar intolerans.
Intolerans mot intolerans frambringar tolerans.
Dagens politiker och journalister borde ta till sig och reflektera över dessa rader som idag är mer aktuella än någonsin. Skälet är inte minst att islam, världens mest intoleranta och repressiva ideologi, tyvärr vinner allt större inflytande i vårt land och i Europa.
Omdömet ovan om islam kan tyckas vara svepande och kategoriskt men är i själva verket väl belagt i islams egna skrifter som Koranen och sharia. En väl belagd sammanfattning om islam som totalitär ideologi finns i min blogg nilsdacke. blogspot.com.
I oktober 2009 publicerades en debattartikel av Jimmie Åkesson i Aftonbladet med en rubrik som betraktades som kontroversiell: ”Muslimerna är vårt största utländska hot sedan andra världskriget”. Nu är att notera att rubriken formulerats av Aftonbladets redaktion genom att byta ut ordet ”islam” mot ”muslimer”. I sak är skillnaden inte särskilt stor eftersom islam är en repressiv ideologi som i sharia stipulerar dödsstraff för att lämna eller avvika från islam.
Jimmie talar sakligt och insiktsfullt om farorna med islam och islamisering. Det han anför är högst relevant och än mer idag efter många år av fortgående islamisering.
Det är intressant att se att den etablerade filosofen och den då unge politikern gör samma konstaterande.
Läget i Sverige och delar av Europa börjar nu bli akut som följd av den rådande demografiska utvecklingen med en starkt ökande muslimsk befolkning. Denna kommer inte att låta sig integreras då sharia är starkt repressiv och just intolerant.
Om vi vill bevara den svenska värdegrunden måste vi snarast sluta vara toleranta mot islam.