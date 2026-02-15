En del gamla sanningar står sig än idag

Som ett tydligt exempel på detta säger han att sharialagar och västerländsk demokrati defini­tivt inte är förenliga. Mot slutet av inlägget formulerar han ett par sen­tenser som måste ses som allmängil­tiga axiom:

Tolerans mot intolerans fram­bringar intolerans.

Intolerans mot intolerans fram­bringar tolerans.

Dagens politiker och journalister borde ta till sig och reflektera över dessa rader som idag är mer aktuel­la än någonsin. Skälet är inte minst att islam, världens mest intoleranta och repressiva ideologi, tyvärr vin­ner allt större inflytande i vårt land och i Europa.

Omdömet ovan om islam kan tyckas vara svepande och katego­riskt men är i själva verket väl belagt i islams egna skrifter som Koranen och sharia. En väl belagd samman­fattning om islam som totalitär ideologi finns i min blogg nilsdacke. blogspot.com.

I oktober 2009 publicerades en debattartikel av Jimmie Åkesson i Aftonbladet med en rubrik som be­traktades som kontroversiell: ”Mus­limerna är vårt största utländska hot sedan andra världskriget”. Nu är att notera att rubriken formulerats av Aftonbladets redaktion genom att byta ut ordet ”islam” mot ”musli­mer”. I sak är skillnaden inte särskilt stor eftersom islam är en repres­siv ideologi som i sharia stipulerar dödsstraff för att lämna eller avvika från islam.

Jimmie talar sakligt och insikts­fullt om farorna med islam och isla­misering. Det han anför är högst re­levant och än mer idag efter många år av fortgående islamisering.

Det är intressant att se att den eta­blerade filosofen och den då unge politikern gör samma konstateran­de.

Läget i Sverige och delar av Eu­ropa börjar nu bli akut som följd av den rådande demografiska utveck­lingen med en starkt ökande mus­limsk befolkning. Denna kommer inte att låta sig integreras då sharia är starkt repressiv och just intole­rant.

Om vi vill bevara den svenska värdegrunden måste vi snarast sluta vara toleranta mot islam.