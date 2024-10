En händelserik vecka i Tyskland

I veckan som gick pågick ett viktigt möte i Berlin under ledning av Tysklands förbundskanslern Olaf Scholz (SPD) och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Mötet var ett resultat av en process som pågått under tio år för att förbereda sex länder på Västbalkan för deras kommande inträde i Europeiska unionen. Nu har ländernas regeringschefer kommit till Berlin och signerat en formell ansökan under Olaf Scholz’ och Ursula von der Leyens vakande ögon. ”The Spirit of Berlin” utbrast leende en stolt Olaf Scholz. Man kan med en gnutta ironi konstatera att det är en gudmoder och en gudfader som leder dessa sex länder in i Europa. De länder som inom en överskådlig framtid kan räkna med inträde är: Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Albanien.

