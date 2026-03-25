Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Chuck Norris blev god vän med Viktor Orbán, med vilken han delade många åsikter. Stillbild X

En legend har lämnat jordelivet: Chuck Norris blev 86 år

  • , 19:40
UTRIKES
Kampsportslegendaren och skådespelaren Chuck Norris är en av världens mest uppskattade actionhjältar. Genom de så kallade ”Chuck Norris-fakta” blev han också en inspirationskälla för den tidiga memkulturen på internet. Nu har han avlidit efter vad familjen beskriver som ett medicinskt nödläge. Chuck Norris blev 86 år gammal.

Den 19 mars avled skådespelaren Chuck Norris på ett sjukhus på Hawaii. Det är oklart vad som ledde till att den 86-årige Norris avled, då de anhöriga endast har be­skrivit händelsen som ett medicinskt nöd­läge.

I ett uttalande skriver familjen:

”Det är med tunga hjärtan som vår familj delar med sig av den plötsliga bortgången av vår älskade Chuck Norris i går morse. Vi vill gärna hålla omständigheterna privata, men vi vill att ni ska veta att han var omgiven av sin familj och att han gick bort i frid.”

Som en av vår tids mest välkända actionstjärnor har Norris bortgång väckt starka reaktioner världen över, med hyllningar och återblickar på hans långa karriär på vita duken.

Chuck Norris skådespelarkarriär tog fart efter att han under 1970-talet anlitades som kampsporttränare åt Hollywoodstjärnan Steve McQueen. Sina kunskaper hade han tillägnat sig i Sydkorea, där han var statione­rad med USA:s flygvapen mellan 1958 och 1962, och blev en framgångsrik karatemästare i USA. Det var McQueen som uppmuntrade Norris att själv pröva lyckan som skå­despelare, vilket ledde till hans stora genombrott 1972 i rollen som skurken Colt i Bruce Lees The Way of the Dra­gon.

Genombrottet kom i Bruce Lees The Way of the Dragon som Lee själv regisserade och som innehåller en av filmhistoriens mest kända kampsportsscener. Även om det var enda gången de två möttes på filmduken, var de vänner som tränade tillsammans och bland annat utbytte tekniker. Stillbild ur filmen

 

Snart blev han en av Hollywoods ledande actionstjär­nor, ofta i roller som den starke ensamme hjälten som besegrade terrorister och andra skurkar med sparkar och knytnävsslag. Good Guys Wear Black (1978), Missing in Action-trilogin (1984–1988), The Delta Force (1986) och Firewalker (1986) är några av de filmer som bidrog till att göra Norris ikonisk under 1970- och 80-talet.

Många förknippar honom dock främst med rollen som Cordell Walker i TV-serien Walker, Texas Ranger, som sändes under större delen av 1990-talet. Serien blev en internationell succé och visades i flera länder, däribland Sverige.

För andra är det genom fenomenet ”Chuck Norris-fak­ta” som han blivit mest känd. Begreppet uppstod under 2000-talet på internet och gick ut på att på ett humoris­tiskt sätt överdriva den närmast övermänskliga hård­het som Norris förknippades med på bioduken under 1980-talet. Dessa skämt spreds ofta tillsammans med bil­der på Norris och blev en viktig del av den framväxande memkulturen på internet.

Chuck Norris, med två mini-UZI i högsta hugg och dåtidens tajta jeans är en actionikon för flera generationer fans. Foto: Imgflip

 

Nedan listar Nya Tider några av de mest kända exem­plen på Chuck Norris-fakta som cirkulerat på nätet:

”När Chuck Norris gör armhävningar lyfter han inte upp sig själv – han trycker ner hela jorden.”

”Det finns ingen evolution, bara en lista på arter som Chuck Norris lät leva.”

”Chuck Norris kastade en handgranat och dödade 50 personer. Sedan exploderade den.”

”När Chuck Norris går in i ett rum tänder han inte lam­pan – han stänger av mörkret.”

”Chuck Norris slår aldrig fel nummer – det är du som svarar i fel telefon.”

Sedan dess har en tillkommit:

”Chuck Norris förlorar inte livet, livet förlorar Chuck Norris.”

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 25, 2026

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Hälsa

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.