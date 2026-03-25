En legend har lämnat jordelivet: Chuck Norris blev 86 år

Den 19 mars avled skådespelaren Chuck Norris på ett sjukhus på Hawaii. Det är oklart vad som ledde till att den 86-årige Norris avled, då de anhöriga endast har be­skrivit händelsen som ett medicinskt nöd­läge.

I ett uttalande skriver familjen:

”Det är med tunga hjärtan som vår familj delar med sig av den plötsliga bortgången av vår älskade Chuck Norris i går morse. Vi vill gärna hålla omständigheterna privata, men vi vill att ni ska veta att han var omgiven av sin familj och att han gick bort i frid.”

Som en av vår tids mest välkända actionstjärnor har Norris bortgång väckt starka reaktioner världen över, med hyllningar och återblickar på hans långa karriär på vita duken.

Chuck Norris skådespelarkarriär tog fart efter att han under 1970-talet anlitades som kampsporttränare åt Hollywoodstjärnan Steve McQueen. Sina kunskaper hade han tillägnat sig i Sydkorea, där han var statione­rad med USA:s flygvapen mellan 1958 och 1962, och blev en framgångsrik karatemästare i USA. Det var McQueen som uppmuntrade Norris att själv pröva lyckan som skå­despelare, vilket ledde till hans stora genombrott 1972 i rollen som skurken Colt i Bruce Lees The Way of the Dra­gon.

Snart blev han en av Hollywoods ledande actionstjär­nor, ofta i roller som den starke ensamme hjälten som besegrade terrorister och andra skurkar med sparkar och knytnävsslag. Good Guys Wear Black (1978), Missing in Action-trilogin (1984–1988), The Delta Force (1986) och Firewalker (1986) är några av de filmer som bidrog till att göra Norris ikonisk under 1970- och 80-talet.

Många förknippar honom dock främst med rollen som Cordell Walker i TV-serien Walker, Texas Ranger, som sändes under större delen av 1990-talet. Serien blev en internationell succé och visades i flera länder, däribland Sverige.

För andra är det genom fenomenet ”Chuck Norris-fak­ta” som han blivit mest känd. Begreppet uppstod under 2000-talet på internet och gick ut på att på ett humoris­tiskt sätt överdriva den närmast övermänskliga hård­het som Norris förknippades med på bioduken under 1980-talet. Dessa skämt spreds ofta tillsammans med bil­der på Norris och blev en viktig del av den framväxande memkulturen på internet.

Nedan listar Nya Tider några av de mest kända exem­plen på Chuck Norris-fakta som cirkulerat på nätet:

”När Chuck Norris gör armhävningar lyfter han inte upp sig själv – han trycker ner hela jorden.”

”Det finns ingen evolution, bara en lista på arter som Chuck Norris lät leva.”

”Chuck Norris kastade en handgranat och dödade 50 personer. Sedan exploderade den.”

”När Chuck Norris går in i ett rum tänder han inte lam­pan – han stänger av mörkret.”

”Chuck Norris slår aldrig fel nummer – det är du som svarar i fel telefon.”

Sedan dess har en tillkommit:

”Chuck Norris förlorar inte livet, livet förlorar Chuck Norris.”