Carl Bildt har haft många tunga uppdrag där han kunnat forma den globala världsordningen, där rollerna som svensk stats- och utrikesminister bara varit en språngbräda till den internationella spelplanen. I sin bok propagerar han för Västs ”regelbaserade världsordning” och beklagar sig att alla inte vill följa den, utan skapar ”en oreda” i planerna. Foton: Nya Tider

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

  19:39
BOKRECENSION
År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

Ett citat ur Den nya oredans tid:

Den nya oredans tid av Carl Bildt, 427 sidor, inbunden. Albert Bonniers Förlag 2020

”Men om den möjliga multilaterala ordning­en är på väg att erodera, och det geopolitiska klimatet förändras, vart är då utvecklingen på väg, och hur kan vi bygga möjliga och kon­struktiva vägar framåt i den nya oredans tid?”

Carl Bildt undrar över globalismens eventuella miss­lyckande. Boken rör sig från antikens dagar till nutid. Där hittar denne före detta stats- och utrikesminister, ordförande, partiledare, nutida kolumnist med flera rol­ler hos författaren Carl Bildt, inspiration. Det är ledare, politiker och vanligt folk. Under decennier har Bildt sut­tit i flygplansstolar, ständigt på väg.

Den nya oredans tid är en exposé av historiska utveck­lingslinjer, avtal och traktat. Det är Global Commission on Internet Governance (GCIG) och en rad andra. Det är naturligtvis Group of Seven (G7). Carl Bildt använder ord som stabilitet och ordning. Uttrycket ”den globala världs­ordningen”, genomsyrar hela Den nya oredans tid. Vilken är då denna på senare år uppkomna oreda?

I forna dagar

Historikern Thukydides skildrar händelserna i det pelo­ponnesiska kriget. Atens demokrati kan ses som imperia­listisk. Thukydides skulle för övrigt i en annan källa ha varit ”objektiv, saklig och skarpsynt”. Förutom till Thuky­dides rör sig intresset till Karl Popper, hos Carl Bildt. Efter andra världskriget gav Popper ut sin Det öppna samhället och dess fiender. Han kommer där in på just den atenska demokratin. I Den nya oredans tid heter det:

”Det slutna och statiska samhället hade känt sig utma­nat av att athenarna började segla på havet, handla med andra, få nya intryck och till och med skapa ett imperium.”

Där har vi kanske dagens EU.

Konsten att bygga ett imperium. Kan man i ljuset av detta inte förstå spartanernas tveksamhet, undrar man själv? Inspirationskällorna bland tänkare är flera hos Carl Bildt. Men Karl Poppers koncept the strain of civi­lisation, är intressant, och skulle kunna stå för civilisa­tionens slitningar. Hos Popper kan det vara priset för att bygga det samhälle som globalismen vill se. Den globalis­tiska ekonomin, får man veta hos Bildt, skulle för övrigt ha haft en världshandel som utgjorde lika stor del av glo­balistisk ekonomi före 1914 som på 1980-talet. Däremel­lan var det något annat.

Den liberala ordningen

Den oreda som stör globalismen skulle definitivt ha vun­nit mark 2008, det vill säga tiden för finanskrisen, som dock bara är ett av skälen till oredans uppkomst. Skotten i Sarajevo sägs ha startat första världskriget. Efter kriget kom Versaillesfreden och Romfördraget, och den libera­la världsordningen blev ett faktum senare i och med At­lantdeklarationen 1941. Nu inleds det som av författaren kallas den multilaterala världsordningen, en central del i västmakternas dominans över världen.

Begreppet används frekvent, och ställs mot den multipolära oordningen. Det ska vara stabilitet och ordning, inte oreda och oordning. Bäst är väl att låta Bildt själv i Den nya oredans tid klargöra skillnaderna mellan de båda:

”I den förra handlar det om en strävan baserad på av alla gemensamt framtagna och respekterade regler. I den senare handlar det om en ordning dominerad av de ledan­de makternas växlande mellan rivalitet och samarbete.”

Vi alla

Världen förändrades ytterligare från och med 2016. De politiska trenderna som då växte fram sågs som ”farliga” och ”främmande”. EU:s försvars- och säkerhetsdoktrin European Union Global Strategy klubbades igenom 2016 för att göra Europa ”starkare”. Motståndet mot det finns. Är det här det ställe där Karl Poppers the strain of civilisa­tion kommer in? För det finns väl alltid ett pris.

Man får i alla fall en tydlig bild av en koncentrerad makt som sådan genom beskrivningen av Carl Bildts egen tid i Genève, den gången i uppdraget angående Bal­kan.

Mellan bostaden och kontoret passerades den ena ef­ter den andra byggnaden. Det var Världshandelsorgani­sationen (WTO), Världsflyktingorganisationen (UNHCR), Högkvarteret för Världsorganisationen för telekommu­nikationsfrågor (ITU), Världsmeteorologiska organisa­tionen (WMO), med flera, och naturligtvis Världshälsoorganisationen (WHO). Historiskt ville globalisterna tidigt kontrollera kol- och stålindustrierna. Europeiska ekonomiska gemenskapen, EG, bildades 1957. Nyckelorden ekar. Det är fred, stabilitet och, ja just det, ordning.

Åsa Jonsson

mars 12, 2026

Halvhjärtat och hetlevrat

Halvhjärtat och hetlevrat

av Hans-Olof Andersson
mars 9, 2026

🟠 BOKRECENSION I den här boken får vi följa med på en resa genom Magdalena Anderssons vardag, arbete och fritid. Riktigt vad hon vill säga är lite oklart, men tanken har antagligen varit att ge en bild av sig själv som människa och politiker. Det är ju svårt att veta hur sann en sådan bild blir, men är det en sak som politiker kan, så är det ju att sälja illusioner och förhoppningar. Detta görs med hjälp av retoriska verktyg, till exempel intränade associationer. Boken är också full av tillbakablickar på folkhemsidyllen i ett försök att få oss att tro att Socialdemokraterna är de som ska återskapa den. Vem vet, kanske finner boken någon läsare så drabbad av minnesförlust och förmåga till förträngning att denne tror på detta?

Satir om dagens Sverige

Satir om dagens Sverige

av Lennart Svensson
februari 11, 2026

🟠 BOKRECENSION Det är hårda tider i landet. Vår arma Moder Svea hånas och bespottas av maktens lakejer. Vi är förvisso några som försvarar henne: alternativmedias journalister, politiskt inkorrekta författare, seriösa män och kvinnor som vet att ge igen och måla upp det traditionella Sveriges fördelar. Men hur är det med komikerna då, satirikerna, de raljanta kåsörerna som lockar till skratt? Finns det sådana i det Sverigevänliga lägret? Några få finns. En av dem är signaturen Conatus som i en nyutkommen bok ger oss En satir om SE folket.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakim systemmedias tillrättalagda version.
Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version.
