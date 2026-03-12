En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

Ett citat ur Den nya oredans tid:

”Men om den möjliga multilaterala ordning­en är på väg att erodera, och det geopolitiska klimatet förändras, vart är då utvecklingen på väg, och hur kan vi bygga möjliga och kon­struktiva vägar framåt i den nya oredans tid?”

Carl Bildt undrar över globalismens eventuella miss­lyckande. Boken rör sig från antikens dagar till nutid. Där hittar denne före detta stats- och utrikesminister, ordförande, partiledare, nutida kolumnist med flera rol­ler hos författaren Carl Bildt, inspiration. Det är ledare, politiker och vanligt folk. Under decennier har Bildt sut­tit i flygplansstolar, ständigt på väg.

Den nya oredans tid är en exposé av historiska utveck­lingslinjer, avtal och traktat. Det är Global Commission on Internet Governance (GCIG) och en rad andra. Det är naturligtvis Group of Seven (G7). Carl Bildt använder ord som stabilitet och ordning. Uttrycket ”den globala världs­ordningen”, genomsyrar hela Den nya oredans tid. Vilken är då denna på senare år uppkomna oreda?

I forna dagar

Historikern Thukydides skildrar händelserna i det pelo­ponnesiska kriget. Atens demokrati kan ses som imperia­listisk. Thukydides skulle för övrigt i en annan källa ha varit ”objektiv, saklig och skarpsynt”. Förutom till Thuky­dides rör sig intresset till Karl Popper, hos Carl Bildt. Efter andra världskriget gav Popper ut sin Det öppna samhället och dess fiender. Han kommer där in på just den atenska demokratin. I Den nya oredans tid heter det:

”Det slutna och statiska samhället hade känt sig utma­nat av att athenarna började segla på havet, handla med andra, få nya intryck och till och med skapa ett imperium.”

Där har vi kanske dagens EU.

Konsten att bygga ett imperium. Kan man i ljuset av detta inte förstå spartanernas tveksamhet, undrar man själv? Inspirationskällorna bland tänkare är flera hos Carl Bildt. Men Karl Poppers koncept the strain of civi­lisation, är intressant, och skulle kunna stå för civilisa­tionens slitningar. Hos Popper kan det vara priset för att bygga det samhälle som globalismen vill se. Den globalis­tiska ekonomin, får man veta hos Bildt, skulle för övrigt ha haft en världshandel som utgjorde lika stor del av glo­balistisk ekonomi före 1914 som på 1980-talet. Däremel­lan var det något annat.

Den liberala ordningen

Den oreda som stör globalismen skulle definitivt ha vun­nit mark 2008, det vill säga tiden för finanskrisen, som dock bara är ett av skälen till oredans uppkomst. Skotten i Sarajevo sägs ha startat första världskriget. Efter kriget kom Versaillesfreden och Romfördraget, och den libera­la världsordningen blev ett faktum senare i och med At­lantdeklarationen 1941. Nu inleds det som av författaren kallas den multilaterala världsordningen, en central del i västmakternas dominans över världen.

Begreppet används frekvent, och ställs mot den multipolära oordningen. Det ska vara stabilitet och ordning, inte oreda och oordning. Bäst är väl att låta Bildt själv i Den nya oredans tid klargöra skillnaderna mellan de båda:

”I den förra handlar det om en strävan baserad på av alla gemensamt framtagna och respekterade regler. I den senare handlar det om en ordning dominerad av de ledan­de makternas växlande mellan rivalitet och samarbete.”

Vi alla

Världen förändrades ytterligare från och med 2016. De politiska trenderna som då växte fram sågs som ”farliga” och ”främmande”. EU:s försvars- och säkerhetsdoktrin European Union Global Strategy klubbades igenom 2016 för att göra Europa ”starkare”. Motståndet mot det finns. Är det här det ställe där Karl Poppers the strain of civilisa­tion kommer in? För det finns väl alltid ett pris.

Man får i alla fall en tydlig bild av en koncentrerad makt som sådan genom beskrivningen av Carl Bildts egen tid i Genève, den gången i uppdraget angående Bal­kan.

Mellan bostaden och kontoret passerades den ena ef­ter den andra byggnaden. Det var Världshandelsorgani­sationen (WTO), Världsflyktingorganisationen (UNHCR), Högkvarteret för Världsorganisationen för telekommu­nikationsfrågor (ITU), Världsmeteorologiska organisa­tionen (WMO), med flera, och naturligtvis Världshälsoorganisationen (WHO). Historiskt ville globalisterna tidigt kontrollera kol- och stålindustrierna. Europeiska ekonomiska gemenskapen, EG, bildades 1957. Nyckelorden ekar. Det är fred, stabilitet och, ja just det, ordning.