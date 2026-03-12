En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

Ett citat ur Den nya oredans tid:
”Men om den möjliga multilaterala ordningen är på väg att erodera, och det geopolitiska klimatet förändras, vart är då utvecklingen på väg, och hur kan vi bygga möjliga och konstruktiva vägar framåt i den nya oredans tid?”
Carl Bildt undrar över globalismens eventuella misslyckande. Boken rör sig från antikens dagar till nutid. Där hittar denne före detta stats- och utrikesminister, ordförande, partiledare, nutida kolumnist med flera roller hos författaren Carl Bildt, inspiration. Det är ledare, politiker och vanligt folk. Under decennier har Bildt suttit i flygplansstolar, ständigt på väg.
Den nya oredans tid är en exposé av historiska utvecklingslinjer, avtal och traktat. Det är Global Commission on Internet Governance (GCIG) och en rad andra. Det är naturligtvis Group of Seven (G7). Carl Bildt använder ord som stabilitet och ordning. Uttrycket ”den globala världsordningen”, genomsyrar hela Den nya oredans tid. Vilken är då denna på senare år uppkomna oreda?
I forna dagar
Historikern Thukydides skildrar händelserna i det peloponnesiska kriget. Atens demokrati kan ses som imperialistisk. Thukydides skulle för övrigt i en annan källa ha varit ”objektiv, saklig och skarpsynt”. Förutom till Thukydides rör sig intresset till Karl Popper, hos Carl Bildt. Efter andra världskriget gav Popper ut sin Det öppna samhället och dess fiender. Han kommer där in på just den atenska demokratin. I Den nya oredans tid heter det:
”Det slutna och statiska samhället hade känt sig utmanat av att athenarna började segla på havet, handla med andra, få nya intryck och till och med skapa ett imperium.”
Där har vi kanske dagens EU.
Konsten att bygga ett imperium. Kan man i ljuset av detta inte förstå spartanernas tveksamhet, undrar man själv? Inspirationskällorna bland tänkare är flera hos Carl Bildt. Men Karl Poppers koncept the strain of civilisation, är intressant, och skulle kunna stå för civilisationens slitningar. Hos Popper kan det vara priset för att bygga det samhälle som globalismen vill se. Den globalistiska ekonomin, får man veta hos Bildt, skulle för övrigt ha haft en världshandel som utgjorde lika stor del av globalistisk ekonomi före 1914 som på 1980-talet. Däremellan var det något annat.
Den liberala ordningen
Den oreda som stör globalismen skulle definitivt ha vunnit mark 2008, det vill säga tiden för finanskrisen, som dock bara är ett av skälen till oredans uppkomst. Skotten i Sarajevo sägs ha startat första världskriget. Efter kriget kom Versaillesfreden och Romfördraget, och den liberala världsordningen blev ett faktum senare i och med Atlantdeklarationen 1941. Nu inleds det som av författaren kallas den multilaterala världsordningen, en central del i västmakternas dominans över världen.
Begreppet används frekvent, och ställs mot den multipolära oordningen. Det ska vara stabilitet och ordning, inte oreda och oordning. Bäst är väl att låta Bildt själv i Den nya oredans tid klargöra skillnaderna mellan de båda:
”I den förra handlar det om en strävan baserad på av alla gemensamt framtagna och respekterade regler. I den senare handlar det om en ordning dominerad av de ledande makternas växlande mellan rivalitet och samarbete.”
Vi alla
Världen förändrades ytterligare från och med 2016. De politiska trenderna som då växte fram sågs som ”farliga” och ”främmande”. EU:s försvars- och säkerhetsdoktrin European Union Global Strategy klubbades igenom 2016 för att göra Europa ”starkare”. Motståndet mot det finns. Är det här det ställe där Karl Poppers the strain of civilisation kommer in? För det finns väl alltid ett pris.
Man får i alla fall en tydlig bild av en koncentrerad makt som sådan genom beskrivningen av Carl Bildts egen tid i Genève, den gången i uppdraget angående Balkan.
Mellan bostaden och kontoret passerades den ena efter den andra byggnaden. Det var Världshandelsorganisationen (WTO), Världsflyktingorganisationen (UNHCR), Högkvarteret för Världsorganisationen för telekommunikationsfrågor (ITU), Världsmeteorologiska organisationen (WMO), med flera, och naturligtvis Världshälsoorganisationen (WHO). Historiskt ville globalisterna tidigt kontrollera kol- och stålindustrierna. Europeiska ekonomiska gemenskapen, EG, bildades 1957. Nyckelorden ekar. Det är fred, stabilitet och, ja just det, ordning.