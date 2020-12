Endast 8 procent av barn med coronavirus smittade sina föräldrar

Publicerad: 10 november, 2020, 15:09

Enligt det spanska hälsoministeriet identifierades 52 386 nya coronasmittade under helgen den 7 till den 8 november, vilket var den lägsta siffran sedan början av oktober. Myndigheterna uppger dock att antalet dödsfall, 512 sedan fredagen den 6 november, är det högsta sedan Spanien drabbades av en andra våg under hösten.

I söndags var det två veckor sedan den spanska regeringen utlyste undantagstillstånd och införde utegångsförbud nattetid i samtliga regioner utom Kanarieöarna. Flera av regionerna har bett om tillstånd från centralregeringen att dessutom få införa obligatorisk isolering i hemmen, men har fått avslag med motiveringen att man först vill utvärdera effekten av nuvarande restriktioner.

Antalet smittade och döda per 100 000 invånare varierar mellan regionerna. I Katalonien, Navarra och Aragonien, som hade bland de högsta talen i landet, uppges situationen förbättras. Detsamma gäller regioner som hade lägre smittotal, som Madrid, Kastilien-La Mancha, Valencia, Extremadura och Galicien. Bäst har ögrupperna Balearerna och Kanarieöarna klarat sig, och den sistnämnda är den enda regionen i landet som redovisar under 100 smittade per 100 000 invånare. I flera andra regioner rapporteras smittspridningen öka och nå alarmerande nivåer.

Enligt regeringens senaste rapport upptar coronapatienter 17,2 procent av alla sjukhusbäddar och 31 procent av intensivvårdsplatserna. Till dagstidningen El País säger fysikern och dataexperten Alex Arenas:

– Vi har ännu inte nått kurvans topp. Det är vi själva som bestämmer när vi ska nå toppen genom vårt beteende. Kurvan vill alltid stiga. Vi har plattat till den med åtgärder som inte är hållbara på längre sikt, men om vi gör dem mindre strikta kommer kurvan att stiga igen.

