Epstein, spindeln i ett globalt nätverk. Bild: Nya Tider

Epstein-filerna: Det mest chockerande är det minst uppseendeväckande

  • , 21:15
Slutet på den rådande kakistokratins välde i Väst?
Den 30 januari släppte det amerikanska justitiedepartementet 3,5 miljoner av totalt 6 miljoner dokument relaterade till pedofilen Jeffrey Epstein. Men vad avslöjar Epstein-filerna egentligen? Det visar sig att det ”finstilta” är både det mest avslöjande och viktiga, men som drunknat i medieflödets alla hitintills obevisade antaganden och fokus på snaskiga sexdetaljer.

Filerna avslöjar samman­taget mycket mer än ens de viktigaste enskilda av­slöjandena om enskilda makthavare eller händel­ser. De ger en av de mest värdefulla insikterna någonsin i kakistokratins förehavanden och tankevärld. Kakistokrati betyder ett styre av de sämsta eller minst kva­lificerade individerna, något vi har sett de senaste decennierna i speci­ellt västvärlden. Det är ett ord som borde användas mycket oftare. Du kommer dock inte att få se det or­det eller någon riktig rapportering i systemmedia, vare sig om vad som gömmer sig på djupet av de många avslöjandena eller det större per­spektivet de är en del av – helt enkelt för att systemmedia är ägda och där­med helt kontrollerade av nämnd kakistokrati.

Här har vi på Nya Tider och andra alternativmedier en mycket viktig roll att fylla. Därför har vi i detta och förra numret flera rejäla artiklar i ämnet, vilka sammantaget ger både en god och tämligen bred inledande insyn i denna historiska skandal – och fler kommer det bli framöver.

Förlorade parasiter

Innan vi går vidare vill jag passa på att påminna mina kollegor inom al­ternativmedia och alla andra att ta sitt ansvar och sluta kalla dessa glo­bala parasiter och samhällsförstöra­re för ”elit”, för det är det sista de är. Att skaffa sig materiella framgångar på bekostnad av sin heder och själ är – på ren svenska – det mest korkade man kan göra under sin livstid. Att dessutom addera onda handlingar och andras lidande – med allt från oskyldiga barn som utsätts för över­grepp, till hela nationer som får se sina samhällen och framtid plundras och förstöras – gör det hela så myck­et värre.

Informell och korthållen är mejlkonversationen mellan spindeln i det globala maktnätverket och affärsmannen Sultan Ahmed bin Sulayem, som tillhör Förenade arabemiratets toppskikt. Vi kan läsa följande (nerifrån och upp):
Epstein, den 24 april 2009: Var är du? Är du okej, jag älskade tortyrvideon
Sultan Sulayem, den 25 april 2009: Jag är i Kina jag kommer vara i USA 2:a veckan i maj
Epstein, den 25 april 2009: Hoppas vi ses
Att en stor bokstav i ”Hoppas” används av en person som sällan gör det kan ses som en uppmaning att se till att de träffas. Här ses sultanen tillreda någon form av kötträtt med Epstein. Skärmavbild: U.S. Department of Justice

 

Bakom den falska fasaden av framgång finns inga ”vinnare”, som många tyvärr sett dem som, utan de största förlorarna – de som helt miss­lyckats med provet under sina korta liv på denna jord. Jag lämnar det till andligt sinnade att betänka vad kon­sekvensen kommer att bli för dessa förlorade själar.

Det finns mycket att säga om Jeffrey Epstein och den enorma mängden information som hittills släppts, där var och en öppnar upp för fler upptäckter vartefter de hin­ner granskas av alternativ- och med­borgarjournalister, men i denna le­dare kommer jag att fokusera på den större bilden och vilka konsekvenser den största skandalen i vår livstid kan komma att leda till.

Avslöjande format

Det första som slår en är den infor­mella tonen. Kungligheter, ministrar och miljardärer tilltalar varandra utan titlar eller hälsningsfraser. Det är kallt, kort och oftast opersonligt. Epstein bemödar sig inte ens med att använda stora bokstäver eller punk­ter, utan nästan allt skrivs med ge­mener och på ett mycket nonchalant och slarvigt sätt (se exempel i bilden bredvid). Sådana detaljer är avslö­jande i sig, men drunknar i chocken från det ofta obehagliga innehållet i dessa e-brev.

Pressen fokuserar på snaskiga detaljer, som prins Andrew Mountbatten-Windsor på bilden, som nu utreds för tjänstefel. Personer med störst makt kommer dock konsekvent undan medieljuset, inte minst då de inte har några officiella roller. Skärmavbild: U.S. Department of Justice

 

Epsteins e-postadress, jeevaca­tion@gmail.com, går i samma anda. Hans officiella initialer, JEE, följs av ordet ”vacation” (semester). Han skapade e-postadressen kort innan han den 22 juli 2019 släpptes från fängelse i Florida, där han avtjänade 13 av 18 månader med unika privi­legier. Bland annat fick han permis­sion 12–16 timmar per dag, sex dagar i veckan. Fängelset var för honom mest en sov- och viloplats, närmast semester, borta från hans intensiva nätverksarbete som mest handlar om telefonsamtal och möten – inklu­sive med flickor och yngre kvinnor. Hans namnval kan därför tolkas som ett hån, en beskrivning av hans livs­stil och/eller av vad han erbjöd sina klienter bland världens rikaste och mäktigaste.

Avslöjande oförsiktighet

En annan sak vi bör notera, vid sidan av med vem och hur kommunikatio­nen gick till, är var den gjorde det. Även om vi kan anta att hemliga och fortsatt okända kanaler fanns, inte minst personliga och därmed odo­kumenterade möten, så är det an­märkningsvärt att allt från känsliga personliga ämnen och perversioner till statsangelägenheter och miljard­affärer avhandlas helt okrypterat på Gmail. Inte sällan handlar det om in­formation som både är kompromet­terande, och indikationer och potentiella bevis för olaglig verksam­het med inte sällan höga straffsatser.

Det kan tolkas på flera sätt. Dels att de har sådan kontroll över teknik­företag, i detta fall Google, att de kän­ner att informationen är säker. Dels att de känner att de står över lagen, som vi andra förväntas efterleva, och därför inte behöver oroa sig för det heller.

Detta är ingen liten detalj när vi betänker att Epstein och Ghislaine Maxwell, hans flickvän under nästan tio år, båda agerade som spioner för Israel – det land som är mest fanatis­ka med just säkerhet och kryptering. Det är därför inte orimligt att anta att de hade sådant omfattande beskydd – på alla sätt och från toppnivå – att de kände sig helt säkra även om de använde Gmail.

Avslöjande konversation på mer än ett sätt. Den 31 december 2018 så skriver Jeffrey Epstein ett mejl till baronessan de Rothschild (nerifrån och upp):
”Jag tänkte att du skulle finna det roande att i en Harvard-kurs om hitler så berättade de historien om när han var så fattig att han bodde på ett härbärge för hemlösa och nödställda ,,som hade finansierats av de tre förmögna familjerna. Familjerna gutmanns, Epstein s och Rothschilds . Det visar sig vara korrekt ”
Ariane de Rothschild svarar samma dag synbart syrligt:
”Oavsett om det är ett sätt att säga att generositet inte belönas eller att konspirationsteorin fortfarande existerar så är det ganska patetiskt … ”
Epstein står dock på sig och fortsätter:
”för det första så visar det sig vara 100 procent sant, hitler sålde sina kläder och konstverk och bodde på ett härbärge finansierat av judar. epstein rothschild och gutman. ingen konspiration. epsteins var wienbankirerna. köpte sin bank på ringen därav fortfarande palais epstein. var är du, jag ligger i sängen med din förkylning”
”Ring” syftar på Ringstraße, en berömd, cirkulär grandboulevard i Wien.
Ariane de Rothschild bekräftar att det är sant (notera hur uselt de båda skriver):
”Jag vet att det är sant … men det sades regelbundet att Rothschilds ’planerade’ och stödde Hitler i massförstörelse för att få mer makt
Jag är på Maldiverna – har också en förkylning sedan igår . Jag har dykt mycket – 3 till 4 / dag. Tillbaka iEuropa den3:e”
Ariane de Rothschild (ö.h.), född Langner den 14 november 1965, är en fransk bankir och VD för Edmond de Rothschild Group sedan mars 2023. Hon är den första kvinnan och den första ingifta personen som driver ett Rothschild-ägt finansinstitut. Baronessan de Rothschild och hennes familj äger hela bankgruppen, som år 2024 förvaltade tillgångar på totalt motsvarande över 2 biljoner kronor. Skärmavbild: U.S. Department of Justice

 

Maktfullkomlighet

Ghislaine Maxwells far Robert Max­well var bevisligen en viktig spion för Israel och mycket tyder på att hon ärvde sin fars spionimperium och kontaktnät, som Epstein sedan moderniserade och utvecklade med än större tonvikt på den sexbaserade utpressnings- och kontrolldelen.

Spioner i verkligheten (främst då utanför kontraspionaget), som jag genom åren har träffat en del av, har ofta tre saker gemensamt. De har skäl att resa frekvent och är alltid i en position som möjliggör och ger tillgång till platser som underlättar att de kan mingla med målgruppen. Alla vet att de ofta är attachéer på ambassader, men de som varit mest avgörande för världshändelser hittar man ofta som ägare – temporärt för ett specifikt uppdrag eller långsiktigt om de har högre rang – av exempel­vis en konstsalong, en exklusiv res­taurang med VIP-rum eller ett mer avskilt lyxhotell. Det handlar om att ha mötesplatser där man naturligt kan mötas diskret utan att det verkar konstigt, och samtidigt kan ordna möten och större event för att skapa kontaktytor i målgruppen. Jeffrey Epstein hade dock givits så stora re­surser att han kunde ha lyxlägenhe­ter, en stor ranch och två privata öar till sitt förfogande.

Det säger en hel del om den vik­tiga rollen han hade och därmed än mer om den till synes likgiltiga och närmast föraktfulla inställningen till formalitet, sekretess, lagar och inte minst anständighet. Den bokstavli­gen gränslösa maktfullkomligheten lyser igenom i allt.

Upp och ner

Vi tog i förra numret av Nya Tider även upp den intervju som den ame­rikanske mediechefen, före detta in­vesteringsbankiren och tillika Vita husets chefsstrateg (2017 under den första Trump-administrationen) Ste­ve Bannon gjorde med Epstein. Ban­non hävdar själv att den gjordes för en framtida avslöjande dokumentär om Epstein. Det handlar om totalt 15 timmar, varav två som hittills har of­fentliggjorts. Intervjuserien gjordes 2018–2019, innan Epstein greps igen, och inget har publicerats av Bannon under de 7–8 år som gått sedan dess. Tar man detta i beaktande samt tit­tar noggrant på intervjun, så verkar frågeställning och annat inte vara anpassade för en dokumentär. Det är tämligen säkert att det handlar om avancerad medieträning som Epstein kan antas ha betalat Bannon för.

Upp och ner är den riktiga och viktiga politiska skalan. Massor av människor har uttryckt bestörtning över denna nu publicerade bild. De är chockade – oavsett om de politiskt står till höger eller vänster – över att deras respektive hjältar, den kände professorn och vänsteraktivisten Noam Chomsky (t.v.) och den lika kände mediaägaren och högeraktivisten Steve Bannon, båda är vänner med Epstein och ses tillsammans så här. De är ju längst ut på vardera sidan av den politiska höger- och vänsterskalan och troddes avsky varandra. Men vi som vet att det bara finns upp och ner är inte det minsta förvånade. Stillbild: United States House Committee on Oversight and Reform

 

Epsteins reaktioner och mimik är avslöjande i sig och påvisar inte oväntat en slipad manipulatör, som gömmer sig bakom ett närmast kon­stant falskt och i grunden överlägset leende blandat med väl dolt men likväl synligt underliggande förakt. Mer intressant är den nära och av­spända relationen med Bannon, en känd MAGA-profil långt ut till hö­ger på den politiska skalan. Epsteins nätverk som har sin tyngdpunkt till vänster, med många kända vänster­judar som före detta premiärminis­tern Ehud Barak i Israel och Noam Chomsky i USA, hindrar honom inte från att ha nära kontakter med per­soner som avskys av nämnd vänster. Christopher ”Moot” Poole, 4chan:s grundare, är ett annat mycket intres­sant exempel ni kan läsa om i förra numret.

Inget är heligt. I ett mejl från Deepak Chopra till Jeffrey Epstein den 8 mars 2017 så skriver gurun: ”Gud är en konstruktion. Söta tjejer är verkliga”
Epstein svarar samma dag: ”så när tjejen säger herregud. .=?
Deepak Chopra är en indisk-amerikansk författare, new age-guru och förespråkare för alternativ medicin. Han är en framstående figur inom New Age-rörelsen och hans böcker och videor har gjort honom till en av de mest kända och rikaste personerna inom alternativ medicin. Många av hans miljontals fans är nu i djup chock. Kollage: Dimensional Rendering Theory, Källa citat: The Epstein files

 

Sammantaget målas en bild upp av ett nätverk som inte känner några gränser, oavsett om det handlar om länder, ideologi, religion, lagar, mo­ral eller något över huvud taget. Det är uppenbart att sådant är för pö­beln, de fattiga, som de dessutom dis­kuterar hur de ska göra sig av med.

Man kan säga mycket om detta, men låt oss begrunda ideologi. Detta visar om något att höger-vänsterska­lan, som skapats för att röstboskapen ska tro sig ha medbestämmande och – än viktigare – slå splitt i samhället, inte är något som berör dem. Så nu vet vi, det finns bara upp och ner, inte höger-vänster.

Långtgående konsekvenser

Återigen gäller det att lyfta blicken och inte fokusera på det som system­media vill få oss att titta på: Exempel­vis vilka fler snaskiga detaljer filerna kommer att leda till eller vilken förövare som höger- eller vänstereta­blissemanget och dess media – båda är ”upp” – vill se sparkad eller dömd.

Min gissning är att detta kommer att bli början på slutet för den rådan­de världsordningen och globalister­nas strypgrepp över inte minst oss i Väst. Det kommer inte att ske direkt, men successivt. För det som alla sett kan aldrig göras osett. Nu vet geme­ne man vilka förskräckliga monster som styr över dem, leder deras län­der, storföretagen och våra interna­tionella organisationer – inklusive de en gång mest respekterade.

George Carlin, den bortgångna amerikanska komikern, som i ett bevingat citat beskrev hur maktlösa vi är inför en skrupel-och strafflös dold kabal som styr vår värld. Hans ord har aldrig känts mer relevanta. Foto: George Carlin’s Estate

Det är en stor klubb och du är inte med i den.

– George Carlin, komiker

Vem kommer någonsin att lita på eller ens lyssna på dem eller de­ras media igen? Vem kommer att gå i krig för dem som de nu försöker hetsa fram så att de kan plundra oss än mer? Vem kommer att rösta på deras partier eller engagera sig i deras organisationer, som bara är verktyg för deras människofientliga agendor? Vem kommer att vilja köpa produkter och tjänster från deras omoraliska och giriga företag? Vem kommer ens vilja betala skatt? Och vem kommer hädanefter att respek­tera de lagar som uppenbarligen inte har gällt dem själva?

Jag kan fortsätta en sida till med liknande frågor, men avslutar med den kanske viktigaste frågan av dem alla: Vem kommer att acceptera att denna folkföraktande och perverte­rade kakistokrati tillåts att fortsätta styra och därmed förstöra vår värld, våra samhällen och liv – samt våra barns framtid?

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Christer Ericsson

mars 2, 2026

