Epstein kapade Bitcoin för finanselitens räkning

I en artikel på Brownstone Institute publicerad den 5 februari, beskriver entrepre­nören och författaren Aaron Day hur Epstein metodiskt vred Bitcoin ur händerna på användarna. Valutan var ju från början betalmedel som kunde skickas till vem som helst var som helst – utan att någon bank eller re­gering kunde lägga sig i. Men efter att Jeffrey Epstein tillsammans med mäktiga vänner infiltrerat Bitcoin, förpassades den här kortvariga eko­nomiska friheten till historien.

Steg 1: val av rätt tillfälle

Epsteins offensiv började i samband med en konflikt bland Bitcoins ut­vecklare som pågick mellan åren 2015 och 2017. Den kallades ”The Block Size Fight” och kretsade runt hur många megabyte ett block (ett segment av utbyten) av Bitcoin skulle bestå av. Större block skulle tillåta fler transaktioner, behöva lägre avgifter och göra vardagliga överföringar enklare. Fördelen med små block var att man behöll grundkoden och att de inte krävde så dyr hårdvara, vilket gjorde att man kun­de behålla Bitcoins decentraliserade karaktär.

Till slut vann ”småblockarna” striden. Varje block låstes till 1 MB, vilket bara möjliggjorde 7 transak­tioner per sekund. Men samtidigt blev små block dyrare, eftersom det behövdes så kallade hubbar mellan datorerna för att bearbeta allt som skedde. Det gjorde att direkt dataöverföring utan mellanhänder, som först varit Bitcoins signum, försvann. Förändringen skulle visa sig bli ödes­diger längre fram.

Ett annat problem utgjordes av det etablerade finanssystemets skep­sis. The Bitcoin Foundation startades därför 2012 för att göra valutan mer rumsren i förhållande till ”vanliga” pengar. Men stiftelsen kollapsade 2015 – ironiskt nog på grund av miss­tankar om pengatvätt och slarvigt skötta finanser. Här fanns öppningar för ett övertagande, och Epstein hade med hjälp från en insatt vän förstått vad han skulle göra.

Steg 2: skaffa en insatt assistent

Vännen hette Brock Pierce, en man vars karriär startat hos Disney som barnfilmstjärna men som senare eta­blerat sig starkt inom kryptovalutor. Under slutet av 1990-talet startade han företaget Digital Entertainment Network (DEN). DEN försattes dock i konkurs, på grund av att Brock och två andra i företagsledningen stämts för att ha utnyttjat tonårspojkar sex­uellt. De tre flydde då till Spanien, där de greps i Marbella 2002. Bara en av dem, medgrundaren Marc Col­lins-Rector dömdes.

Aaron Day berättade i en intervju på The Corbett Report att han blev förvånad när Pierce efter den här skandalen gick vidare till att 2014 helt sonika bli chef för The Bitcoin Foundation. Först när Epsteinfilerna kommit i dagen, visade det sig att Pierce besökt Epsteins ö Little St. Ja­mes. Det var för konferensen Mindshift, som samlat viktiga personer inom teknologisektorn. Syftet var att teknologihöjdarna skulle umgås, ut­byta idéer och knyta kontakter.

Mötet på ön hade ägt rum 2011, och direkt därefter blev Brock Pierce Epsteins personlige rådgivare om kryptovalutor. Ett resultat av det var att Epstein blev en av de tidigare investerarna i kryptovalutabörsen Coinbase, men även att Bitcoin kom att förändras radikalt.

Steg 3: bygga in en bakdörr

Så Brock Pierce, som sedan 2011 varit Epsteins assistent i frågor om krypto­valutor, tog över The Bitcoin Foun­dation 2014. När organisationen bröt samman året därpå övergick ägandet av Bitcoin till det privatägda universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT). Där avlönade Epstein Bitcoinutvecklarna, något som MIT-chefen Joi Ito godkänt i ett e-mail. Epstein investerade också i samma utvecklares egna företag Blockstream – som skapats enbart för att erbjuda en ”lager 2-lösning” ovanpå Bitcoins block för transak­tioner. Nu utnyttjades det inbyggda kryphålet som införts på grund av små block i Bitcoin. Med det andra lagret som Blockstream tillhanda­höll, kunde flera transaktioner gö­ras än vad blocken själva klarade av med sin inbyggda gräns på 1 MB. Dock gjorde det här även att Block­streams tjänst gav den traditionella finansvärlden detaljerad överblick av handel, köpare och säljare.

Steg 4: gå från betalmedel till exklusiv tillgång

Bitcoin hade nu i princip obemärkt blivit en del av den etablerade fi­nansvärlden. Där fanns inget intres­se av digitala lunchpengar, utan nu gällde det att höja Bitcoins investe­ringsvärde. Epsteins affärspartner Brock Pierce var även medgrundare till stablecoinen Tether, som blivit alltmer inflytelserik. Stablecoins är en typ av kryptovaluta som baserar sitt värde på annat utanför sig självt, till exempel ädelmetaller eller FIAT-valutor. Just Tethers värde backas upp av den amerikanska dollarn.

När Tether köpte upp avsevärda summor Bitcoin, steg priset på Bit­coin dramatiskt. Under 2017 blev resultatet explosivt. Efter 87 timmars handel med Tether hade Bitcoins värde stigit 50 procent. Att Tether vid den tidpunkten backades upp av dol­larn i någon större utsträckning var dock en bluff. Det ledde till att United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämde Tether för lögnen. För Bitcoins räkning var dock situationen redan förändrad, och Tether led inte heller något stör­re förtroendemässigt nederlag.

Steg 5: lagstifta för elitkontroll

En annan gammal vän till Epstein är affärsmannen Howard Lutnick, som idag är handelsminister i Trumps administration. Lutnick har länge förstått värdet av kryptovalutor. År 2023 investerade Lutnick så mycket som 600 miljoner i Tether, vilket gav honom 5 procent av ägarskapet i bo­laget.

Förutom att Lutnick tidigare var affärspartner med Jeffrey Epstein bodde han även granne med honom i New York. Enligt Lutnick själv bröt han kontakten med den ”vidrige” Epstein runt 2005. Det visade sig vara en lögn. I Epsteinfilerna som blivit tillgängliga i februari i år har det visat sig att Lutnick 2012 plane­rade att besöka Epsteins ö med sin familj. Mest bisarrt var att Lutnick inför besöket i ett mejl till sexbrotts­lingen radade upp vart och ett av sina barns åldrar. Epstein var då redan dömd för prostitution av min­derårig. Vad som också framkommit är att Epstein så sent som 2017 do­nerade 50 000 dollar till en bjudning Lutnick var värd för.