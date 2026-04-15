Epstein samlade år 2011 framstående personer inom tekniksektorn till ett möte under namnet Mindshift. Mötet ägde rum på Epsteins numera ökända ö Little St. James. Mötet resulterade bland annat i att Epstein blev en av de tidiga investerarna i Coinbase, en av världens största kryptobörser. Foto: @Crypto_TownHall/X

Epstein kapade Bitcoin för finanselitens räkning

  13:08
Nya uppgifter ur Epsteinfilerna visar att Jeffrey Epstein var en nyckelspelare när Bitcoin förlorade sin ursprungliga funktion som ett anonymt betalmedel utanför statens kontroll. Omprogrammering och skräddarsydda lagar förvandlade Bitcoin till en kontrollerad och övervakad investeringsmekanism för finanseliten.

I en artikel på Brownstone Institute publicerad den 5 februari, beskriver entrepre­nören och författaren Aaron Day hur Epstein metodiskt vred Bitcoin ur händerna på användarna. Valutan var ju från början betalmedel som kunde skickas till vem som helst var som helst – utan att någon bank eller re­gering kunde lägga sig i. Men efter att Jeffrey Epstein tillsammans med mäktiga vänner infiltrerat Bitcoin, förpassades den här kortvariga eko­nomiska friheten till historien.

Aaron Day är entreprenör, författare och aktivist med fokus på ekonomisk frihet. Han har verkat inom branscher som blockchain, AI och e-handel, och lagt fram sina teorier i bland annat Forbes, Epoch Times och Zero Hedge. Efter att ha granskat Epsteinfilerna har Day kunnat konstatera att sexförbrytaren samarbetade med högt uppsatta personer för att få till ”Den stora återställningen” på det finansiella planet till eliternas fördel. Dessa före detta vänner och kollegor till Jeffrey Epstein, tar nu hans arbete vidare. Stillbild: YouTube

 

Steg 1: val av rätt tillfälle

Epsteins offensiv började i samband med en konflikt bland Bitcoins ut­vecklare som pågick mellan åren 2015 och 2017. Den kallades ”The Block Size Fight” och kretsade runt hur många megabyte ett block (ett segment av utbyten) av Bitcoin skulle bestå av. Större block skulle tillåta fler transaktioner, behöva lägre avgifter och göra vardagliga överföringar enklare. Fördelen med små block var att man behöll grundkoden och att de inte krävde så dyr hårdvara, vilket gjorde att man kun­de behålla Bitcoins decentraliserade karaktär.

Till slut vann ”småblockarna” striden. Varje block låstes till 1 MB, vilket bara möjliggjorde 7 transak­tioner per sekund. Men samtidigt blev små block dyrare, eftersom det behövdes så kallade hubbar mellan datorerna för att bearbeta allt som skedde. Det gjorde att direkt dataöverföring utan mellanhänder, som först varit Bitcoins signum, försvann. Förändringen skulle visa sig bli ödes­diger längre fram.

Ett annat problem utgjordes av det etablerade finanssystemets skep­sis. The Bitcoin Foundation startades därför 2012 för att göra valutan mer rumsren i förhållande till ”vanliga” pengar. Men stiftelsen kollapsade 2015 – ironiskt nog på grund av miss­tankar om pengatvätt och slarvigt skötta finanser. Här fanns öppningar för ett övertagande, och Epstein hade med hjälp från en insatt vän förstått vad han skulle göra.

Steg 2: skaffa en insatt assistent

Vännen hette Brock Pierce, en man vars karriär startat hos Disney som barnfilmstjärna men som senare eta­blerat sig starkt inom kryptovalutor. Under slutet av 1990-talet startade han företaget Digital Entertainment Network (DEN). DEN försattes dock i konkurs, på grund av att Brock och två andra i företagsledningen stämts för att ha utnyttjat tonårspojkar sex­uellt. De tre flydde då till Spanien, där de greps i Marbella 2002. Bara en av dem, medgrundaren Marc Col­lins-Rector dömdes.

Kryptoentreprenören Brock Pierce startade sin bana som barnskådespelare i Disneys ”The Mighty Ducks” (1992). Senare gick han in i kryptovärlden, där han bland annat var med och grundade stablecoinen Tether. Efter att han besökt Epsteins ö för tech-konferensen Mindshift 2011, blev han Epsteins vän och hans finansielle rådgivare. Aaron Day menar att Pierce arbetade med Epstein för att ta Bitcoin från en valuta till ”digitalt guld”. År 2021 startade Pierce upp mediabolaget RTB Digital Inc. med två andra affärspartner. Bolaget backades upp så sent som i september 2025 genom 30 miljoner Bitcoin. Foto: Wikipedia

 

Aaron Day berättade i en intervju på The Corbett Report att han blev förvånad när Pierce efter den här skandalen gick vidare till att 2014 helt sonika bli chef för The Bitcoin Foundation. Först när Epsteinfilerna kommit i dagen, visade det sig att Pierce besökt Epsteins ö Little St. Ja­mes. Det var för konferensen Mindshift, som samlat viktiga personer inom teknologisektorn. Syftet var att teknologihöjdarna skulle umgås, ut­byta idéer och knyta kontakter.

Mötet på ön hade ägt rum 2011, och direkt därefter blev Brock Pierce Epsteins personlige rådgivare om kryptovalutor. Ett resultat av det var att Epstein blev en av de tidigare investerarna i kryptovalutabörsen Coinbase, men även att Bitcoin kom att förändras radikalt.

Steg 3: bygga in en bakdörr

Så Brock Pierce, som sedan 2011 varit Epsteins assistent i frågor om krypto­valutor, tog över The Bitcoin Foun­dation 2014. När organisationen bröt samman året därpå övergick ägandet av Bitcoin till det privatägda universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT). Där avlönade Epstein Bitcoinutvecklarna, något som MIT-chefen Joi Ito godkänt i ett e-mail. Epstein investerade också i samma utvecklares egna företag Blockstream – som skapats enbart för att erbjuda en ”lager 2-lösning” ovanpå Bitcoins block för transak­tioner. Nu utnyttjades det inbyggda kryphålet som införts på grund av små block i Bitcoin. Med det andra lagret som Blockstream tillhanda­höll, kunde flera transaktioner gö­ras än vad blocken själva klarade av med sin inbyggda gräns på 1 MB. Dock gjorde det här även att Block­streams tjänst gav den traditionella finansvärlden detaljerad överblick av handel, köpare och säljare.

MIT (Massachusetts Institute of Technology), är ett privatägt forskningsuniversitet i USA som länge arbetat för USA:s säkerhetspolitiska intressen. Institutionen har sin egen polis och en kärnreaktor på området. På senare tid har MIT profilerat sig i den digitala tidsåldern, bland annat genom ett laboratorium för AI. När The Bitcoin Foundation kollapsade efter att Brock Pierce tagit över ledningen övergick ägandet av Bitcoin till MIT, vars Bitcoin-utvecklare finansierades av Jeffrey Epstein genom MIT:s avdelning Digital Currency Initiative. Epstein avlönade enligt Aaron Day redan dessförinnan utvecklarnas egna företag Blockstream. Det företaget hade bara en produkt – ett lager ovanpå Bitcoins transaktioner, vilket gjorde dem synliga för banker och finansinstitut. Stillbild: YouTube

 

Steg 4: gå från betalmedel till exklusiv tillgång

Bitcoin hade nu i princip obemärkt blivit en del av den etablerade fi­nansvärlden. Där fanns inget intres­se av digitala lunchpengar, utan nu gällde det att höja Bitcoins investe­ringsvärde. Epsteins affärspartner Brock Pierce var även medgrundare till stablecoinen Tether, som blivit alltmer inflytelserik. Stablecoins är en typ av kryptovaluta som baserar sitt värde på annat utanför sig självt, till exempel ädelmetaller eller FIAT-valutor. Just Tethers värde backas upp av den amerikanska dollarn.

När Tether köpte upp avsevärda summor Bitcoin, steg priset på Bit­coin dramatiskt. Under 2017 blev resultatet explosivt. Efter 87 timmars handel med Tether hade Bitcoins värde stigit 50 procent. Att Tether vid den tidpunkten backades upp av dol­larn i någon större utsträckning var dock en bluff. Det ledde till att United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämde Tether för lögnen. För Bitcoins räkning var dock situationen redan förändrad, och Tether led inte heller något stör­re förtroendemässigt nederlag.

Steg 5: lagstifta för elitkontroll

En annan gammal vän till Epstein är affärsmannen Howard Lutnick, som idag är handelsminister i Trumps administration. Lutnick har länge förstått värdet av kryptovalutor. År 2023 investerade Lutnick så mycket som 600 miljoner i Tether, vilket gav honom 5 procent av ägarskapet i bo­laget.

Förutom att Lutnick tidigare var affärspartner med Jeffrey Epstein bodde han även granne med honom i New York. Enligt Lutnick själv bröt han kontakten med den ”vidrige” Epstein runt 2005. Det visade sig vara en lögn. I Epsteinfilerna som blivit tillgängliga i februari i år har det visat sig att Lutnick 2012 plane­rade att besöka Epsteins ö med sin familj. Mest bisarrt var att Lutnick inför besöket i ett mejl till sexbrotts­lingen radade upp vart och ett av sina barns åldrar. Epstein var då redan dömd för prostitution av min­derårig. Vad som också framkommit är att Epstein så sent som 2017 do­nerade 50 000 dollar till en bjudning Lutnick var värd för.

Howard Lutnick (i blå skjorta) påstod att han brutit kontakten med Epstein, som han förstått varit ”vidrig”, redan 2005. Detta foto seglade sedan upp i Epsteinfilerna. Det är från 2012, när Lutnick besökte Epstein tillsammans med sin familj. Fotot fanns först tillgängligt i filerna, togs sedan bort, men återinsattes efter att Trumpadministrationens försök att skydda Lutnick påpekats. Stillbild: USA:s utrikesdepartement

 

  • , 13:08

Erik Jonsson

april 15, 2026

Relaterat

Läs även:

Frankrikes ÖB vill rusta upp – för ”öppet krig” mot Ryssland

av Filip Johansson
april 10, 2026

🟠 UTRIKES Torsdagen den 9 april, inför Nationalförsamlingens försvarsutskott, pläderade Frankrikes ÖB, general Fabien Mandon, för ytterligare anslag genom ”lagen om militära program” (ökade anslag 2024–2030) som syftar till att öka försvarsbudgeten på grund av geopolitiska spänningar och krig, särskilt i Mellanöstern, men framför allt gällande risken för ett ”öppet krig” mot Ryssland.

Läs in mer

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
"Rage" på Dramaten
Tor Hedberg:

"Rage" på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av "Rage", en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Tobias Hübinette åtalas för olaga hot och ofredande
Återvandring är en helt nödvändig prioritering
SVT försöker sudda ut svenskarna

Free West Media

Iran Now Has a Reason To Go Nuclear
What Has a War Costing Over $280 Billion Achieved?
Iran Will Win the War Unless Iran Follows Putin’s Script

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

