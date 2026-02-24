Förlagsbutiken
Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell, hans närmaste medarbetare och periodvis partner. Hon dömdes för sexhandel med minderåriga, men hennes viktigaste roll var det geopolitiska nätverkandet. Tillsammans byggde de vidare på det underrättelseimperium som hennes far Robert Maxwell lämnat efter sig. Stillbild: USA:s justitiedepartement

Epstein, Mossad och maktspelet i Afrika

  20:08
UTRIKES
Det är tidigare känt att Jeffrey Epstein hjälpt Israel att etablera alltifrån diplomatiska relationer till omfattande säkerhetskontrakt med afrikanska stater. Enligt ny information planerade Epstein och hans kumpaner dessutom att plundra Libyen, samtidigt som han tycks ha varit med bakom kulisserna när Israel närmade sig strategiskt viktiga Somaliland.

År 2011 planerade Epstein och en individ som kallar sig Greg Brown att försöka tjäna pengar på den pågående konflikten i Libyen. Det nordafrikanska landet var då mitt uppe i en våldsam poli­tisk kris, som kulminerade mot slutet av året med Natobombningar och att landets ledare Muammar al-Gaddafi störtades och lynchades på öppen gata.

Efter att Gaddafi störtats kastades Libyen in i en fram till idag rådande era av kaos, präglad av maktkamper mellan klaner och islamistmiliser om kontrollen över landet. Detta såg Epstein och Brown som en affärs­möjlighet och i mejl diskuterades olika former av påtryckningar mot aktörer med koppling till Libyen.

I ett mejl skriver Brown att det finns omkring 80 miljarder dollar i frysta libyska tillgångar ute i värl­den, varav cirka 32,4 miljarder dol­lar i USA. ”Och det uppskattas att den verkliga siffran ligger någonstans mellan tre till fyra gånger detta be­lopp i statliga, stulna och förskingra­de tillgångar”, står det i mejlet, som tillägger att ”om vi kan identifiera/ återvinna 5 till 10 procent av dessa medel och erhålla 10 till 25 procent som ersättning talar vi om miljarder dollar”.

Inbördeskriget och kaoset i Libyen efter Natobombningarna sågs som ett gyllene affärstillfälle av Epstein och hans kumpaner på den globala spelplanen. Foto: Wikipedia

 

Brown nämner även att det finns en grupp personer som tidigare ar­betat åt den brittiska underrättelse­tjänsten MI6 och israeliska Mossad som är villiga att hjälpa till med att identifiera och beslagta de frysta till­gångarna. Samtidigt hävdar Epsteins kumpan att de stora pengarna kan tjänas ifall man kan sätta en kom­mande libysk regering i beroende­ställning inför återuppbyggnaden av landet.

”Men den verkliga moroten är om vi kan bli deras självklara för­stahandsval, eftersom de planerar att spendera minst 100 miljarder dollar nästa år på att återuppbygga landet och kickstarta ekonomin”, skriver han i mejlet. Brown konstate­rar också att Libyen har den nionde största reserven av råolja och natur­gas i världen, samtidigt som landets analfabetism ligger på 80 procent.

Jeffrey Epsteins instinkt att använ­da internationella kriser och mänsk­ligt lidande för att tjäna pengar är sedan tidigare väldokumenterat. Två år senare sammanfattade han sin filosofi i ett mejl till Israels tidi­gare premiärminister Ehud Barak, som han vid tillfället guidade genom komplicerade vapen- och säkerhets­affärer å Israels vägnar i Mongoliet (se NyT nr. 23/2025).

”Med oroligheterna som explo­derar i Ukraina, Syrien, Somalia, Libyen och med makthavarnas des­peration – är inte det här perfekt för dig?”, skrev Epstein uppmuntrande angående Baraks affärsplaner.

Epsteins inblandning i Somaliland

Det nya materialet ger ytterligare belägg för att Jeffrey Epstein under flera år var engagerad i frågor som rörde internationella affärer och is­raeliska säkerhetsintressen. Under denna period hade han nära kontak­ter med israeliska makt- och under­rättelsekretsar, bland annat genom sina många samarbeten med Israels före detta premiärminister Ehud Ba­rak.

I nya e-postmeddelanden som publicerats framgår det att Epstein och personer i hans närhet under 2012–2013 återkommande diskute­rade möjligheter kopplade till Soma­liland, en de facto-stat vid Adenviken med strategiskt läge nära sundet Bab al-Mandeb. Det senare är en kritisk flaskhals för handel och energit­ransporter, mitt emot Jemen som idag styrs av antiisraeliska Ansar Al­lah, även kända som ”huthierna”.

Somaliland ligger strategiskt vid det trånga sundet Bab al-Mandab, som betyder ungefär ”Tårarnas port” på grund av svårigheterna att navigera där och är enda vägen in till Röda havet från Adenviken. På andra sidan sundet ligger Jemen, där huthierna har blivit ett av Israels främsta hot i regionen. Det är därför ingen överraskning att det Israelpositiva Somaliland erkänts av just Israel, som hittills enda land i världen, vilket skedde i slutet av december förra året. Karta: Google Maps

 

I mejl till Epstein beskrivs af­färsmöjligheter kopplade till den somaliska diasporans omfattande penningöverföringar, naturresur­ser i Somaliland samt mer ”mjuka projekt” som en filmindustri riktad mot en muslimsk publik. Förslag förs fram om att använda eller etablera finansiella institutioner i Förenade Arabemiraten för att hantera dessa flöden.

År 2018 mottog Epstein dessutom ett dokument från det Dubaibase­rade logistikföretaget DP Worlds vd Sultan Ahmed bin Sulayem med ti­teln ”The recognition of Somaliland – a brief history”. Dokumentet argu­menterar för internationellt erkän­nande av Somaliland flera år innan Israel blev det första landet i värl­den att formellt erkänna landet. DP World är samtidigt sedan 2016 djupt investerat i Berbera hamn i Somali­land, som beskrivs som en av regio­nens viktigaste handelsplatser.

I december 2025 valde Israel for­mellt att erkänna Somaliland, ett steg som stärkte Israels strategiska posi­tion kring Röda havet.

Sultan Ahmed bin Sulaye, VD för logistiskbolaget DP World som ägs av Förenade Arabemiraten, tillsammans med Jeffrey Epstein. Foto: Demokraterna i amerikanska representanthusets tillsynskommitté

 

Fallet med Somaliland är inte för­sta gången som Epstein verkat för Israels intressen på den afrikanska kontinenten. Tillsammans med Ehud Barak arbetade Epstein under flera år på 2010-talet för att säkra israelis­ka säkerhets- och cyberförsvarskon­trakt i landet, som i sin tur stärkte deras samarbetspartner, president Alassane Ouattara, och hans makt­position.

Systemmedia och Putin-kopplingen

Samtidigt som Epstein agerade för israeliska statsintressen i Afrika, har en helt annan bild kommit att dominera i västerländsk media. Särskilt i Storbritannien har flera artiklar publicerats om påstådda ryska spionkopplingar. Detta samti­digt som avslöjanden om bland an­nat den tidigare prinsen Andrew, Labour-veteranen Peter Mandelson och miljardären Richard Branson ger faktiska belägg för direkta kopp­lingar till just Storbritannien.

Jeffrey Epstein tillsammans med okända afrikanska soldater. Situationen och sammanhanget är oklart. Foto: USA:s justitiedepartement

 

Ghislaine Maxwell, Epsteins kum­pan och älskarinna, föddes i Storbri­tannien och direkt in i den brittiska överklassen. Innan Epstein och Ghis­laine flyttade till New York bodde pa­ret under flera år i London, där man umgicks med personer i Storbritan­niens politiska, mediala och kultu­rella elit.

Daily Mail hänvisar i flera artiklar till ett FBI-dokument där en tipsare hävdar att Epstein var Putins ”förmö­genhetsförvaltare” som grund för de ryska spionanklagelserna. Tidning­ens egna anonyma underrättelsekäl­lor påstår samtidigt att miljardären ledde ”världens största operation för honungsfällor” åt KGB.

Enligt källorna skulle detta kunna ”förklara varför Epstein tycktes leva en extremt förmögen livsstil som inte stod i proportion till hans kar­riär som finansman”, samtidigt som man tvingas konstatera att ”det inte finns några dokumentära bevis som direkt kopplar Putin och hans under­rättelseagenter till Epsteins olagliga verksamhet”.

Brittisk media har haft liknande kampanjer mot Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell far, som trots de många kopplingarna till Mossad, MI6 och det brittiska etablissemang­et konsekvent beskrevs som en ”rysk spion”.

Artikeln fortsätter

  20:08

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

februari 24, 2026

