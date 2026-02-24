Epstein, Mossad och maktspelet i Afrika

År 2011 planerade Epstein och en individ som kallar sig Greg Brown att försöka tjäna pengar på den pågående konflikten i Libyen. Det nordafrikanska landet var då mitt uppe i en våldsam politisk kris, som kulminerade mot slutet av året med Natobombningar och att landets ledare Muammar al-Gaddafi störtades och lynchades på öppen gata.
Efter att Gaddafi störtats kastades Libyen in i en fram till idag rådande era av kaos, präglad av maktkamper mellan klaner och islamistmiliser om kontrollen över landet. Detta såg Epstein och Brown som en affärsmöjlighet och i mejl diskuterades olika former av påtryckningar mot aktörer med koppling till Libyen.
I ett mejl skriver Brown att det finns omkring 80 miljarder dollar i frysta libyska tillgångar ute i världen, varav cirka 32,4 miljarder dollar i USA. ”Och det uppskattas att den verkliga siffran ligger någonstans mellan tre till fyra gånger detta belopp i statliga, stulna och förskingrade tillgångar”, står det i mejlet, som tillägger att ”om vi kan identifiera/ återvinna 5 till 10 procent av dessa medel och erhålla 10 till 25 procent som ersättning talar vi om miljarder dollar”.
Brown nämner även att det finns en grupp personer som tidigare arbetat åt den brittiska underrättelsetjänsten MI6 och israeliska Mossad som är villiga att hjälpa till med att identifiera och beslagta de frysta tillgångarna. Samtidigt hävdar Epsteins kumpan att de stora pengarna kan tjänas ifall man kan sätta en kommande libysk regering i beroendeställning inför återuppbyggnaden av landet.
”Men den verkliga moroten är om vi kan bli deras självklara förstahandsval, eftersom de planerar att spendera minst 100 miljarder dollar nästa år på att återuppbygga landet och kickstarta ekonomin”, skriver han i mejlet. Brown konstaterar också att Libyen har den nionde största reserven av råolja och naturgas i världen, samtidigt som landets analfabetism ligger på 80 procent.
Jeffrey Epsteins instinkt att använda internationella kriser och mänskligt lidande för att tjäna pengar är sedan tidigare väldokumenterat. Två år senare sammanfattade han sin filosofi i ett mejl till Israels tidigare premiärminister Ehud Barak, som han vid tillfället guidade genom komplicerade vapen- och säkerhetsaffärer å Israels vägnar i Mongoliet (se NyT nr. 23/2025).
”Med oroligheterna som exploderar i Ukraina, Syrien, Somalia, Libyen och med makthavarnas desperation – är inte det här perfekt för dig?”, skrev Epstein uppmuntrande angående Baraks affärsplaner.
Epsteins inblandning i Somaliland
Det nya materialet ger ytterligare belägg för att Jeffrey Epstein under flera år var engagerad i frågor som rörde internationella affärer och israeliska säkerhetsintressen. Under denna period hade han nära kontakter med israeliska makt- och underrättelsekretsar, bland annat genom sina många samarbeten med Israels före detta premiärminister Ehud Barak.
I nya e-postmeddelanden som publicerats framgår det att Epstein och personer i hans närhet under 2012–2013 återkommande diskuterade möjligheter kopplade till Somaliland, en de facto-stat vid Adenviken med strategiskt läge nära sundet Bab al-Mandeb. Det senare är en kritisk flaskhals för handel och energitransporter, mitt emot Jemen som idag styrs av antiisraeliska Ansar Allah, även kända som ”huthierna”.
I mejl till Epstein beskrivs affärsmöjligheter kopplade till den somaliska diasporans omfattande penningöverföringar, naturresurser i Somaliland samt mer ”mjuka projekt” som en filmindustri riktad mot en muslimsk publik. Förslag förs fram om att använda eller etablera finansiella institutioner i Förenade Arabemiraten för att hantera dessa flöden.
År 2018 mottog Epstein dessutom ett dokument från det Dubaibaserade logistikföretaget DP Worlds vd Sultan Ahmed bin Sulayem med titeln ”The recognition of Somaliland – a brief history”. Dokumentet argumenterar för internationellt erkännande av Somaliland flera år innan Israel blev det första landet i världen att formellt erkänna landet. DP World är samtidigt sedan 2016 djupt investerat i Berbera hamn i Somaliland, som beskrivs som en av regionens viktigaste handelsplatser.
I december 2025 valde Israel formellt att erkänna Somaliland, ett steg som stärkte Israels strategiska position kring Röda havet.
Fallet med Somaliland är inte första gången som Epstein verkat för Israels intressen på den afrikanska kontinenten. Tillsammans med Ehud Barak arbetade Epstein under flera år på 2010-talet för att säkra israeliska säkerhets- och cyberförsvarskontrakt i landet, som i sin tur stärkte deras samarbetspartner, president Alassane Ouattara, och hans maktposition.
Systemmedia och Putin-kopplingen
Samtidigt som Epstein agerade för israeliska statsintressen i Afrika, har en helt annan bild kommit att dominera i västerländsk media. Särskilt i Storbritannien har flera artiklar publicerats om påstådda ryska spionkopplingar. Detta samtidigt som avslöjanden om bland annat den tidigare prinsen Andrew, Labour-veteranen Peter Mandelson och miljardären Richard Branson ger faktiska belägg för direkta kopplingar till just Storbritannien.
Ghislaine Maxwell, Epsteins kumpan och älskarinna, föddes i Storbritannien och direkt in i den brittiska överklassen. Innan Epstein och Ghislaine flyttade till New York bodde paret under flera år i London, där man umgicks med personer i Storbritanniens politiska, mediala och kulturella elit.
Daily Mail hänvisar i flera artiklar till ett FBI-dokument där en tipsare hävdar att Epstein var Putins ”förmögenhetsförvaltare” som grund för de ryska spionanklagelserna. Tidningens egna anonyma underrättelsekällor påstår samtidigt att miljardären ledde ”världens största operation för honungsfällor” åt KGB.
Enligt källorna skulle detta kunna ”förklara varför Epstein tycktes leva en extremt förmögen livsstil som inte stod i proportion till hans karriär som finansman”, samtidigt som man tvingas konstatera att ”det inte finns några dokumentära bevis som direkt kopplar Putin och hans underrättelseagenter till Epsteins olagliga verksamhet”.
Brittisk media har haft liknande kampanjer mot Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell far, som trots de många kopplingarna till Mossad, MI6 och det brittiska etablissemanget konsekvent beskrevs som en ”rysk spion”.