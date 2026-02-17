Förlagsbutiken
Jeffrey Epstein hade täta kontakter med både högt uppsatta politiker, inflytelserika finansmän och miljardärer. Men inte bara det, många kommer till honom för att få råd eller hjälp i både karriären och för att åstadkomma specifika resultat. Bilden är från en tidigare opublicerad intervju med Steve Bannon, där alltifrån ekonomi till biologi och filosofi avhandlas under närmare två timmar. Stillbild: USA:s justitiedepartement

Epsteinfilerna: Världseliten, maktspelet och den dömde sexualförbrytaren

  • , 12:40
UTRIKES
Jeffrey Epsteins kopplingar till världseliten och hans roll i internationell politik framträder allt tydligare för varje ny informationsdump. I de senaste dokumenten klargörs omfattningen av Epsteins inflytande ytterligare genom avslöjanden om några av världens mäktigaste personer.

Den senaste publice­ringen från USA:s jus­titiedepartement visar hur djupt Epsteins kon­takter sträckte sig in i världens politiska och ekonomiska maktskikt. Det chock­erar många att stora beslut fattades och strategier för hela länder lades upp på ett informellt sätt via vanlig e-post, helt vid sidan om den offent­liga demokratiska processen. Många män och kvinnor i höga maktpositio­ner vänder sig till Epstein om råd och hjälp, både i den privata karriären och gällande beslut som berör hela nationer. Och Epstein fixar, via sina kontakter och tvivelaktiga metoder.

Man kan också konstatera att publiceringarna sker trots president Do­nald Trumps avfärdande av dessa som ointressanta, irrelevanta och att fokus nu borde vara på andra frågor.

Att förekomma i Epstein-filerna är i sig inget bevis på brottslig handling, men i vissa fall har avslöjandena re­dan lett till omfattande konsekven­ser, samtidigt som materialet visar vilken betydelsefull aktör Epstein var i det internationella maktspelet. Han agerade som mellanhand, kon­taktförmedlare och rådgivare, ibland även beslutsfattare bakom kulisser­na, utan formell maktposition.

Mäktigare än många statsmän och miljardärer. Epstein hade inte bara ett unikt nätverk, han var spindeln i det. Foto: USA:s justitiedepartement

 

Nya Tider sammanfattar här ett axplock av de viktigaste avslöjandena som framkommit rörande några av världens mäktigaste personer. Flera har maskats av det amerikan­ska justitiedepartementet DOJ, så att identiteten förblir okänd. Detta har fått kritik, då bland annat ministrar i europeiska regeringar, tilltänkta chefer för Nato och FN hålls på så sätt skyddade, samtidigt som DOJ inte verkar hysa samma omtanke om Epsteins pedofiloffer.

Elon Musk och pedofilön

Elon Musk, redan före sitt Twitter-förvärv en av världens rikaste per­soner, har hävdat att han inte kände Epstein. Han har även påstått att han nekat inbjudningar till Epsteins ka­ribiska ö Little Saint James, där en stor del av de sexuella övergreppen ska ha skett. De nu offentliggjorda mejlkonversationerna mellan de två miljardärerna ger en mer engagerad bild än Musk senare velat medge.

Little Saint James. Epsteins privata karibiska ö, är föremål för många konversationer Epstein haft med personer ur den internationella makteliten. Många har besökt den, andra hade långtgående planer att resa dit. Detta har lett till omfattande skandaler, då ön har varit föremål för många av de anklagelser om sexualbrott som riktats mot Epstein och Ghislaine Maxwell. Foto: USA:s justitiedepartement

 

Det har cirkulerat en skärmdump av en mejltråd där Epstein ber Ghis­laine Maxwell ”hantera” en entusi­astisk Elon Musk som vill komma på en ”episk ö-semester” med ”tjejer” och fester. Nya Tider har inte lyck­ats finna något sådant dokument i de officiella Epstein-filerna, och även om dokumentet teoretiskt sett skulle kunna ha blivit raderat i efterhand, är bilden av allt att döma fejkad. Det som däremot framgår är att Musk hade planer på att besöka Epsteins privata ö 2012, samt att han blev av­rådd att ta med sig sin dåvarande fru Talulah Riley på resan.

Elon Musk hade mer kontakt med Epstein än han tidigare tillstått. Foto: Gage Skidmore

 

Epstein skriver att ”proportioner­na på min ö kan göra Talulah obe­kväm”, men vad han avser är oklart, liksom om besöket någonsin blev av.

Det norska spåret: Nobelpriset, diplomati och pandemiförberedelser

Thorbjørn Jagland, tidigare stats- och utrikesminister i Norge, sökte Epsteins råd under sin tid som Europarådets generalsekreterare, vilket Nya Tider rapporterat tidigare i en artikel om Epsteins samarbete med den israeliske toppolitikern Ehud Barak. Det var exempelvis i ett mejl till Barak som Epstein avslöjade att Jagland ville träffa honom efter ett möte med Rysslands president Vladimir Putin för att diskutera ”hur Ryssland kan strukturera affärer för att uppmuntra västliga investering­ar”.

Jaglands omfattande kontakter med Epstein har efter den senaste informationsdumpen blivit föremål för nya kontroverser, framför allt eftersom dokumenten visar att kon­takterna var betydligt mer informel­la och sexualiserade än vad Jagland tidigare gett intryck av.

Thorbjørn Jagland, tidigare stats- och utrikesminister i Norge och Europarådets generalsekreterare, hade omfattande kontakt med Epstein, bland annat om EU:s relation till Ryssland. Foto: Estonian Foreign Ministry

 

En sökning på ”Jagland” i ameri­kanska justitiedepartementets data­bas ger 2 262 träffar, vilket indikerar en central roll i Epsteins nätverk. Det finns bland annat ett mejl där Jagland berättar om ”vackra flick­or” som han träffat i Albanien. 2012 skriver Epstein till den brittiske af­färsmannen Ian Osborne – som själv förekommer flitigt i Epstein-filerna – att ”ledaren för Nobels fredspris ska bo hos mig i en vecka”. Vid tid­punkten var Jagland norska Nobel­kommitténs ordförande, vilket med största sannolikhet är vad Epstein syftar på.

Korrespondensen visar att Jag­land har besökt Epsteins karibiska ö och att han vid ett tillfälle planerade att återvända med familjen.

”Förresten, Hanne och jag har pra­tat om att åka tillbaka någonstans i Karibien med mina två söner under påsken för att fira hennes 60-årsdag (jag kan inte hålla i gång det bara med unga kvinnor, som du vet)”, skriver Jagland till Epstein i januari 2013.

Terje Rød-Larsen är en norsk dip­lomat som år 2020 tvingades avgå som ordförande för International Peace Institute (IPI) – en formellt oberoende men FN-kopplad orga­nisation som arbetar med ”policyrekommendationer” och ”strategisk rådgivning”.

Ett mejl som cirkulerat på sociala medier och påstås visa att Bill Gates bjöds in till ett hemligt pandemimöte – fyra år före covid-19 – visar sig vid närmare granskning vara författat av Rød-Larsen. Syftet med mejlet var att ”locka” Bill Gates till en konferens som IPI anordnade i Genève i sep­tember 2015 under rubriken ”Prepa­ring for Pandemics: Lessons Learned for More Effective Responses”.

Under planeringen skickar Rød- Larsen och hans kollegor flera mejl till Epstein för råd om formuleringar och strategi.

”Nej, det behöver mycket arbete”, svarar Epstein på ett första utkast av en inbjudan till Gates. Bland annat hävdar Epstein att Gates inte kom­mer att vilja delta så länge Världs­bankens ordförande Jim Yong Kim bara skickar en representant till mö­tet. Det senare antyder inte bara en detaljerad kännedom om hur Bill Ga­tes fungerar, utan också att Epstein har någon form av informell makt­position inom IPI.

”Det behöver börja med titeln och vilka andra som kommer att delta”, skriver Epstein vidare följt av en ny version med flera ändringar i inbju­dan. Rød-Larsen putsar sedan till Epsteins språkligt slarviga utkast och skickar den nya versionen tillbaka till honom och frågar om ”dessa små ändringar är okej”.

Rød-Larsen lämnade IPI redan 2020 efter att det framkommit att han accepterat donationer från Epstein på totalt 650 000 dollar till organisa­tionen. I de nya Epstein-filerna fram­går det dessutom att Epstein bara två dagar före sin död ändrade sitt testamente så att tio miljoner dollar skulle gå till Rød-Larsens barn. Topp­diplomaten tog 2011 med sig barn och hustru för ett besök på Epsteins karibiska ö Little Saint James.

Pengar frystes av amerikanska myndigheter och avslöjandet har nu lett till att Rød-Larsens hustru, Mona Juul, stängts av från sin tjänst som ambassadör i Irak.

– Utrikesministeriet arbetar nu med att klargöra frågan om ambas­sadör Mona Juuls kännedom om och kontakt med Epstein. Vi har i dag beslutat att befria ambassadör Juul från arbetsförpliktelser under den period som denna utredning pågår, säger utrikesminister Espen Barth Eide i en kommentar till NRK den 2 februari.

Bill Gates: Könssjukdomar, antibiotika och en bruten vänskap

Bill Gates, grundare av Microsoft och en av världens rikaste indivi­der, har länge omgärdats av envisa rykten. Att han haft kontakter med Epstein är sedan tidigare känt, men nya mejl från Epsteinfilerna har breddat bilden av relationen.

Uppgifterna från släppet av nya Epsteinfiler i januari gjorde Gates så kontroversiell att Kristdemokra­ternas ledare Ebba Busch raderade en bild där hon poserar med Micro­softgrundaren, som publicerats på X veckan innan.

Bill Gates tillsammans med okänd kvinna. Fotot ingår i de så kallade Epstein-filerna. Foto: USA:s justitiedepartement

 

Det mest komprometterande för Gates är ett mejlutkast som Epstein verkar ha skickat till sig själv 2013. I mejlet, som up­penbarligen har Gates som tilltänkt mottagare, be­skrivs hur IT-mil­jardären fått en könssjukdom av ”ryska kvinnor”. Incidenten tycks ha skadat relatio­nen, då Epstein ut­trycker frustration över Gates krav.

”Och för att göra saken ännu värre ber du mig att vara snäll och radera alla mejl rörande din köns­sjukdom, du ber mig sedan förse dig med antibiotika som du i lönndom ska ge till Melinda tillsammans med en beskrivning av din penis”, skriver Epstein upprört.

Bill Gates kommenterade mejlet i en intervju med 9 News Australia, där han förnekade både innehållet och att han överhuvudtaget mottagit det.

– Mejlet skickades aldrig, och det är falskt. Så jag vet inte vad han tänk­te där, om han ville attackera mig el­ler något, säger Gates i intervjun.

Även om teorin om hemliga pan­demimöten mellan Epstein och Gates inte håller finns ett dokument i data­basen som visar ett kusligt mejl från 2011. En avsändare som maskats av myndigheterna skriver till Epstein att han eller hon ”har tänkt mycket på frågan du ställde till Bill Gates: ’Hur gör vi oss av med fattiga män­niskor över lag?’ och jag har ett svar/ kommentar angående detta till dig”. Det framkommer dock inte vad av­sändaren syftar på eller om Epstein någonsin fick ett svar på frågan.

Fattiga ska utrotas? En okänd avsändare säger sig ha lösningen på Epsteins fråga hur man ”gör sig av med fattiga människor”. Foto: Harald Bischoff

 

Finans, banker och politisk makt

Ariane de Rothschild, från den inflytelserika bankirfamiljen Roth­schild, är en annan person vars kopplingar till Epstein tidigare varit relativt okända. Nu framkommer det dock att Epstein mellan 2013 och 2019 agerade som en slags rådgivare åt Rothschild, som leder det schwei­ziska finansinstitutet Edmond de Rothschild Group.

Rothschild betalade 2015 ut 25 miljoner dollar till Epsteins bolag på Jungfruöarna via sin bank för ett oklart uppdrag som beskrivs ”sär­skilt relaterat till utestående frågor mellan Edmond de Rothschild Hol­ding S.A. och USA”.

Under en polisrazzia mot Roth­schilds banker året efter, i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt, vände sig Rothschild direkt till Epstein för hjälp. Epstein svarade med att kontakta advoka­ten Kathy Ruemmler, tidigare rådgi­vare åt president Barack Obama och idag chefsjurist på Wall Street-jätten Goldman Sachs. Varken Ruemmler eller hennes dåvarande arbetsgivare har velat kommentera huruvida hon involverade sig i fallet.

Ariane de Rothschild från den inflytelserika bankirfamiljen. Foto: Harald Bischoff

 

I otaliga mejl mellan Epstein och Rothschild framstår det som att de två var nära vänner, där affärsför­bindelser blandas med personliga tjänster och filosofiska diskussio­ner. I ett mejl från den 20 december 2014 skriver Rothschild att hon tagit del av ett klipp med den fransk-afri­kanske komikern Dieudonné M’bala M’bala – känd för sin satir om judar. Bankiren säger sig vara ”rasande” över sättet som komikern pratar om ”judar och pengar” och framför allt hur många visningar klippet fått. Rothschild är en tämligen förmögen judisk familj.

”Jag vill diskutera detta med dig när jag kommer till New York”, av­slutar hon mejlet.

Bara några veckor senare inledde det franska inrikesministeriet en offensiv mot Dieudonnés shower, där man bland annat införde ett to­talförbud för honom att uppträda med hänvisning till allmän säkerhet. Sammanträffandet har uppmärk­sammats i franska medier, och på X skriver Dieudonné att han är ”chock­ad” över att hans namn ”förekom­mer som måltavla i Epstein-filerna”.

Peter Mandelson har haft en central roll i flera brittiska regeringar och är en av Labourpartiets mest inflytelserika strateger. Han har i offentliga uttalanden beskrivit sin relation till Epstein som ytlig och undvikit detaljer kring dess omfatt­ning, men i de nya dokumenten, som innehåller ett stort antal mejlkonver­sationer mellan Epstein och Mandel­son, framträder snarare bilden av en lång och djup vänskap.

Peter Mandelson (t.v.), en av Labours viktigaste strateger någonsin, kallas ibland för ”The Prince of Darkness” i brittisk press på grund av sin politiska skicklighet. En av arkitekterna bakom ”New Labour” under 1990-talet. Denna bild från 2007 visar en ännu ung Mandelson tillsammans med Epstein i en gemytlig situation. Foto: USA:s justitiedepartement

 

Det visar sig också att det var Lynn Forester de Rothschild, änka till finansmannen Evelyn de Rothschild från bankirfamiljens brittiska gren, som introducerade Mandelson för Epstein år 2001. På ett födelsedags­kort som Ghislaine Maxwell satte ihop beskrev Mandelson pedofilmil­jardären som hans ”bästa kompis” och vid flera tillfällen får Epstein agera relationsmäklare mellan La­bour-toppen och pojkvännen Reinal­do Avila da Silva.

Dokumenten visar att faktiska pengatransaktioner förekom mellan Epstein och både Mandelson och Rei­naldo Avila da Silva, samtidigt som Mandelson under tiden som Stor­britanniens vice premiärminister delade med sig av regeringshemlig­heter till Epstein. Premiärminister Keir Starmer utsåg Mandelson så sent som förra året till ambassadör i Washington, men har nu sagt att hans titel som baron och hans plats i det brittiska överhuset måste ses över. Brittisk polis har också öppnat brottsutredningar mot Mandelson, samtidigt som många experter be­dömer att skandalen kan komma att fälla även Keir Starmer.

Peter Mandelson på en ny bild ur Epsteinfilerna hemma hos Epstein har cirkulerat i medierapporter under 2026. Foto: USA:s justitiedepartement

 

  • , 12:40

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

februari 17, 2026

Senaste numret

NyT02web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
