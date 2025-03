Epsteins högra hand

Jeffrey Epstein, som dömdes för sextrafficking av minderåriga, är nu åter på tapeten sedan den nya enheten Task Force on the Declassification of Federal Secrets i februari klargjorde att dokumenten som rör Epstein och hans klienter ska offentliggöras. En som var i hög grad delaktig i Epsteins brott var Ghislaine Maxwell, som dömdes till 20 års fängelse för sina brott 2022. I minst tio års tid hade Maxwell gjort sig skyldig till sexuella övergrepp och människohandel.