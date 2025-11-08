Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Éric Zemmour intervjuas i BFM TV.

Éric Zemmour i BFM TV

  • , 21:21
KRÖNIKA
Éric Zemmour, ledare för det franska högerpartiet ”Reconquête!” (Återerövring), intervjuades under söndagen den 2 november i den franska TV-kanalen BFM. Han presenterade sin nya bok, ”La messe n’est pas dite”, men levererade samtidigt åsikter och ställningstaganden i flera aktuella frågor.

Utgången blev det nyligen publicerade resultatet av en undersökning inför presidentvalen 2027. Det blev mer än tydligt att fransmännen önskar den unge Jordan Bardella från Rassemblement National som sin presidentkandidat, då 35 procent tillfrågade valde just honom. Éric Zemmour tyckte att Marine Le Pen besitter större erfarenhet som politiker och representerar en viss tyngd tack vare sitt namn, men att även Zemmours vice partiledare (och livskamrat), Sarah Knafo, kunde vare en utmärkt presidentkandidat. Jean-Luc Mélenchon från La France Insoumise fick 12,5 procent, men han kan mobilisera betydligt större skaror. Enligt Zemmour består detta utpräglade vänsterparti av ett anhang av utlänningar. Det socialistiska partiets kandidat Raphaël Glucksmann fick stöd av 11 procent av de tillfrågade.

Men den mest överraskade delen i intervjun var Zemmours uppmaning till Frankrike att återgå till sina kristna rötter. Flera gånger under sina utläggningar prisade han kristendomens stora bidrag till den europeiska och naturligtvis den franska kristna civilisationen. Han nämnde konsten, musiken, litteraturen och arkitekturen. Detta var en oväntad och överraskande utläggning av en judisk politiker, dock född och uppvuxen i ett kristet land med genomgående kristna traditioner. Med andra ord blev hans uppmaning ett exempel på ”återkristning”.

Ett tänkbart motiv kan tänkas komma från Frankrikes pågående diplomatiska problem med Algeriet. I en votering i Nationalförsamlingen i veckan som gick bröts, med en rösts övervikt, ett avtal från 1968 mellan Frankrike och Algeriet. Algeriska medborgare var befriade från att söka franskt visa och i Frankrike erhöll de samma rättigheter som fransmän. I dag söker i Frankrike bosatta algerier, ofta med stora barnaskaror, sina rötter och tillhörighet i det gamla landet. Det långa, tragiska och blodiga självständighetskriget mellan franska arméofficerare (les colons), OAS (Organisation de l’Armée Secrète) och algeriska motståndsrörelser lämnade djupa sår. I mars 1962 erkände Charles de Gaulle Algeriets självständighet. Man måste dock nämna den roll som Frankrikelojala algerier, les harkis, (infödda algerier som ställde upp på fransk sida) spelade under och efter självständighetskriget. Undertecknad hade förmånen att 2012 i Caen, Normandie se en utställning, Destins de Harkis, som visade vilka öden som drabbade dem som var lojala gentemot Frankrike. Således var avtalet mellan Frankrike och Algeriet från 1968 ett slags kompensation för självständighetskrigets alla oförrätter. Men för att hålla Algeriet på avstånd från dåvarande Sovjetunionens intensiva ”bearbetning”, var den franska politiken mer än någonsin inriktad på att ”bevara Algeriet franskt”.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 21:21

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

november 8, 2025

Relaterat

Läs även:

Vi måste börja se det positiva!

Vi måste börja se det positiva!

av Gunnar Hellgren
november 5, 2025

🟠 LEDARE När det händer mycket elände i världen är det lätt att tappa det positiva ur sikte. Man kan till och med lätt missa att en förändring är på gång – att hela det politiska landskapet faktiskt håller på att förändras. Vi ska inte vara rädda att göra gemensam sak med de som drar åt samma håll, även om våra motiv och långsiktiga målsättningar kan skilja sig åt.

WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

WFAS 2025 – Kina uppvaktar Sverige med stor konferens om akupunktur

av Mats Loman
november 4, 2025

🟠 KRÖNIKA En stor konferens om akupunktur avhölls i september i Stockholm. Konferensen gick alldeles under radarn, för svensk del. Det svenska ointresset är troligen ingen tillfällighet. Det är i full överensstämmelse bland annat med rådande amerikansk uppfattning om Kina. Och ja, den här konferensen utgör utan tvekan ett stycke offensiv kinesisk diplomati. Ett stycke diplomati medelst utbyte av kunskaper. En sak som det för övrigt finns historisk precedens för, för kinesisk del.

Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

Digitalt ID är den slutliga lösningen för total och global kontroll – och tyranni

av Christer Ericsson
oktober 26, 2025

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Etablissemanget och dess media sa att det var en konspirationsteori. De hånade, förtalade och försökte tysta alla oss som vågade varna om det annalkande kontrollsystemet. Obligatoriskt digitalt ID var inget annat än ”paranoida konspirationsteorier”, fel- eller desinformation, fick vi höra. Men nu är de här. Vi kan konstatera att konspirationsteorier gång på gång visar sig vara konspirationsfakta och att ”konspirationsteoretiker” egentligen bara beskriver ”någon som fattat läget innan de flesta andra”. I en värld där rätt är fel och tvärtom, är det kanske inte så konstigt att fakta kallas fel- eller desinformation.

Kan männen 30–55 år rehabiliteras till väljare igen innan 2026?

Kan männen 30–55 år rehabiliteras till väljare igen innan 2026?

av Hans Jensevik
oktober 24, 2025

🟠 OPINION: SVERIGE I VALSAMVERKAN I decennier har män demoniserats genom prat om ”toxisk maskulinitet” och på så sätt förmåtts att lämna sin naturliga roll som samhällsbyggare till karriärkvinnor och feministiskt skolade män. Vi ser resultatet. De politiska partierna har samtidigt förvandlats till oligarkiska kamporganisationer med nolltolerans mot egna åsikter. Hans Jensevik från Sverige i valsamverkan menar att borgerliga uppstickarpartier måste gå samman på en gemensam valsedel, och förmå män att våga ta striden.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – Sveriges kommuner online

Senaste numret

NyT20web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.