Estland svartlistar Sverige – stoppar färjetrafiken till Gotland

– Regeringen har inte givit tillstånd till Tallink att öppna upp Tallinn-Gotland-rutten, eftersom statistik från regeringskansliet visar att situationen är för riskabel med coronaviruset, sade utrikesminister Urmas Reinsalu den 4 juni på en presskonferens i Tallinn. Det rapporterar Estlands public service-organ ERR.

Tallinks vd Paavo Nõgene hade i sin begäran till regeringen framhävt att smittspridningen på Gotland är betydligt lägre än i Sverige i stort, där det är 70 nya smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Nõgene menar att siffran på Gotland är lägre än 2 smittade per 100 000, vilket skulle innebära tre gånger färre smittade än Estland och fem gånger färre smittade än Finland.