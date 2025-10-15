Etablissemanget utraderat i tjeckiska val

Andrej Babiš kallas ibland för Tjeckiens Trump av sina motståndare. Han ger ett obildat intryck, uttrycker sig vulgärt och uppträder buffligt. Hans kärnbudskap om att prioritera Tjeckien och tjeckerna går dock hem, och hans parti ANO (”Ja”) tog hem hela 34,5 procent av rösterna.
Nationalistiska Frihet och direkt demokrati (SPD) backade över 2 procentenheter till 7,8 procent. Enligt partiledaren, halvjapanen Tomio Okamura, var det ANO som lockade över cirka 4 procent av väljarna som annars sympatiserade med SPD:s politik.
Tillsammans med partiet Bilisterna åt sig själva, som fick 7,7 procent, räcker det för att bilda en majoritetsregering med 8 mandats övervikt. Bilisterna är en proteströrelse som först hette Folkomröstning om EU och senare Partiet för ett oberoende Tjeckien. Namnet Bilisterna antogs år 2022 på grund av valet till Prags fullmäktige, där man protesterade mot ”cykelfanatikerna” och ville ha en bilvänligare stad – men även gratis tunnelbana. I årets val var deras program byggt på billigare energi och mot ”grön extremism”.
Höger-vänster förpassat till historien
Tjeckien utgör ett av de främsta exemplen på ett land som helt lämnat den numera föråldrade höger-vänster-skalan som delar upp politiken på konservativa och socialister. Det enda traditionella partiet kan sägas vara SPOLU (”Tillsammans”) – en koalition bestående av tre gamla högerpartier: konservativliberaler som haft regeringsmakten i långa perioder sedan 1992, kristdemokrater och EU-vänliga liberaler som krympt från 17 procent för 15 år sedan till 5 procent innan koalitionsbildningen. SPOLU har hittills haft regeringsmakten, men får nu bara 23 procent av rösterna.
Några socialdemokrater eller kommunister finns inte i tjeckisk politik längre, även om några politiker från dessa rörelser nu återfinns i ANO. I stället är det Piraterna som seglat upp och fått 9,0 procent. Slutligen finns partiet Borgmästare och oberoende, som fick 11,2 procent. De oberoende kommer ofta från de gamla konservativa partierna och man är i praktiken ett stödparti till SPOLU. Något annat parti klarade sig inte över den 5-procentspärr som finns i landet.