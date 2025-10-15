Förlagsbutiken
Demonstration mot Nato i centrala Prag, organiserad av det nationalistiska partiet SPD. Nu kommer SPD att ingå i regeringen. Foto: Nya Tider

Etablissemanget utraderat i tjeckiska val

  17:46
UTRIKES
Oligarken Andrej Babiš parti ANO har fått hela 34,5 procent och med hjälp av nationalisterna och bilisterna tar han nu över styret i Tjeckien från den liberalkonservativa koalitionen. Tjeckisk politik har helt lämnat den tidigare höger-vänster-skalan och i stället formar nya krafter det politiska landskapet i vad som många tror är framtiden även för andra länder. Babiš kallas ibland för Tjeckiens Trump och han lovar bland annat att prioritera tjeckiska medborgares intressen framför stödet till Ukraina.

Andrej Babiš kallas ib­land för Tjeckiens Trump av sina mot­ståndare. Han ger ett obildat intryck, ut­trycker sig vulgärt och uppträder buffligt. Hans kärnbud­skap om att prioritera Tjeckien och tjeckerna går dock hem, och hans parti ANO (”Ja”) tog hem hela 34,5 procent av rösterna.

Nationalistiska Frihet och direkt demokrati (SPD) backade över 2 pro­centenheter till 7,8 procent. Enligt partiledaren, halvjapanen Tomio Okamura, var det ANO som lockade över cirka 4 procent av väljarna som annars sympatiserade med SPD:s po­litik.

Tomio Okamura är partiledare för SPD, det tjeckiska nationalistpartiet. Foto: Aktron/Wikipedia

 

Tillsammans med partiet Bilister­na åt sig själva, som fick 7,7 procent, räcker det för att bilda en majoritets­regering med 8 mandats övervikt. Bilisterna är en proteströrelse som först hette Folkomröstning om EU och senare Partiet för ett oberoende Tjeckien. Namnet Bilisterna antogs år 2022 på grund av valet till Prags fullmäktige, där man protesterade mot ”cykelfanatikerna” och ville ha en bilvänligare stad – men även gra­tis tunnelbana. I årets val var deras program byggt på billigare energi och mot ”grön extremism”.

Höger-vänster förpassat till historien

Tjeckien utgör ett av de främsta ex­emplen på ett land som helt lämnat den numera föråldrade höger-vän­ster-skalan som delar upp politiken på konservativa och socialister. Det enda traditionella partiet kan sägas vara SPOLU (”Tillsammans”) – en koalition bestående av tre gamla hö­gerpartier: konservativliberaler som haft regeringsmakten i långa perio­der sedan 1992, kristdemokrater och EU-vänliga liberaler som krympt från 17 procent för 15 år sedan till 5 procent innan koalitionsbildningen. SPOLU har hittills haft regerings­makten, men får nu bara 23 procent av rösterna.

Några socialdemokrater eller kommunister finns inte i tjeckisk politik längre, även om några politi­ker från dessa rörelser nu återfinns i ANO. I stället är det Piraterna som seglat upp och fått 9,0 procent. Slut­ligen finns partiet Borgmästare och oberoende, som fick 11,2 procent. De oberoende kommer ofta från de gamla konservativa partierna och man är i praktiken ett stödparti till SPOLU. Något annat parti klarade sig inte över den 5-procentspärr som finns i landet.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
oktober 15, 2025

