Ett år sedan första coronafallet i Sverige

Publicerad: 17 januari, 2021, 00:30

En koalition av hälsovårds- och teknikorganisationer, bland andra Microsoft, mjukvarubolaget Oracle och sjukhuset Mayokliniken, arbetar med att utveckla ett digitalt Covid-19-vaccinationspass för att göra det möjligt för företag, flygbolag och länder att kontrollera om människor har tagit vaccinet.

Projektet går under namnet Vaccination Credential Initiative och motiveras med att det är sannolikt att vissa länder kommer att kräva vaccinationsintyg för att kunna resa in i landet i framtiden.

I dagsläget finns en internationell standard för digitala dokument via The Commons Project som visar om en person testat negativt för Covid-19. Tekniken används av tre stora flygbolag och är utvecklad i samarbete med The Rockefeller Foundation. Det nya vaccinationspasset är en vidareutveckling av befintlig teknik.

”Målet med Vaccination Credential Initiative är att ge individer digital tillgång till sina vaccinationsregister så att de kan använda verktyg som CommonPass för att säkert återvända till resor, arbete, skola och vardag, samtidigt som deras privata information skyddas”, säger Paul Meyer, verkställande direktör för The Commons Project till Financial Times den 14 januari.

Källa: The Hill