Machado har i över två decennier varit en central aktör i oppositionen mot Venezuelas ledare Hugo Chá­vez och senare Nicolás Maduro. År 2002 stödde hon öp­pet kuppförsöket mot Chávez genom att underteckna det så kallade Carmona-dekretet, som upplöste Venezuelas konstitution och avskaffade demokratiska institutioner. USA erkände kuppregimen inom timmar.

Samtidigt finansierades Machados organisation Sú­mate av National Endowment for Democracy, NED, en organisation som finansieras av USA:s kongress och som återkommande använts för att stödja politiska projekt i linje med amerikansk utrikespolitik. NED:s egen ledning har öppet beskrivit organisationen som ett civilt alterna­tiv till sådant som tidigare bedrevs mer öppet av ameri­kanska underrättelsetjänster. Det innebär att Machados politiska arbete tidigt och direkt understöddes av USA.

Denna linje har hon aldrig övergett. Machado har samarbetat med USA-finansierade tankesmedjor och företag med tydliga intressen i Venezuelas naturresur­ser, däribland ExxonMobil och Chevron. Hon har lovat att privatisera Venezuelas oljetillgångar, vilket skulle öppna världens största kända oljereserver för utländsk kontroll. Det är svårt att beskriva detta som en politik för självbestämmande eller fred.

Hennes strategi har också bidragit till våld och desta­bilisering. Under protesterna 2014, som hon var med och drev på, dödades minst 43 personer. Samma år läckte en inspelning där Machado diskuterade behovet av destabi­lisering och nya kuppförsök. Hon är dessutom en av de tydligaste förespråkarna för USA:s ekonomiska sanktio­ner mot Venezuela, åtgärder som enligt flera oberoende rapporter bidragit till massfattigdom, kollapsande sjuk­vård och tusentals civila dödsfall.

I detta sammanhang måste även den folkrättsvidriga kidnappningen av Venezuelas president uppmärksam­mas. USA har genom en militär operation frihetsberövat och fört bort en sittande statschef från hans residens i Venezuela och tagit honom till amerikanskt territorium. Detta skedde utan mandat från FN:s säkerhetsråd och utan samtycke från Venezuelas statsmakter.

Att en stat med militär makt griper och bortför en an­nan stats sittande president är ett grovt brott mot inter­nationell rätt och FN-stadgans grundprinciper om staters suveränitet och icke-ingripande. Ändå har denna hand­ling i stort sett normaliserats i västlig politisk diskurs. Samtidigt tilldelas en politisk aktör som konsekvent le­gitimerat regimskifte och utländsk intervention ett pris som påstås belöna fred.