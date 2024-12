Ett stort tack!

Magasinformatet möjliggör en mycket högre fotokvalitet, och även om vissa nyhetshändelser bara är fångade med skakig mobil så har generellt tidningen fått ett rejält lyft. Papperet åldras inte heller som det kortvariga tabloidpapperet, vilket gör att man kan lägga Nya Tider i sitt arkiv för att kunna gå tillbaka till analyser, förklaringar och detalje­rade sammanställningar i efterhand, allt eftersom nyheterna så sakta sipprar ut även till systemmedia. Detta är något som efterfrågats un­der en längre tid.

Nya Tider finns till för Er, kära läsare. Vi är tacksamma för den återkoppling och de reaktioner som vi fått på det nya formatet – många positiva och även några negativa – varav vi också publicerat många på insändarsidan. Vi har finjusterat teckenstorlek, bakgrundsfärg och an­dra detaljer enligt Era önskemål, och vi har valt att behålla det lite tjockare omslaget som ger stadga åt magasi­net, även om en läsare anser att den ”gör hål i golvet” när den ramlar in genom brevinkastet. De positiva re­aktionerna på papperskvaliteten har helt enkelt varit överväldigande.

Vi tar också mycket seriöst på syn­punkter på innehåll, både avseende ämnen vi täcker och hur vi beskriver dem. Man kan förstås aldrig hålla med om allt som skrivs och ha in­tresse för alla frågor. Det behövs inte heller, vi försöker ha ett brett utbud just för att alla ska kunna hitta vad just de vill veta mer om och hålla sig ajour med. Skriv därför gärna till oss, gärna offentligt också till insändarsidan så att andra kan svara och tycka till, hur just Du skulle vilja ut­forma Nya Tider.

Utan Er, våra prenumeranter, skulle Nya Tider inte kunna existera. Ni ska därför ha ett enormt tack för Ert stöd som möjliggör utgivningen. Speciellt nu, när presstödet fasas ut, är detta stöd viktigare än någonsin. Passa därför på att sprida Nya Tider, visa magasinet för era vänner och släktingar och berätta om vad just Ni uppskattar mest. Eller varför inte bjuda någon på en prenumeration? Visa makthavarna att de inte kan tys­ta Nya Tider bara genom att ta bort presstödet och ösa pengarna över Bonnier och statens egna medier.