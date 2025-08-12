EU förlorare i nytt handelsavtal med USA

Den 27 juli möttes USA:s och EU:s förhandlingsdelega­tioner för att avsluta för­handlingarna om ett nytt handelsavtal mellan de båda ekono­miska stormakterna. EU:s ambition var att undvika de höga importtullar som USA ensidigt aviserat, medan amerikanerna var ute efter att skapa ”rättvisa” förutsättningar för han­deln mellan parterna. Mötet genom­fördes på Trumps golfklubb i Turn­berry, Skottland.

Inför mötesförhandlingarna, som markerade slutet på en flera måna­der lång förhandlingsprocess, hölls en presskonferens där man redo­visade sina officiella positioner för media. Donald Trump sade att han respekterade Ursula von der Leyen, för att hon ”gjort ett bra jobb, inte för oss [USA, reds. anm.] utan för dem. Han förklarade också att USA:s mål var att komma fram till en lösning på den stora obalans, till fördel för EU, som han menar har rått i handeln mellan de båda ekonomiska stor­makterna under flera decennier.

Ursula von der Leyen kontrade i sitt inledningstal till Donald Trump med att konstatera att han är ”känd som en tuff förhandlare och dealma­ker” och att avtalet, om man kommer i mål, blir det största handelsavtalet i världen någonsin.

Donald Trump poängterade att man nu har tecknat nya handelsavtal med ett stort antal länder och att ännu flera står på tur. Förhand­lingarna med EU-delegationen var en viktig fråga för USA, fortsatte han, och sade sig ha stora förhoppningar om att man skulle komma till en lös­ning på de skillnader i tulltariffer för handeln mellan USA och EU som rått i många år.

Efter det att mötet avslutats hölls ytterligare en pressträff där Ursula von der Leyen stolt konstaterade: ”Vi har ett avtal”. Det skulle dock visa sig att det var ett avtal som blir svår­smält för många på den europeiska sidan av Atlanten.

EU förlorar mot USA

I USA har handelsavtalet, som ännu inte har ratificerats, presenterats som en stor framgång för Trumpadministrationen. Siffrorna i de offentliggjorda delarna av över­enskommelsen pekar onekligen i den riktningen. EU garanterar, å medlemsländernas vägnar, att man skall köpa energi, det vill säga olja, flytande naturgas (LNG) och kärn­kraftsbränsle för 750 miljarder dol­lar från USA under de närmaste tre åren. Dessutom skall EU, det vill säga medlemsstaterna och privata företag i EU-länderna, investera 600 miljar­der dollar mer i USA än vad som re­dan görs, under samma period. Båda dessa delar innebär minst en dubble­ring av nuvarande aktivitet på mot­svarande områden, som enligt till­gängliga uppgifter ligger på cirka 100 respektive 75 miljarder dollar per år.

Det handlar alltså om högst vä­sentliga belopp, som inte är kopp­lade till några krav på motsvarande amerikanska köp eller investeringar i EU-länderna. Båda beloppen relate­rar till aktiviteter som ligger utanför den ordinarie handeln mellan USA och EU.

Dessutom kommer de generella tullsatserna på 15 procent för mer­parten av EU-baserade företags ex­port till USA att ”kontras” med 0 pro­cent i tull för EU:s import av varor från USA. Även här förlorar alltså EU och EU-länderna på överenskom­melsens villkor.

Avtalet är alltså ännu inte påskri­vet och fortfarande har många detal­jer om det inte offentliggjorts, men det går inte att ta miste på hur nöjda USA:s förhandlare, och inte minst president Trump själv, var efter det att överenskommelsen presenterats vid presskonferensen den 27 juli. Några av de officiella kommentarer som gjorts på den amerikanska re­geringens webbplats kan vara av in­tresse att notera.

Först och främst menar den ameri­kanska administrationen att avtalet innebär att USA ”skriver global his­toria” genom det nya handelsavtalet med EU, som innebär en ”fundamen­tal ombalansering av det ekonomis­ka förhållandet mellan världens två största ekonomier”. Donald Trump har varit mycket tydlig med att han anser att USA har varit den förför­delade parten i handelsrelationerna med de flesta av sina handelspartner världen över. Han har också varit noga med att påpeka att nya tullavtal bör bygga på reciprocitet, det vill säga en likabehandlingsprincip.

Att pendeln nu svänger till USA:s fördel gentemot EU kan möjligen ses som att USA vill ta igen förlorad mark, men det bör i så fall också innebära att man i avtalet kommer överens om en successiv omviktning av tulltarifferna så att skillnaderna arbetas bort över tid. Någon sådan princip har inte kommunicerats i de uttalande som gjorts hittills. I stället konstaterar man att avtalet ”kom­mer att ge amerikanerna oöverträffat marknadstillträde till Europe­iska unionen”, genom det ovanliga taget att man skapar frihandel i ena riktningen men inte i den andra.

Samtidigt säger man: ”Förenta sta­terna och Europeiska unionen har träffat ett Samarbetsavtal om ömsesidig, rättvis och balanserad han­del”. Ur USA:s synvinkel betraktar man EU:s mervärdesskatt (VAT eller moms) som en handelsskatt som ock­så belastar importerade varor med mellan 20 och 25 procent. I USA finns inte denna skatt på federal nivå. Däremot har alla delstater i USA, utom fyra, en lokal handelsskatt (Sales tax), som maximalt uppgår till cirka 11,5 procent men vanligtvis betyd­ligt mindre. Om man tar hänsyn till dessa förhållanden blir de överens­komna tulltarifferna inte lika påtag­ligt orättvisa till EU-ländernas nack­del. EU menar dock att momsen inte drabbar importen ensidigt, eftersom den belastar all handel mot slutkon­sument, även från tillverkare i EU.