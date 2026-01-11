EU ger grönt ljus åt Mercosur – utan Frankrike

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnade ett ”historiskt avtal” med Latinamerika, som hon ”knappt kan vänta på” att införa.

Enligt den argentinska regeringen är undertecknandet planerat till den 17 januari i Paraguay.

Detta avtal mellan EU, Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay skulle skapa ett av världens största frihandelsområden, med mer än 700 miljoner konsumenter.

Dess ratificering beror fortfarande på en omröstning i Europaparlamentet, troligen i februari eller mars. Valet kan bli jämnt, då jordbruksprotesterna växer.

På fredagen ägde demonstrationer rum i Polen och Italien och mobiliseringen fortsatte i Frankrike.

Omkring femtio traktorer med franska och tyska bönder blockerade Pont de l’Europe som förband Strasbourg med Kehl, på andra sidan Rhen.

Två motorvägar vid den fransk-belgiska gränsen blockerades också, liksom en oljedepå i norra Frankrike.

Bönder och deras traktorer var också i Paris för att protestera mot Mercosur, gödselpriserna och regeringens hantering av epidemin av nodulär dermatos (LSD, Lumpy Skin Disease eller knölig hudsjuka på svenska) hos boskap.

I Bryssel på fredagen gav en majoritet av de europeiska staterna sitt godkännande till detta avtal med Mercosur, tack vare Italiens avgörande stöd.

Italiens regeringschef, Giorgia Meloni, kallar det en ”balans” mellan fördelarna för producenterna och de ”garantier” som ges till bönderna.

I Tyskland välkomnade förbundskansler Friedrich Merz beslutet som en ”stark signal” som underlättar för bilindustrin, som är hårt pressad av amerikanska tullar och kinesisk konkurrens.

Ungern, Polen, Irland, Österrike och Frankrike motsatte sig detta ”föråldrade” avtal, som förhandlats fram sedan 1999. Man avser att fortsätta kampen i Europaparlamentet och är orolig över en möjlig tillämpning av fördraget innan det ratificeras i Strasbourg.

150 av 720 ledamöter har också krävt rättsliga åtgärder för att försöka upphäva avtalet.