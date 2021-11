🟠 UTRIKES Mitt under en julparad under söndagseftermiddagen i staden Waukesha i Wisconsin, USA, körde en röd SUV i hög hastighet in i dansande barn och plöjde genom folkhavet med fem döda och ett 40-tal skadade som följd. En 39-årig rapartist och BLM-aktivist, Darrell Brooks Jr, är gripen som misstänkt för den brutala attacken och nu spekulerar polis om den kommer som en följd av att Kyle Rittenhouse friades av en enig jury efter att ha försvarat sig själv mot en mobb av vänsterextrema BLM-aktivister i den närliggande staden Kenosha.