Druzjba-oljeledningen i närheten av Lviv. Foto: Wikipedia/Водник

EU godkänner mega-lånet på en biljon kronor till Ukraina

  • , 19:22
UTRIKES
Efter månader av politiska turer kring en skadad oljeledning som leder rysk olja till Ungern och Slovakien kommer nu beskedet att den ryska oljan åter kommer säljas – och som följd släpper Ungern sitt veto mot ett gigantiskt EU-lån till Ukraina på runt en biljon kronor.

Under en längre tid har Ungerns avgående premiärminister Viktor Orbán blockerat försöken från EU att genomföra ett massivt lån på runt en biljon kronor till Ukraina tänkt att stärka deras militär.

Ungerns veto mot lånet hade tidigare lagts på grund av uteblivna oljeleveranser via den skadade Druzjba-oljeledningen, som leder rysk olja genom Ukraina till ungerska och slovakiska konsumenter. Reparationerna av ledningen har tagit ovanligt lång tid. Efter det ungerska valet 13 april, där Orbán förlorade makten, visade det sig dock att det gick att laga ledningen – när den politiska viljan från ukrainskt håll finns där.

Den 21 april meddelade Ukrainas president Zelenskyj att oljeledningen har reparerats och att oljeleveranserna kommer inledas så fort den är trycksatt igen.

EU passade då på att dagen efter rösta igenom ett preliminärt beslut för att godkänna det förslag som man tidigare presenterat där majoriteten av pengarna i jättelånet som EU kommer låna är tänkta att gå till europeiska vapentillverkare för produktion till Ukraina. Lånet kommer utan tvekan att stärka den ukrainska försvarsmakten avsevärt – men EU-staternas invånare får betala notan.

Rysk olja flödar igen till två EU-länder

EU-länderna Slovakien och Ungern har till skillnad från andra EU-länder fått undantag från unionens importstopp för rysk olja. Efter en påstådd rysk attack i januari mot Druzjba-oljeledningen har oljan dock inte kunnat levereras, vilket Ungern har angett som anledning för att sätta stopp för lånet.

Skadorna på ledningen har tagit mycket lång tid att reparera, till följd av politiska beslut i Ukraina för att sätta press på Ungern. Nu när Viktor Orbán och hans parti Fidesz förlorat det ungerska valet till utmanaren Péter Magyar och hans parti Tisza, väntas Ungern bli avsevärt mer EU-vänligt och liberalt. Plötsligt gick det snabbt att reparera oljeledningen och säkra leveranserna. Det som tagit månader blev snabbt löst på lite mer än en vecka.

Enligt Denisa Saková, Slovakiens näringsminister, har ukrainska statliga Ukrtransnafta meddelat att trycksättning och fyllning av oljeledningen har inletts och att leveranserna till Slovakien väntas ske redan under torsdagsmorgonen, skriver hon på Facebook.

Megalånet bekostas av EU:s invånare

EU har under en längre tid försökt få igenom planen att beslagta 210 miljarder euro av ryska centralbankspengar som deponerats i europeiska banker, varav 180 miljarder euro i den belgiska avvecklingsbanken Euroclear. Försöken har dock misslyckats (se NyT nr. 24/2025) eftersom bedömningen är att det finns en stor risk att länder som Belgien skulle bli återbetalningsskyldiga till Ryssland.

Sverige som redan har bidragit med omfattande militärt stöd kommer att få betala vår del av EU-lånet till Ukraina. Foto: Försvarsmakten

 

I stället kommer nu ett stort lån på 90 miljarder euro med EU-budgeten som säkerhet genomföras. Det slutliga förslaget från kommissionen presenterades av Ursula von der Leyen den 14 januari och i det framgår att lånet, som bekostas av EU:s skattebetalare ska vara räntefritt och utan återbetalningskrav. Försiktiga beräkningar visar att kapitalkostnaderna, inklusive amorteringar, för det aktuella lånet kommer att kosta åtminstone 25–35 miljarder kronor per år, vilket kommer drabba EU:s skattebetalare under minst 30 år framöver.

Huvuddelen av lånet kommer att gå till vapeninköp och då i första hand från EU-baserade vapentillverkare. Enligt förslaget ska cirka 67 procent av bidraget användas för att köpa krigsmateriel till Ukraina. Resterande del ska kunna användas av Ukraina för allmänt budgetstöd under 2026 och 2027.

  • , 19:22

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

april 22, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
