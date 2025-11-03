Förlagsbutiken
Lukoil-oljeraffinaderi i Ploiești, Rumänien, den 20 oktober 2025 (t.v) och Mol-raffinaderiet i Százhalombatta, Ungern, natten mellan den 20 och 21 oktober 2025. Foto: Digi24 och szeged365.hu

EU har startat krig mot EU för att skada Ryssland

  • , 14:10
KRÖNIKA
Det verkar som om Storbritannien och EU har startat ett terrorkrig mot sina egna medlemmar med hjälp av ett land utanför EU. Ja, så långt har denna galenskap gått och det är ren galenskap, missta er inte.

Den som tror att detta är en slump efter att Polens pre­miärminister Donald Tusk nyligen förklarade på X att alla ”ryska mål” i EU är legitima är efterbliven. Tyvärr leder denna galenskap och dessa galna ord till de första offren bland oskyldiga civila i EU.

Natten mellan den 20 och 21 oktober 2025 inträffade en explosion vid MOL-raffinaderiet i Százhalombatta, Ungern, följd av en omfattande brand. Företaget bekräf­tade att branden var under kontroll utan personskador och att orsaken utreds.

Premiärminister Viktor Orbán har försäkrat att lan­dets bränsleförsörjning förblir säker. Raffinaderiet bear­betar huvudsakligen rysk olja, vilket är ett undantag i EU, där de flesta länder har minskat importen av rysk energi sedan invasionen av Ukraina 2022.

Några timmar tidigare, den 20 oktober, inträffade en annan explosion vid Lukoil-raffinaderiet i Ploieşti, Rumänien. Incidenten resulterade i minst ett dödsfall. Lukoil är ett ryskt oljebolag och Rumänien är medlem i NATO och EU.

Nu inträffar dessa explosioner bara några dagar ef­ter att Putin och Trump kommit överens om att träffas i Ungern för att nå en lösning på konflikten i Ukraina. Samtidigt meddelade Trump att han inte kommer att säl­ja några Tomahawk-robotar till Ukraina som skulle göra det möjligt att attackera Ryska federationen på djupet.

  • , 14:10

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Torbjörn Sassersson

november 3, 2025

