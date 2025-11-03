Den som tror att detta är en slump efter att Polens pre­miärminister Donald Tusk nyligen förklarade på X att alla ”ryska mål” i EU är legitima är efterbliven. Tyvärr leder denna galenskap och dessa galna ord till de första offren bland oskyldiga civila i EU.

Natten mellan den 20 och 21 oktober 2025 inträffade en explosion vid MOL-raffinaderiet i Százhalombatta, Ungern, följd av en omfattande brand. Företaget bekräf­tade att branden var under kontroll utan personskador och att orsaken utreds.

Premiärminister Viktor Orbán har försäkrat att lan­dets bränsleförsörjning förblir säker. Raffinaderiet bear­betar huvudsakligen rysk olja, vilket är ett undantag i EU, där de flesta länder har minskat importen av rysk energi sedan invasionen av Ukraina 2022.

Några timmar tidigare, den 20 oktober, inträffade en annan explosion vid Lukoil-raffinaderiet i Ploieşti, Rumänien. Incidenten resulterade i minst ett dödsfall. Lukoil är ett ryskt oljebolag och Rumänien är medlem i NATO och EU.

Nu inträffar dessa explosioner bara några dagar ef­ter att Putin och Trump kommit överens om att träffas i Ungern för att nå en lösning på konflikten i Ukraina. Samtidigt meddelade Trump att han inte kommer att säl­ja några Tomahawk-robotar till Ukraina som skulle göra det möjligt att attackera Ryska federationen på djupet.