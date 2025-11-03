Den som tror att detta är en slump efter att Polens premiärminister Donald Tusk nyligen förklarade på X att alla ”ryska mål” i EU är legitima är efterbliven. Tyvärr leder denna galenskap och dessa galna ord till de första offren bland oskyldiga civila i EU.
Natten mellan den 20 och 21 oktober 2025 inträffade en explosion vid MOL-raffinaderiet i Százhalombatta, Ungern, följd av en omfattande brand. Företaget bekräftade att branden var under kontroll utan personskador och att orsaken utreds.
Premiärminister Viktor Orbán har försäkrat att landets bränsleförsörjning förblir säker. Raffinaderiet bearbetar huvudsakligen rysk olja, vilket är ett undantag i EU, där de flesta länder har minskat importen av rysk energi sedan invasionen av Ukraina 2022.
Några timmar tidigare, den 20 oktober, inträffade en annan explosion vid Lukoil-raffinaderiet i Ploieşti, Rumänien. Incidenten resulterade i minst ett dödsfall. Lukoil är ett ryskt oljebolag och Rumänien är medlem i NATO och EU.
Nu inträffar dessa explosioner bara några dagar efter att Putin och Trump kommit överens om att träffas i Ungern för att nå en lösning på konflikten i Ukraina. Samtidigt meddelade Trump att han inte kommer att sälja några Tomahawk-robotar till Ukraina som skulle göra det möjligt att attackera Ryska federationen på djupet.