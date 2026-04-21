EU hotar att dra in 700 miljoner euro i bistånd till Balkan

EU kritiserar bland annat kontroversiella lagar som antagits av det serbiska parlamentet, reformer som försenats i Bosnien och Hercegovina på grund av politiska strider och det politiska dödläget i Kosovo som har förhindrat reformer, något man hävdar innebära att stora delar av regionen halkar efter.

”Förra veckan skrev jag till myndigheterna att de måste intensifiera reformerna, annars kommer deras medborgare att lida”, sade Kos till Europaparlamentets utrikesutskott.

”Mer än 700 miljoner euro riskerar att gå permanent förlorade i hela regionen”, sade hon vidare, med hänvisning till det EU-bistånd som är planerat genom västra Balkans tillväxtplan.

För att motverka Kinas och Rysslands ekonomiska inflytande i regionen har EU lagt sex miljarder euro på bordet, i form av en tillväxtplan med målet att fördubbla regionens ekonomiska kapacitet. Men utbetalningarna är föremål för strikta villkor kopplade till genomförandet av reformerna.

Särskild vikt lades vid parternas samordning kring en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, domstolarnas oberoende och kampen mot korruption. Planen är också tidsbegränsad, med sista datum i slutet av juni 2026.

Fem länder – Albanien, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien – har fått den första delen av biståndet. Endast Bosnien har hittills inte fått något.

”Det handlar inte om att skapa ytterligare kriterier” för en anslutning, sade Kos, ”men om länder sviktar gällande grundläggande saker som demokrati och rättsstatens principer måste skyddsmekanismerna tillämpas.”

Kommissionären förklarade att EU är ”alltmer oroat över vad som händer i Serbien” och tillade att unionen utvärderade om landet fortfarande uppfyller villkoren för planen – varav 1,6 miljarder euro är avsedda för landet.

I februari varnade Kos för att EU:s stöd kunde vara i riskzonen efter att Serbien antagit lagar som uppfattades som ett hot mot rättsväsendets oberoende.

EU har upprepade gånger uttryckt oro över rättsstatsprincipen, pressfriheten och organiseringen av val, som ofta har präglats av våld de senaste åren och försöker nu alltså driva igenom de reformer som man anser vara nödvändiga med en blandning av piska och morot.