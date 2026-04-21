Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
I västra Balkan vill Albanien, Bosnien, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien gå med i EU. Kroatien gick med 2013. Bild: Wikipedia/Olahus

EU hotar att dra in 700 miljoner euro i bistånd till Balkan

  • , 22:00
UTRIKES
De länder på västra Balkan som är kandidater till EU-medlemskap riskerar att gå miste om 700 miljoner euro i bistånd om de inte genomför de reformer som krävs i utbyte, varnade EU:s utvidgningskommissionär Marta Kos måndagen den 20 april.

EU kritiserar bland annat kontroversiella lagar som antagits av det serbiska parlamentet, reformer som försenats i Bosnien och Hercegovina på grund av politiska strider och det politiska dödläget i Kosovo som har förhindrat reformer, något man hävdar innebära att stora delar av regionen halkar efter.

”Förra veckan skrev jag till myndigheterna att de måste intensifiera reformerna, annars kommer deras medborgare att lida”, sade Kos till Europaparlamentets utrikesutskott.

”Mer än 700 miljoner euro riskerar att gå permanent förlorade i hela regionen”, sade hon vidare, med hänvisning till det EU-bistånd som är planerat genom västra Balkans tillväxtplan.

För att motverka Kinas och Rysslands ekonomiska inflytande i regionen har EU lagt sex miljarder euro på bordet, i form av en tillväxtplan med målet att fördubbla regionens ekonomiska kapacitet. Men utbetalningarna är föremål för strikta villkor kopplade till genomförandet av reformerna.

Särskild vikt lades vid parternas samordning kring en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, domstolarnas oberoende och kampen mot korruption. Planen är också tidsbegränsad, med sista datum i slutet av juni 2026.

Fem länder – Albanien, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro och Serbien – har fått den första delen av biståndet. Endast Bosnien har hittills inte fått något.

”Det handlar inte om att skapa ytterligare kriterier” för en anslutning, sade Kos, ”men om länder sviktar gällande grundläggande saker som demokrati och rättsstatens principer måste skyddsmekanismerna tillämpas.”

Kommissionären förklarade att EU är ”alltmer oroat över vad som händer i Serbien” och tillade att unionen utvärderade om landet fortfarande uppfyller villkoren för planen – varav 1,6 miljarder euro är avsedda för landet.

I februari varnade Kos för att EU:s stöd kunde vara i riskzonen efter att Serbien antagit lagar som uppfattades som ett hot mot rättsväsendets oberoende.

EU har upprepade gånger uttryckt oro över rättsstatsprincipen, pressfriheten och organiseringen av val, som ofta har präglats av våld de senaste åren och försöker nu alltså driva igenom de reformer som man anser vara nödvändiga med en blandning av piska och morot.

Dela artikeln
  • , 22:00

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

april 21, 2026

Relaterat

Därför svängde SD i frågan om EU:s utvidgning

Därför svängde SD i frågan om EU:s utvidgning

av Peter Frisk
maj 25, 2023

🟠 Sverigedemokraterna har inte bara ändrat syn på EU, från att vara emot till att vara för. De har även bytt åsikt i frågan om unionens utvidgning. I valplattformen till senaste EU-valet 2019 varnade man för den "tilltänkta utvidgningen mot Balkan" och krävde att inget bistånd skulle användas för att hjälpa länderna att bli medlemmar. Nu tänker partiet själv använda biståndspengar för att hjälpa länderna att bli EU-medlemmar.

Läs även:

Epstein kapade Bitcoin för finanselitens räkning

Epstein kapade Bitcoin för finanselitens räkning

av Erik Jonsson
april 15, 2026

🟠 UTRIKES Nya uppgifter ur Epsteinfilerna visar att Jeffrey Epstein var en nyckelspelare när Bitcoin förlorade sin ursprungliga funktion som ett anonymt betalmedel utanför statens kontroll. Omprogrammering och skräddarsydda lagar förvandlade Bitcoin till en kontrollerad och övervakad investeringsmekanism för finanseliten.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Tingsrättens dom: Brottsligt att beskriva muslimer som ”en fara för Sverige”
Tobias Hübinette åtalas för olaga hot och ofredande

Free West Media

Forever War for Israel
The Erasure of White European Heritage in South Africa
Iran Now Has a Reason To Go Nuclear

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.