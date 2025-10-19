EU inför digital gränskontroll – stämpel i passet ersätts med ansiktsigenkänning

Den 12 oktober började EU:s nya in- och utrese­system (Entry/Exit Sys­tem, EES) att användas vid Schengenområdets gränser. Systemet används för med­borgare i länder utanför Schengen som saknar rätt till fri rörlighet eller någon form av uppehållstillstånd.

Tidigare användes passtämplar för tredjelandsmedborgare som vis­tas i Schengenområdet tillfälligt – maximalt 90 dagar under en 180-da­garsperiod. Först när dessa personer lämnade området kunde man kontrollera om tidsgränsen överskridits.

EES ersätter nu passtämplarna med ett ansiktsfoto och vid inresan även fingeravtryck, som tillsammans med informationen i passet lagras som en post i en personakt i en central databas kallad Biometric Match­ing Service.

I databasen kommer man att kunna se när en viss person har anlänt till eller lämnat Schengenområdet. Alla in- och utresor, var dessa skett och även huruvida man blivit nekad inträde kommer också att lagras i personakten. Uppgifterna sparas normalt i tre år, men upp till fem år om någon misstänks ha stannat läng­re än tillåtet.

I Sverige skriver Polismyndighe­ten om EES:

”Entry Exit System ska göra det enklare att identifiera resenärer som försöker resa in eller ut från Schengenområdet under felaktig identitet eller med förfalskat pass samt personer som har vistats inom Schengenområdet längre än tillåten tid. Systemet kommer även att bidra till arbetet med att förebygga, upp­täcka och utreda terroristbrott samt annan allvarlig brottslighet.”