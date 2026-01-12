Förlagsbutiken
Traktorer spärrar motorvägen A1 mellan Lille och Paris. Stillbild X

EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

  • , 22:07
UTRIKES
Franska lantbrukare, som framför allt protesterar mot handelsavtalet mellan EU och Mercosur, blockerade på måndagen den 12 januari ett oljelager i staden La Rochelle i västra delarna av landet och spannmålssilos i Bayonne, i sydväst, detta efter en vägspärr som sattes upp i helgen i Le Havres hamn, i nordväst, meddelade de franska jordbruksfacken.

Jordbrukarnas protester tilltog i intensitet under helgen i protest mot det kommande undertecknandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och de sydamerikanska länderna Mercosur, särskilt på motorvägen A1 söder om staden Lille nära den belgiska gränsen. Det följdes upp under måndagen med två blockader vid hamnplatser i landets sydvästra delar.

Bönder i Le Havre inspekterar utländska lastbilar. Foto: X

 

En halmbalsbarriär har upprättats framför oljeanläggningarna i industrihamnen La Pallice, nära La Rochelle, på uppmaning av den lokala avdelningen av fackföreningen Coordination rurale.

Andra demonstranter meddelade under måndagsmorgonen att de blockerar spannmålsanläggningen Maïsica i Bayonnes hamn trots ett demonstrationsförbud. ”Ungefär trettio traktorer blockerar infarterna. Demonstranter anländer fortfarande till platsen”, skrev jordbruksfacket Modef i ett uttalande.

Inte långt därifrån, vid motorvägen A63 nära Bayonne, hävde de hundratals bönder som sedan fredagen etablerat en vägspärr på denna trafikartär mellan Frankrike och Spanien sin blockad under natten, efter förhandlingar med prefekten.

Förutom i Frankrike ägde demonstrationer rum i Italien, Polen och Irland för att protestera mot undertecknandet av avtalet mellan EU och Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), vilket skulle skapa ett av världens största frihandelsområden med mer än 700 miljoner konsumenter.

I norra Frankrike uppgav Coordination rurale på söndagskvällen att man tänkte upprätthålla den filtreringsbarriär som flera dussin bönder har installerat på motorvägen A1 i riktning mot-Paris ”åtminstone till onsdag”. Företaget Sanef som har koncessionen för betalmotorvägen kallar den för ”Frankrikes mest trafikerade väg”.

Denna omfattande mobilisering bland jordbrukarna, som inleddes förra månaden i protest mot regeringens hantering av sjukdomen nodulär dermatos (LSD, Lumpy Skin Disease eller knölig hudsjuka på svenska), har förstärkts av EU:s godkännande av avtalet med Mercosur i fredags, och som ska undertecknas kommande lördag i Paraguay.

Enligt dess kritiker kommer detta avtal att skada det europeiska jordbruket med produkter importerade från Latinamerika som är billigare och inte nödvändigtvis uppfyller europeiska standarder, på grund av brist på tillräckliga kontroller.

  • , 22:07

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

januari 12, 2026

Relaterat

Läs även:

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

Franska bönder demonstrerar i Paris igen

av Filip Johansson
januari 8, 2026

🟠 UTRIKES Bönder anlände till Paris på torsdagen den 8 januari med sina traktorer på väg mot Eiffeltornet och Triumfbågen för att protestera mot det förestående undertecknandet av ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och de latinamerikanska länderna inom Mercosur.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

