EU-Mercosur-avtalet fortsätter att provocera lantbrukare

Jordbrukarnas protester tilltog i intensitet under helgen i protest mot det kommande undertecknandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och de sydamerikanska länderna Mercosur, särskilt på motorvägen A1 söder om staden Lille nära den belgiska gränsen. Det följdes upp under måndagen med två blockader vid hamnplatser i landets sydvästra delar.

En halmbalsbarriär har upprättats framför oljeanläggningarna i industrihamnen La Pallice, nära La Rochelle, på uppmaning av den lokala avdelningen av fackföreningen Coordination rurale.

Andra demonstranter meddelade under måndagsmorgonen att de blockerar spannmålsanläggningen Maïsica i Bayonnes hamn trots ett demonstrationsförbud. ”Ungefär trettio traktorer blockerar infarterna. Demonstranter anländer fortfarande till platsen”, skrev jordbruksfacket Modef i ett uttalande.

Inte långt därifrån, vid motorvägen A63 nära Bayonne, hävde de hundratals bönder som sedan fredagen etablerat en vägspärr på denna trafikartär mellan Frankrike och Spanien sin blockad under natten, efter förhandlingar med prefekten.

Förutom i Frankrike ägde demonstrationer rum i Italien, Polen och Irland för att protestera mot undertecknandet av avtalet mellan EU och Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), vilket skulle skapa ett av världens största frihandelsområden med mer än 700 miljoner konsumenter.

I norra Frankrike uppgav Coordination rurale på söndagskvällen att man tänkte upprätthålla den filtreringsbarriär som flera dussin bönder har installerat på motorvägen A1 i riktning mot-Paris ”åtminstone till onsdag”. Företaget Sanef som har koncessionen för betalmotorvägen kallar den för ”Frankrikes mest trafikerade väg”.

🔥🚜 UNE ARMÉE DE TRACTEURS SUR L’A1 ! Les médias ne vous le montrent pas mais ce soir c’est un point stratégique qui est entièrement bloqué : l’autoroute A1 qui relie Lille à Paris. Beaucoup de soutiens citoyens sont également sur place ! pic.twitter.com/JAXWIH9VxS — Résistance Paysanne (@ResistPaysans) January 11, 2026

Denna omfattande mobilisering bland jordbrukarna, som inleddes förra månaden i protest mot regeringens hantering av sjukdomen nodulär dermatos (LSD, Lumpy Skin Disease eller knölig hudsjuka på svenska), har förstärkts av EU:s godkännande av avtalet med Mercosur i fredags, och som ska undertecknas kommande lördag i Paraguay.

Enligt dess kritiker kommer detta avtal att skada det europeiska jordbruket med produkter importerade från Latinamerika som är billigare och inte nödvändigtvis uppfyller europeiska standarder, på grund av brist på tillräckliga kontroller.