EU-motståndet ökar – 150 000 svenskar har svängt

Undersökningen utkommer en gång på våren och en gång på hösten, och omkring 5 000 personer tillfrågas: ”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?”

Svenskarnas inställning till EU i maj 2020 ser ut som följer (siffrorna i parentes avser skillnaden mot samma tidpunkt för ett år sedan)

• 57,2 procent är för (– 1,7)

• 16,8 procent är emot (+ 2,6)

• 26,0 procent svarar vet ej (– 0,9)

Svenskarna har traditionellt varit mycket EU-kritiska. SCB:s statistik sträcker sig från 2020 tillbaka till 1996, året efter EU-inträdet, och under större delen av den perioden har bara en minoritet av svenskarna varit uttalade anhängare av EU. Det var först under förra finanskrisen, 2008, som en majoritet uttalade sitt stöd. Efter 2011 sjönk EU-stödet igen till under 50 procent. Först 2017 blev en majoritet av svenskarna EU-anhängare igen. Det högsta stödet uppnåddes för ett år sedan under dåvarande Brexit-kaos, under EU-valet 2019, med 58,9 procent av svenskarna som EU-anhängare.