Pavel Durov, Telegrams grundare. Foto: Techeconomy

EU ser ett problem i att folk utbyter tankar – även privat

KRÖNIKA
Europeiska unionen försöker rättfärdiga sin satsning på mer övervakning (Chat Control) och censur (DSA) via kontrollerade organisationer och medier. AI Forensics, en Soros-finansierad uppdragstagare åt EU-kommissionen, hävdar att Telegram är ett problem eftersom människor kan diskutera innehåll från andra sociala medier i privata Telegram-grupper.

Det här galna synsättet från denna ”icke-statliga” organisa­tion sprids av globalistiska me­dier (El País, Der Spiegel, Wired) och AFP (Frankrikes ”ITAR-TASS”), vilket sedan kopieras rakt av i den ”fria” franska pressen (Le Parisien, 20 Minu­tes, Ouest-France, Le Figaro).

Jag tvivlar på att någon fortfa­rande tar dessa organisationer på allvar – de flesta av dem för­lorade människors förtroende under covidperioden. Men det är viktigt att påtala alla sådana försök till opinionspåverkan, eftersom de används för att ta ifrån oss det som återstår av våra friheter.

Pavel Durov, grundare av internettjänsten Telegram i ett inlägg den 9 april 2026.

Pavel Durov

maj 4, 2026

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

av Sophie Kielbowska
april 25, 2026

🟠 KRÖNIKA Redan dagen efter det ungerska valet den 12 april kom varierande reaktioner och kommentarer i olika mediala sammanhang. Ingen kommentator var dock så tydlig och så fylld av svavelos, tjära och fjädrar som den tyske gruppledaren för kristdemokraterna i Europeiska parlamentet, Manfred Weber, CSU. Bokstavligt talat dagar efter valet där rätt person och rätt parti vann fattades viktiga beslut: Ukraina fick sitt lån på 90 miljarder euro, pipelinen Druzjba (ryska för ”vänskap”) började fungera och Europeiska unionens domstol med säte i Luxembourg (Cour de Justice de l’Union Européenne) förklarade att Ungerns tidigare ”LGBTQ-lag” bröt mot Europeiska unionens juridiska system.

Om medias debattklimat – exemplet Corren

Om medias debattklimat – exemplet Corren

av Harriet Larsson
april 28, 2026

🟠 OPINION: HARRIET LARSSON Det skall vara högt i tak för debatten, förkunnar både Östgöta Correspondentens chefredaktör Christer Kustvik och dess politiske redaktör Edvard Hollertz. Det vill säga i teorin, i praktiken kan demokrati med yttrandefrihet enkelt sammanfattas med tig eller tyck som vi. Debattartikeln nedan skickade undertecknad in till Corren, men precis som under de senaste åren så hamnade den i papperskorgen, som numera är välfylld av mina debattartiklar/insändare.

Massmedia missar det viktigaste om L

Massmedia missar det viktigaste om L

av Lars Bernhoff
april 26, 2026

🟠 OPINION: MEDBORGARPERSPEKTIV.SE Mediernas bevakning av Liberalernas Sverigelöfte blev ett skolexempel på ensidig rapportering. I stället för att analysera det historiska skiftet – ett samlat Tidö-block och en chans för L att överleva – hamnade fokus initialt nästan uteslutande på avhopp, sorg och interna konflikter inom L.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen
🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som ”galna foliehattar”, ”psykiskt sjuka konspirationsteoretiker” eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

av Johan B. Svensson
maj 1, 2026

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

